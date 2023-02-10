 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 22.02.2023
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Российская ЧВК "Вагнер" не знает, что делать с потоком волонтеров... из США
10:43 23.02.2023

10 миллионов американцев готовы воевать на стороне России?
10 февраля 2023, 19:10

Фото: Ютуб (Ресурс нарушает Законы РФ)
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает волновать общественность, каждый день выдывая сенсацию. На днях уроженец Ленинграда официально заявил, что приостановил набор в "Вагнер" российских заключенных. Так что кто не успел - тот опоздал. И вот - новое откровение.

"После выхода рекламы ЧВК "Вагнер", ориентированной на американскую аудиторию, к нам пришло более 10 млн заявок от граждан США, желающих вступить в ряды ЧВК "Вагнер", чтобы бороться против НАТО, - написал в ТГ-канале "Кепка Пригожина" Евгений Викторович. - В настоящий момент, мы рассматриваем порядка миллиона американских граждан для приема на работу. Поэтому временно приостановили набор добровольцев из российских тюрем, однако, если будет соответствующее обращение из Госдепа США, будем набирать из американских".

Напомним, что в ЧВК "Вагнер" не вступили такие махровые убийцы как Юра Шорчев по кличке Шахматист и Сергей Ковалев. Видимо, убивать безоружного лидера ОПГ Андрея Борисова им было куда забавнее, нежели встретиться с фашиствующим врагом в бою.

Источник - stolica-s.su
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