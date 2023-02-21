Русский язык в Киргизии: престиж есть, статус - подвисает, - А.Авдеев, И.Троицкая

11:03 23.02.2023 РУССКИЙ ЯЗЫК В КИРГИЗИИ ОСТАЕТСЯ СОЦИАЛЬНО ПРЕСТИЖНЫМ

В Киргизии готовится новый закон о государственном языке - если его примут, использование киргизского языка станет обязательным в работе органов власти, судопроизводстве, армии и ряде других сфер. Российские эксперты опасаются, что это приведет к ограничениям русского языка. Между тем русские остаются крупной этнической группой в Киргизии, а русский язык здесь, как и в Казахстане, имеет конституционный статус официального языка. Динамику этноязыковой структуры страны за период независимости проанализировали к. э. н., титулярный профессор Института демографии Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна Александр АВДЕЕВ и к. э. н., ведущий научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ирина ТРОИЦКАЯ.

Русский язык в Киргизии остается социально престижным

Сколько русских живет в Киргизии?

По данным Всесоюзной переписи 1959 года, 37 % жителей союзной республики принадлежали к славянам - русским, украинцам и белорусам. При этом численность киргизов составляла 40,5 % населения. К распаду СССР Киргизия оставалась республикой со значительным количеством русского населения. Всесоюзная перепись 1989 года выявила прирост числа русских жителей до 917 тысяч (в 1959 году было 624 тысячи). При этом их доля в общем составе населения уменьшилась с 51 % до 45 %.



Этнические киргизы составили 52 % жителей республики. При этом в городе Фрунзе (ныне Бишкек) большинство горожан были этническими русскими (56 %), а 95 % жителей столицы свободно владели русским языком. Киргизы составляли 22 % населения города.



После распада СССР этническая структура страны стала меняться. Значительная часть русских выехала в Россию, страны Европы и европейской части СНГ. При этом многие киргизы, проживавшие в других союзных республиках, вернулись на историческую родину.



Численность других коренных народов Центральной Азии в Киргизии также стала расти. До конца 1980-х годов третьим по численности этносом республики были узбеки - в 1989 году их насчитывалось 550 тысяч (27 %). В период независимости их численность сильно выросла - к 2009 году на 100 русских в Киргизии приходилось 180 узбеков. Сегодня они компактно расселены в Ошской и Джалал-Абадской областях, граничащих с Узбекистаном в Ферганской долине.



Также выросло число уйгуров, дунган, таджиков. Любопытно, что в Киргизии есть сильный прирост азербайджанцев и турок, близких коренным народам ЦА по культуре и языку. В 1959 году в переписи на территории Киргизии национальность "турок" указали 542 человека. К 2021 году их число возросло до 45 тысяч человек - почти в 80 раз. Эксперты видят в этом результат пантюркистской политики Турции в Центральной Азии. Вероятно, значительный прирост дала миграция турок-месхетинцев, в 1989 году ставших жертвами этнического конфликта в Ферганской долине (Узбекистан).



Несмотря на многонациональность, за годы независимости население Киргизии стало более этнически однородным. Самая многочисленная группа - киргизы, на 1 января 2021 года их численность составила 4,9 млн (73,8 % населения). С распада СССР стремительно выросло количество киргизов, проживающих в столице, - к 2021 году их насчитывалось 812 тысяч человек, или 76 % жителей Бишкека.



Численность русских с 1989 по 2021 год сократилась в 2,7 раза - с 917 тысяч до 341 тысячи. За тот же период резко снизилось число татар (с 70 тысяч до 26,5 тысячи) и немцев (со 100 тысяч до 8 тысяч).



В наши дни этнические русские в основном расселены в столичном регионе - на Чуйской равнине. На начало 2021 года русские составили 15 % жителей Бишкека (162 тысячи) и около 14 % населения Чуйской области. Заметно их присутствие в Иссык-Кульской области, где проживают до 27 тысяч человек русских (5,4 % населения области).



Русский - язык межнационального общения

По данным Всесоюзной переписи 1989 года, 26 % жителей Киргизии считали русский язык родным, из них 22 % были этническими русскими. При этом 82,5 % всего населения также свободно владели русским. Киргизским языком владели в основном представители титульной национальности - среди других народов его знали не больше 3 % опрошенных. Для сравнения: в Узбекистане узбекский в 1989 году назвали родным 17 % неузбеков, в Таджикистане таджикский знали 12 % нетаджиков.



Поэтому киргизский, в отличие от русского, к распаду СССР не мог стать языком межнационального общения. В итоге русский язык закрепился в качестве официального. Он используется в административной сфере, образовании, общественной жизни.



По данным переписи 2009 года, 76 % населения страны владеют киргизским языком. При этом среди нетитульных народов лишь 2 % считают этот язык родным. Русским языком, за которым закреплен конституционный статус официального языка, владеют 48 % жителей страны - в том числе 45 % киргизов всех возрастов. При этом лишь 28,4 % узбеков и 3,1 % русских владеют киргизским языком.



При этом с 1989 года доля владеющих русским языком сократилась с 57 до 48 %, а знающих киргизский - выросла с 54 до 76 %. Отчасти это связано с демографическим приростом киргизов в стране. Киргизский постепенно становится языком межнационального общения, распространяясь среди нетитульных народов.



При этом доля этнических киргизов, владеющих русским, выросла с 37 до 45 %. Среди киргизов, для которых национальный язык не является родным, 74 % считают таковым русский.

Распространение официального языка в целом совпадает с этнической структурой населения регионов. Русский продолжает преобладать в столичной области - в 2009 году им владели 78,2 % жителей Бишкека и 79,7 % жителей Чуйской области. В нестоличных регионах русским как родным или вторым языком в среднем владеют по 35 % жителей. Самый низкий рейтинг владения русским наблюдается в Ошской области (24 %), а самый высокий - в Иссык-Кульской (62 %).



По данным переписи 2009 года, почти 98 % населения страны считают родным языком язык своей национальности. Три наиболее многочисленных этноса Киргизии - киргизы, узбеки и русские - сохраняют национальный язык как родной. При этом в стране преобладают киргизский и русский языки. По оценке Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, в 2020 году Киргизия заняла второе место после Белоруссии по "индексу устойчивости" русского языка на постсоветском пространстве, набрав 14,29 балла (у Казахстана - 9,09 балла).



Русская община остается лингвистически замкнутой - лишь 3 % владеет иным языком, кроме родного. У русских нет острой потребности учить другие языки. Русский язык продолжает использоваться для межнационального общения, а русская диаспора компактно проживает в ряде регионов. При этом русские, проживающие в Ошской и Джалал-Абадской областях, чаще владеют киргизским языком, чем русские из столичного региона.



Язык социального престижа

Ярким показателем востребованности русского языка остается сфера образования. В Киргизии разрешено школьное обучение не только на государственном (киргизском) языке, но также на русском, узбекском, таджикском. Несмотря на конституционный статус официального языка, у русского нет особых привилегий в школьном образовании - к примеру, обучение на нем не считается обязательным. Показательно, что при этом он остается востребованным в школах Киргизии.



По данным Национального статистического комитета, к началу 2020–2021 учебного года в Киргизии насчитывалось около 2,3 тысячи общеобразовательных школ. В 60 % из них преподавание велось только на киргизском языке, в 11 % - только на русском. Среди двуязычных школ (к 2021 году их стало 643) преобладают русско-киргизские. Число учащихся, получающих образование на русском (в том числе в сочетании с иными языками), выросло до 59 %, несмотря на отток русского населения из республики и низкую рождаемость среди русских.



Показательно, что представители нацменьшинств Киргизии чаще отдают своих детей в школу с русскоязычным преподаванием. Так, школьники, разговаривающие дома на узбекском, чаще выбирают русскоязычные школы, чем школы с преподаванием на родном или киргизском языке. Это связано с высоким качеством образования в русских школах и возможностью трудоустройства после школы - в том числе при миграции в Россию.

Значение русского как языка межнационального общения сохраняется - лишь 9,1 % школьников говорят дома на русском. Судя по трендам в образовании, он также остается социально-престижным языком. Вероятно, количество русскоговорящих в Киргизии в ближайшем будущем не только сохранится, но и вырастет.



Полный текст исследовательской статьи



"Динамика этнолингвистической структуры населения Киргизии"

читайте тут -

https://demreview.hse.ru/article/view/14571/13714 Источник - ia-centr.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1677139380





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Поставить точку в вопросе газификации северных и восточных регионов Казахстана потребовал Алихан Смаилов

- Более 400 тыс. тонн дизельного топлива по льготной цене выделят казахстанским аграриям

- О ходе выборной кампании

- Развивается сотрудничество с компанией Pfizer

- Сенаторы ознакомились с новыми подходами разработки генплана Алматы

- Члены Республиканского штаба Демпартии "Ак жол" во главе с Азатом Перуашевым посетили Алматинскую область

- В МИИР РК разрабатывается Концепция роботизации

- Азамат Ескараев встретился с Сэром Сумой Чакрабарти

- В МИИР РК прошло совещание с казахстанскими застройщиками

