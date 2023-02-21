Трое в одной яме. Возможно ли, в принципе, мирное и равноправное добрососедство России, Китая и Америки, - В.Овчинский

11:13 23.02.2023 Возможно ли сотрудничество между Россией и США и Китая с Америкой в эпоху глобальной конфронтации?

когда нет однозначных решений

Владимир Овчинский



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Поездка президента Джо Байдена на Украину и в Польшу в ознаменование годовщины военного конфликта на Украине выдвигает на первый план еще более серьезную проблему - новую эру одновременных, а иногда и взаимосвязанных конфронтаций США с ядерными соперниками - Россией и Китаем.



Визит Байдена в Киев под завывание сирен воздушной тревоги и его восторженная речь в Варшаве перед многотысячной толпой внешне укрепили поддержку Западом Украины против России.



Но Путин дал свой ответ в ежегодном обращении, представив войну на Украине как более широкую экзистенциальную битву против Запада.



Тем временем Китай ведет свою собственную стратегическую игру в этом расширяющимся конфликте между великими державами. Пекин отправил своего высокопоставленного дипломата Ван И (у которого, по выражению CNN, "в ушах звенело" от предостережений США на Мюнхенской конференции не посылать России оружие для использования на Украине) в Москву для переговоров на высоком уровне, даже в то время, когда кипит китайско-американская вражда по поводу воздушных шаров-шпионов.



Как пишет CNN, "два противника США не связаны формальным союзом против США, даже если оба видят способы, которыми они могут продвигать свои собственные устремления, чтобы нанести ущерб американским интересам и власти, работая вместе.



Но в этот момент Соединенные Штаты ведут переговоры об усугубляющихся внешнеполитических кризисах одновременно - со своими бывшими противниками по холодной войне в Кремле и своим воинственным новым соперником-сверхдержавой во главе с Си Цзиньпином. . .



. . .Идея глобального соперничества между демократиями и автократиями казалась теоретической и неосязаемой, когда Байден озвучивал ее, баллотируясь на пост президента. Теперь все слишком реально".



Мало общего



Корпорация RAND во время Мюнхенской конференции – 2023 опубликовала экспертный доклад "Мало общего. Перспективы американо-китайского и американо-российского сотрудничества в области безопасности".



Исследователи RAND изучили потенциал такого сотрудничества по ряду вопросов национальной безопасности в разных странах мира и пришли к выводу, что, хотя оно и не полностью отсутствует, перспективы невелики.



ВЫБОР НАБОРОВ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА



При выборе вопросов исследователи начали с составления списка целей США на основе ключевых американских стратегических документов. Поскольку нельзя ожидать, что Китай и Россия будут разделять цели США или помогать им в их достижении, исследователи переформулировали некоторые цели США в более обобщенные вопросы, для которых более вероятным может быть двустороннее или трехстороннее сотрудничество. Например, хотя Соединенные Штаты, возможно, не смогут сотрудничать с Россией в предотвращении российской агрессии в Прибалтике, обе стороны могут сотрудничать для улучшения безопасности в странах Балтии другими способами. В целом, аналитические усилия команды были направлены на решение 22 вопросов национальной безопасности в географических областях: Индо-Тихоокеанский регион (7), Европа и Ближний Восток (7), а также глобальные проблемы (8), которые состоят из всеобъемлющих вопросов, не относящихся к какому-либо одному региону.



ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ СОТРУДНИЧЕСТВА



Сотрудничество в первую очередь зависит от совпадения интересов. Вопросы национальной безопасности зачастую сложны и многогранны. Лишь в редких случаях интересы государств совпадают полностью. Тем не менее, учитывая, что в основе сотрудничества лежит корыстный интерес, можно ожидать, что чем ближе совпадение интересов государств, тем больше вероятность того, что они будут сотрудничать по той или иной теме. Сотрудничество также зависит от ставок, которые делает каждая страна, то есть от того, насколько важен вопрос национальной безопасности.



После определения списка вопросов по географическим регионам, исследователи проанализировали американские, китайские и российские позиции по каждому вопросу, чтобы оценить возможность сотрудничества. Для этого они использовали ряд официальных стратегических документов, публичных заявлений, а также англо-, китайско- и русскоязычные научные и политические аналитические работы по каждому вопросу. Команда изначально планировала провести интервью с ключевыми правительственными, академическими и политическими экспертами в восьми странах Индо-Тихоокеанского региона, Европы и Ближнего Востока - включая Китай и Россию - о перспективах сотрудничества, но из-за COVID-19 только ближневосточное полевое исследование в Израиле и Иордании было завершено до глобального закрытия поездок.



СОТРУДНИЧЕСТВО В ИНДО – ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ



Индо-Тихоокеанский регион, вероятно, является нулевой точкой в соперничестве великих держав. Географически Россия и Китай являются двумя крупнейшими странами в Азии, а Соединенные Штаты граничат с Тихим океаном и имеют значительные военные силы в регионе. Таким образом, все три державы имеют стратегические и экономические интересы в будущем региона. Но возможности для сотрудничества великих держав по вопросам национальной безопасности, особенно между США и Китаем, немногочисленны и далеки друг от друга.



КОМПЛЕКСЫ ВОПРОСОВ ИНДО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА



Поддержание мирного и открытого регионального порядка



Продвижение и сохранение региональных альянсов



Расширение стратегического сотрудничества с Индонезией, Малайзией и Вьетнамом



Урегулирование межконфессиональных разногласий между Китаем и Тайванем



Достижение денуклеаризации Северной Кореи



Противодействие терроризму и насильственному исламистскому экстремизму в Афганистане и Юго-Восточной Азии



Роль и стратегическая ориентация Индии



ПОДДЕРЖАНИЕ МИРНОГО И ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПОРЯДКА



Соединенные Штаты, Китай и Россия могут разделять общий интерес в стабильном, мирном Индо-Тихоокеанском регионе, управляемом верховенством закона, но за этими расплывчатыми общими словами мало общего. Россия и Китай рассматривают цель США по созданию "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона" как продвижение американских гегемонистских интересов, в то время как Соединенные Штаты рассматривают действия Китая и России как направленные на то, чтобы поставить свои собственные интересы и власть в привилегированное положение. А поскольку Китай и Россия в основном придерживаются единого мировоззрения, не существует очевидных возможностей для сотрудничества с одним из них в ущерб другому.



ПРОДВИЖЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ АЛЬЯНСОВ



В мире альянсов с нулевой суммой, здесь мало места для сотрудничества США-Китай-Россия. Для Китая и России американские альянсы - это в лучшем случае препятствие, которое необходимо преодолеть, если не смертельная угроза. Таким образом, любая американская политика, направленная на укрепление этих союзов, скорее всего, будет напрямую противоречить китайским и российским интересам, оставляя мало места для реального сотрудничества, разве что на тактическом уровне.



РАСШИРЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С ИНДОНЕЗИЕЙ, МАЛАЙЗИЕЙ И ВЬЕТНАМОМ



Когда речь идет о Юго-Восточной Азии, американские и российские интересы не полностью расходятся. Соединенные Штаты предпочли бы, чтобы эти страны покупали оружие у США или их союзников, но продажа российского оружия Индонезии, Малайзии и Вьетнаму все же косвенно отвечает американским интересам, поскольку это оружие, скорее всего, будет направлено против китайских войск (?? – В.О.).



А принадлежащие России корпорации сотрудничают с вьетнамскими компаниями по добыче ресурсов в пределах самопровозглашенной Китаем "Девятипунктирной линии" в Южно-Китайском море, что говорит о том, что Россия может быть готова преследовать свои собственные экономические интересы, даже если они противоречат предпочтениям Китая. Однако готовность России бросить вызов Китаю не заходит так далеко. Россия не выразила явной поддержки претензиям Китая на "Девятипунктирную линию", но она сознательно избегает вставать на сторону Вьетнама и отказалась от посредничества в споре, когда Вьетнам попросил об этом.



УРЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖПРОЛИВНЫХ РАЗНОГЛАСИЙ МЕЖДУ КИТАЕМ И ТАЙВАНЕМ



Учитывая заявления Китая о принципиальной важности достижения "воссоединения" с Тайванем, надежд на сотрудничество великих держав по основному вопросу "урегулирования" окончательного статуса Тайваня не так много. Российско-тайваньские отношения улучшились, но все еще бледнеют по сравнению с тем значением, которое Россия придает своим отношениям с Китаем, и Россия не проявляет никаких признаков сближения с позицией США по Тайваню. Единственным реальным торговым пространством для сотрудничества по Тайваню может стать предотвращение случайного конфликта по этому вопросу.



ДОСТИЖЕНИЕ ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИИ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ



Многие аналитики считают, что все три державы предпочли бы денуклеаризацию Северной Кореи, и Китай и Россия предприняли некоторые ограниченные шаги для достижения этой цели, например, подписали резолюции Совета Безопасности ООН о введении санкций против Пхеньяна. Тем не менее, они часто откладывали такие меры, согласовывали формулировки, чтобы существенно смягчить их, и применяли санкции неравномерно, если вообще применяли, и часто только под сильным давлением Америки. И Пекин, и Москва предпочитают стабильность денуклеаризации и призывают США пойти на уступки Северной Корее, а также отступить от своего требования полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации. Эти структурные расхождения в целях вряд ли удастся изменить в ближайшей перспективе. Поэтому Соединенным Штатам лучше сосредоточиться на более тактических целях, таких как сотрудничество с Китаем, чтобы помочь обезопасить и сделать безопасным северокорейское ядерное оружие в случае краха северокорейского режима.



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И НАСИЛЬСТВЕННОМУ ИСЛАМИСТСКОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ В АФГАНИСТАНЕ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ



Трудно представить, как Соединенные Штаты могут напрямую сотрудничать с Китаем или Россией в борьбе с терроризмом в Азии в целом и в Афганистане в частности, особенно учитывая продолжающиеся репрессии Китая в Синьцзяне и политизированное использование "борьбы с терроризмом" для внутренних репрессий. Но Китай и Россия уже направляли свои войска в Афганистан в прошлом. Если Соединенные Штаты уйдут из Афганистана, Китай и/или Россия могут быть вынуждены в силу собственных интересов взять на себя большую роль в обеспечении стабильности в регионе. Китай и Россия почти наверняка не будут продолжать усилия США по продвижению демократии и прав человека в стране и даже могут сотрудничать с афганскими повстанцами (в чем их уже обвиняли).



РОЛЬ И СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ИНДИИ



С американской точки зрения, хотя Россия не хочет, чтобы Индия стала американским союзником или оплотом демократии, готовность России продавать передовое оружие Нью-Дели дает возможность негласного сотрудничества (? – В.О.) для усиления Индии против Китая. Традиционно Соединенные Штаты выступали против покупки Индией российского оружия и угрожали ввести санкции, но США могли бы отказаться от противодействия таким продажам, тем самым сделав Индию более грозным военным конкурентом Китая, хотя и ценой подрыва собственного режима санкций Вашингтона против Москвы.



СТАБИЛЬНОСТЬ И МИРНЫЕ ПРОЦЕССЫ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ



Это остается областью, где возможно сотрудничество по основным вопросам безопасности с Россией и, в меньшей степени, с Китаем. Хотя Китай и Россия стремятся подорвать влияние США в регионе, все три державы выступают за стабилизацию конфликтов в регионе. В частности, все три державы заинтересованы в продвижении израильско-палестинского мирного процесса, стабилизации и восстановлении Сирии (Америка заинтересована в этом?? – В.О.), а также обеспечении американо-российской военного деконфликтизации в Сирии. Все три державы - хотя и в разной степени - поддерживают эти интересы на словах и на деле. Однако сотрудничество по этим вопросам сопряжено с препятствиями и зависит от изменившихся условий (таких как уход Асада от власти в Сирии) и от будущего выбора политики США (например, его подхода к израильско-палестинскому миру).



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИРАНУ И ЕГО СТОРОННИКАМ



Хотя Китай и Россия поддерживают отношения сотрудничества с Ираном, существует определенный потенциал для сотрудничества с Россией и, в меньшей степени, с Китаем в противодействии злонамеренной деятельности Ирана.



Во-первых, ни Россия, ни Китай не выступают за Иран, обладающий ядерным оружием. Оба они сотрудничали в рамках международных усилий по ограничению ядерной программы Ирана, хотя Китай выступал против режима санкций США. Усилия Китая и России по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий свидетельствуют о том, что оба они по-прежнему не хотят ядерного Ирана и могут быть открыты для возобновления сотрудничества при условии, что США будут придерживаться своего подхода после выхода из соглашения.



Во-вторых, существует определенный потенциал для сотрудничества по ограничению экспорта в Иран по крайней мере некоторых современных вооружений и военных технологий. И Китай, и Россия временами ограничивали продажу оружия Ирану и соблюдали санкции ООН, хотя Китай делал это неохотно.



В-третьих, возможно, существует возможность для тактического сотрудничества с Россией в противодействии марионеточной сети Ирана, часть которой угрожает подорвать влияние России в постконфликтной Сирии. В прошлом Россия обещала не допустить иранские силы в буферную зону в Сирии у границ Израиля и Иордании (хотя и без особого успеха) и пассивно соглашалась с ударами Израиля по иранским филиалам в Сирии.



БОЛЕЕ ШИРОКАЯ ЕВРО-АТЛАНТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Не существует приемлемого пространства для сотрудничества ни с Россией, ни с Китаем, которое могло бы продвинуть интересы США в отношении ключевого столпа архитектуры евроатлантической безопасности - будущего НАТО. Однако существует определенный потенциал для сотрудничества с целью снижения риска непреднамеренной эскалации между НАТО и Россией на основе существующих или альтернативных инструментов контроля над обычными вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности.



БЕЗОПАСНОСТЬ БАЛТИИ



Нет места для сотрудничества, когда речь идет об основной цели США - предотвращении российской агрессии и ограничении вредоносного влияния России в Эстонии, Латвии и Литве. Исходя из взаимной заинтересованности в снижении вероятности непреднамеренного конфликта между Россией и странами НАТО, сотрудничество с Россией может быть возможным в отношении мер по деконфликтизации или управлению эскалацией.



БАЛКАНСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ



Для сотрудничества с Китаем или Россией в устранении большинства источников нестабильности в Балканском регионе или для более прочной интеграции балканских стран в западные институты остается мало места, поскольку ни один из конкурентов не разделяет в достаточной степени одни и те же цели. Несколько спекулятивной, но заслуживающей внимания областью потенциального сотрудничества с Россией может быть стабилизация конфликта между Косово и Сербией. Это зависит от готовности Сербии обратиться за помощью к США для нормализации отношений с Косово, и в этом случае Россия может пойти на сотрудничество, чтобы не потерять влияние на своего близкого партнера - Сербию.



РЕГИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ И СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ТУРЦИИ



Поскольку и Китай, и Россия хотят еще больше оттолкнуть Турцию от НАТО и Запада, нет никаких перспектив сотрудничества для продвижения ключевых интересов США в Турции. Относительно узкое торговое пространство может существовать для сотрудничества США и России по снижению риска непреднамеренной эскалации в Черном и Средиземном морях - европейских регионах, где Россия и Турция с наибольшей вероятностью могут быть вовлечены в опасные инциденты, которые рискуют втянуть НАТО. Тем не менее, готовность России к сотрудничеству в этом отношении относительно невелика.



БУДУЩЕЕ УКРАИНЫ



Несмотря на отсутствие торгового пространства для сотрудничества с Россией, когда речь идет об окончательном видении будущего Украины (т.е. о перспективах ее членства в ЕС или НАТО), существует определенное пространство для совместного продвижения урегулирования конфликта на основе Минских соглашений II. Существует также пространство для сотрудничества по более скромным целям - ограничению военных действий и худших гуманитарных последствий конфликта на востоке Украины и ограничению возможности эскалации или перелива конфликта. Хотя СВО России спровоцировала конфликт (??, кто кем спровоцирован – четко сказано в Обращении Президента России от 21 февраля – В.О.), который затем опустил отношения между Россией и Западом до минимума после холодной войны, конфликт не может быть урегулирован без участия России.



СОХРАНЕНИЕ СВОБОДЫ ДОСТУПА В КОСМОС



Соединенные Штаты, Китай и Россия имеют сильные интересы в космосе по вопросам, которые могут представлять угрозу для исследования космоса, таким как космический мусор. Соединенные Штаты сотрудничают с обеими державами в области использования космоса в гражданских целях и имеют долгосрочное сотрудничество с Россией по таким проектам, как Международная космическая станция. В то же время все три страны стремятся сохранить мощный космический потенциал и беспрепятственный доступ к этой области как в коммерческих, так и в военных целях, отказывая в этом своим противникам. Таким образом, будущее сотрудничество в космосе может быть ограниченным.



ЛИКВИДАЦИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕСТУПНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ/СЕТЕЙ



Транснациональная преступность наносит человеческий и экономический ущерб всем национальным государствам. Однако сотрудничество Китая часто носит транзакционный характер, и эксперты скептически относятся к искренности его обещаний пресечь продажу фентанила за рубеж. Готовность России сотрудничать с США также оказалась неоднозначной, отчасти из-за двойственного отношения самой России к организованной преступности и предпочтения методов сотрудничества, которые дают ей возможность контролировать усилия.



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАСИЛЬСТВЕННЫМ ЭКСТРЕМИСТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ



Как и в случае с проблемой транснациональной преступности, превратить интерес в сотрудничество в этом вопросе оказалось непросто. Сотрудничество США с Россией в области борьбы с терроризмом может быть несколько более правдоподобным, чем с Китаем, но только едва ли. Соединенные Штаты и Россия расходятся во взглядах на то, кого они считают террористами, и на методы борьбы с терроризмом. Таким образом, хотя США и Россия могут координировать и деконфликтовизировать свои усилия по борьбе с терроризмом на оперативном уровне, более полное сотрудничество маловероятно.



СОДЕЙСТВИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ



Соединенные Штаты, Китай и Россия выступают за укрепление глобальной стабильности, но расходятся во мнениях относительно наилучших средств для этого. Соединенные Штаты считают поддержку Китаем и Россией деспотических режимов контрпродуктивной, а Китай и Россия рассматривают продвижение Соединенными Штатами демократии и прав человека и военное вмешательство как дестабилизацию и вмешательство в суверенитет государств. Несмотря на это, растущая роль Китая в поддержании мира может стать сферой потенциального будущего сотрудничества. С Россией Соединенные Штаты могли бы сотрудничать в деле укрепления глобальной стабильности, но такое сотрудничество будет сдерживаться снижением доверия между странами и противоположными стратегическими приоритетами.



СОХРАНЕНИЕ ДОСТУПА К ВОЗДУШНОМУ И МОРСКОМУ ПРОСТРАНСТВУ



Абстрактно говоря, США, Китай и Россия хотят, чтобы их граждане и товары могли свободно перемещаться по этим общим пространствам, а также иметь возможность эксплуатировать ресурсы, расположенные в морской сфере. Есть возможности для сотрудничества с Россией и Китаем по вопросам воздушного и морского пространства, в частности, по общим угрозам (например, борьба с пиратством в Сомали) и регионам, представляющим общий интерес (например, Африканский Рог). Но если выйти за рамки горстки вопросов и отдельных мест, стратегические и экономические интересы каждой державы ограничивают потенциал сотрудничества.



ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ГОНКИ ЯДЕРНЫХ ВООРУЖЕНИЙ



Соединенные Штаты и Россия, две крупнейшие ядерные державы, имеют историю сотрудничества в области контроля над ядерными вооружениями и ядерной безопасности и столь же долгую историю взаимного недоверия. У Соединенных Штатов растет список претензий к нарушению Россией существующих соглашений. Продление нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), вероятно, обеспечит определенный уровень глобальной ядерной стабильности и сохранит поддающиеся проверке ограничения на ядерные арсеналы. Ядерная безопасность может стать еще одной перспективной областью сотрудничества, поскольку обе страны разделяют обеспокоенность тем, что ядерные материалы могут попасть в руки злонамеренных негосударственных субъектов или третьих стран с неадекватными протоколами безопасности (фактически о сломе этого сотрудничества руками американцев также подробно сказано в Обращении Президента России от 21 февраля – В.О.).



Китай неохотно участвует в дискуссиях по контролю над вооружениями.



ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ МИЛИТАРИЗАЦИИ АРКТИКИ



Существует несоответствие между желанием и способностью трех стран сотрудничать в Арктике. Китай проявляет растущий интерес к использованию ресурсов Арктики и ее торговых путей, но возможности Китая влиять на арктическую политику ограничены. Россия заинтересована в том, чтобы сохранить экономические права на Северный морской путь, обеспечить безопасность своей территории и ядерного потенциала, а также надежную защиту своих суверенных территорий. Несмотря на то, что существует определенная возможность для сотрудничества с Россией в области охраны окружающей среды, научных исследований и поисково-спасательных операций в Арктике, более крупные вопросы, вероятно, останутся сложными.



ПОДДЕРЖАНИЕ ОТКРЫТОСТИ КИБЕРПРОСТРАНСТВА



Это, пожалуй, место самой ожесточенной конкуренции между великими державами, и перспективы сотрудничества здесь туманны и потребуют значительных затрат. По сути, три страны расходятся во мнениях о том, как управлять киберпространством. Россия и Китай считают контроль над киберпространством жизненно важным для своего выживания и мощным и экономически эффективным оружием против США (авторы доклада явно не в курсе ведущейся совместной работы в спецкомитете ООН по разработке нового международного документа о противодействии преступности в сфере информационно – коммуникационной технологий, проект которого обсуждается по инициативе России – В.О.).



ВЫВОДЫ



Растущие препятствия для сотрудничества



Эксперты RAND полагают, что даже если интересы по какому-либо вопросу совпадают, это не обязательно означает, что страны предпочтут сотрудничать на практике. Международное сотрудничество часто сталкивается с рядом препятствий, некоторые из которых более непреодолимы, чем другие.



Ограничения возможностей, потенциала, структурные ограничения и правовые ограничения могут быть решены путем изменения инвестиционных приоритетов страны, корректировки организационных структур и/или изменения законов, что может быть труднее сделать в демократических странах, чем в автократиях, но это все еще находится в сфере осуществимого.



Препятствия, связанные с проблемами и определениями, могут быть решены путем переговоров и сужения круга рассматриваемых вопросов. Издержки аудитории и препятствия, связанные с третьими сторонами, могут быть более сложными для решения, поскольку они требуют, чтобы лидеры страны добились поддержки со стороны внешних партнеров.



Пожалуй, самым сложным препятствием для преодоления является недоверие. Доверие вращается вокруг восприятия противника. Более того, это препятствие растет - дефицит доверия. Международные институты должны быть одним из способов смягчения этого дефицита доверия, но до сих пор они не преуспели в этом. По мере снижения доверия Соединенных Штатов к России и Китаю (и наоборот), препятствие в виде недоверия будет становиться все более значительным, что сделает другие препятствия гораздо более труднопреодолимыми, а сотрудничество в будущем - гораздо более сложным и менее вероятным.



Положительные и отрицательные эффекты второго порядка



Международное сотрудничество иногда представляется как благо само по себе. Это мнение исходит как из нормативного суждения о том, что гармоничное взаимодействие между государствами лучше конфликтного, так и из стратегической предпосылки, что международное сотрудничество является необходимым условием для решения самых сложных мировых проблем. Однако анализ, проведенный группой RAND, показывает, что сотрудничество ради самого сотрудничества вряд ли существенно продвинет важные интересы США.



Для США одним из важнейших геополитических вызовов является одновременное противостояние двум великодержавным противникам. Одним из перспективных путей решения этой задачи может стать использование сотрудничества для вбивания клина в отношения между ними. Сотрудничество с Китаем или Россией по "клиновым" вопросам может послужить для внесения напряженности в стратегическое партнерство двух конкурентов. Однако анализ показывает, что таких "клиновых" вопросов относительно немного.



Еще один аргумент в пользу сотрудничества основан на идее о том, что сотрудничество может вызвать благотворный цикл, в котором сотрудничество порождает еще большее сотрудничество. Логика заключается в том, что доверие, возникшее в результате успешного сотрудничества в одной области, может привести к более гармоничным отношениям. Постепенное укрепление доверия в результате успешного сотрудничества, которое распространяется на другие сферы, вполне может быть одним из положительных эффектов второго порядка. Однако сотрудничество по вопросам в рамках торгового пространства, скорее всего, будет иметь как положительные эффекты второго порядка для других вопросов и союзников и партнеров США, так и отрицательные. Это неизбежно повлечет за собой компромиссы.



Кроме того, факты свидетельствуют о том, что эти положительные эффекты второго порядка могут быть труднодостижимыми, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Несколько явных успешных случаев сотрудничества по вопросам национальной безопасности и смешанные случаи сотрудничества по таким вопросам, как мир на Ближнем Востоке, борьба с пиратством или терроризмом, возможно, уменьшили трения между великими державами в отдельных областях, но они еще не дали того побочного эффекта, который некоторые, возможно, надеялись увидеть.



В конечном счете, сотрудничество, даже если оно теоретически возможно, имеет как преимущества, так и издержки - прямые и второго порядка. Сотрудничество великих держав может повлиять на отношения США с другими странами как в лучшую, так и в худшую сторону, поскольку действия Соединенных Штатов могут рассматриваться либо как снижение напряженности в регионе, либо как отказ от него в пользу враждебной державы. Лица, принимающие решения в США, должны тщательно обдумать, где и стоит ли пытаться сотрудничать с тем или иным конкурентом.



Заключительные идеи и ключевые рекомендации



Главным выводом из анализа, проведенного группой RAND, является то, что перспективы сотрудничества по вопросам национальной безопасности между США, Китаем и Россией узки и могут сужаться. Чтобы ответить на этот мрачный прогноз, Соединенные Штаты должны сотрудничать с Китаем и Россией в тех немногих областях, где это возможно, и готовиться к долгосрочной стратегической конкуренции.



Хотя "большая сделка", которая может перевернуть пресловутую доску игры великих держав, обладает определенной привлекательностью, таких сделок пока не предвидится.



Другая часто обсуждаемая идея сотрудничества заключается в том, чтобы попытаться использовать Россию для противодействия Китаю, но для этого существует мало потенциальных "клиновых" вопросов.



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Вбивание "клиньев" в отношения России и Китая – это, как можно было убедиться, - главный метод американцев по развитию сотрудничества в сфере безопасности между великими державами.



Американские стратеги – стойкие последователи римского сената и, позднее, Макиавелли в реализации принципа "РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ". Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1677139980





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