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|Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем защитника Отечества
11:31 23.02.2023
Поздравление президента Садыра Жапарова с Днем защитника Отечества 23 февраля 2023
Пресс-служба президента распространила текст поздравления главы государства:
"Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества.
Как принято, этот день отмечают по всей стране не только военнослужащие, но и весь наш народ, у которого развито истинное чувство патриотизма.
В этот день мы чествуем подвиги кыргызстанцев, погибших при защите Отечества, и с гордостью вспоминаем их. Мы также благодарим наших ветеранов, которые и сейчас всегда готовы встать на защиту Родины ради сохранения мира и спокойствия в нашей стране.
Мы склоняем головы перед всеми защитниками Кыргызстана. Многовековая история кыргызского народа пронизана подвигами героев, защищавших Родину от нашествия врагов.
Они всегда останутся в памяти кыргызского народа как великие примеры преданности и служения Отечеству, вдохновляя будущие поколения, укрепляя их силу.
На сегодняшний день величайшим достижением нашего народа является стабильность, мир и единство в нашей стране!
Мы продолжаем уделять особое внимание дальнейшему развитию возможностей наших Вооруженных Сил за счет повышения уровня боевой готовности, приобретения новых образцов боевой техники и вооружения, а также повышения социального положения военнослужащих и членов их семей.
Уважаемые защитники Отечества и ветераны!
Если для каждого человека честь защищать свою семью от любых невзгод, то священным долгом каждого из нас является надежная защита Родины.
Уверен, что вы и впредь будете с высокой ответственностью выполнять свой воинский долг, твердо придерживаясь клятвы беречь наш любимый Кыргызстан как зеницу ока!
Выражаю глубокую благодарность ветеранам войны и Вооруженных Сил, семьям военнослужащих, которые подают пример беззаветного служения народу.
Еще раз поздравляю всех с сегодняшним праздником – Днем защитника Отечества.
Желаю вам крепкого здоровья, непоколебимого мужества, высокой самоотверженности и семейного счастья.
Пусть на нашей земле всегда будет мир и благополучие!".