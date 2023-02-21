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|Шавкат Рахмонов - новый 1-й зам. МВД, Салом Самадов - зам. Генпрокурора Узбекистана
11:36 23.02.2023
Назначен первый замминистра внутренних дел Узбекистана
Первым замминистра внутренних дел - начальником Оперативно-розыскного департамента МВД Узбекистана назначен Шавкат Рахмонов, до этого бывший начальником УВД Наманганской области.
Полковник Шавкат Наврузович Рахмонов назначен новым первым заместителем министра внутренних дел - начальником Оперативно-розыскного департамента МВД Узбекистана, сообщила пресс-служба министерства.
Постановление о назначении 22 февраля подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
До этого Шавкат Рахмонов в течение года занимал должность начальника управления внутренних дел Наманганской области, а ранее - с июня 2019 года - главы УВД Самаркандской области.
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Назначен заместитель генпрокурора Узбекистана
Прокурор Кашкадарьи Салом Самадов назначен заместителем генерального прокурора Узбекистана. В 2017-2018 годах он уже занимал эту должность.
Указом президента Узбекистана государственный советник юстиции 3 класса Салом Исматович Самадов назначен заместителем генерального прокурора, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Салом Самадов с августа 2022 года занимал должность прокурора Кашкадарьинской области. В середине января бывший заместитель генпрокурора Эркин Юлдашев был назначен прокурором Ташкента
Салом Самадов (1963 г. р.) окончил Харьковский юридический институт в 1990 году. Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 1990 году в прокуратуре Файзулла-Ходжаевского района Бухарской области, занимал разные должности в органах прокуратуры Бухарской и Навоийской областей.
С 2005 года работал заместителем начальника управления Генеральной прокуратуры Узбекистана, прокурором Хатырчинского и Карманинского районов, заместителем прокурора Бухарской области и Каракалпакстана, прокурором Каракалпакстана и Кашкадарьинской области, заместителем и первым заместителем государственного советника президента.
С ноября 2017 года по октябрь 2018-го работал заместителем генерального прокурора Узбекистана.