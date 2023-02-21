Российский клуб "Алания" купил футболиста сборной Узбекистана Хусаина Норчаева

11:42 23.02.2023

Российский клуб купил узбекского футболиста в три раза дешевле его стоимости



Клуб из Владикавказа "Алания", выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата России (Первая лига), купил нападающего сборной Узбекистана и каршинского "Насафа" Хусаина Норчаева за 300 тысяч евро. Хотя стоимость игрока составляет 900 тысяч евро, что делает его вторым по данному показателю футболистом узбекской Суперлиги. Об этом сообщает Transfermarkt.



Норчаев подписал контракт с "Аланией" сроком на три с половиной года. Детали соглашения не уточняются.



Руководство "Алании" долгое время следило за Норчаевым, договориться с "Насафом" удалось на сборах в Турции. "Алания" настояла на том, чтобы переход состоялся уже в зимнее трансферное окно, сам 21-летний игрок также выразил желание переехать в Россию как можно скорее. Как сообщает Metaratings, руководство "Насафа" пошло на уступки. Узбекский форвард прилетел в Москву 20 февраля, где перед подписанием контракта прошел медосмотр.



Согласно данным Transfermarkt, Норчаев уступал по стоимости в узбекской Суперлиге лишь Одилу Хамробекову из ташкентского "Пахтакора", которого эксперты оценили в 1 млн евро.



После 20 туров в Первой лиге "Алания" занимает вторую строчку в турнирной таблице, которая дает право на выход в РПЛ. Однако владикавказцев преследует казанский "Рубин", отстающий лишь на одно очко. Отметим, что "Алания" в последние годы проводит свои матчи на стадионе в Грозном.



В "Алании" в разные годы играли несколько футболистов из Узбекистана, среди них Геннадий Денисов, Миржалол Касымов, Игорь Шквырин, Андрей Федоров, Бахтиер Ашурматов, Павел Бугало, Даврон Файзиев, Санжар Турсунов.



В текущем сезоне в клубах Первой лиги помимо Норчаева заявлены три узбекистанца: Вагиз Галиулин (нижнекамский "Нефтехимик"), а также Рустам Ашурматов и Умарали Рахмоналиев ("Рубин"). В РПЛ выступают Иброхимхалил Юлдошев ("Нижний Новгород") и Хожимат Эркинов (московское "Торпедо").



Хусаин Норчаев - воспитанник каршинского футбола. До перехода в "Аланию" находился в системе "Насафа". За три сезона выступлений за основную команду нападающий провел ровно 100 матчей во всех официальных турнирах, забил 40 мячей и отдал 9 голевых передач. Является обладателем серебряных наград узбекской Суперлиги и Кубка страны. В сезоне 2020/2021 форвард стал лучшим бомбардиром Кубка Азиатской конфедерации футбола (АФК) и помог своему клубу дойти до финала турнира. За сборную Узбекистана Норчаев сыграл восемь матчей, в которых забил три мяча.