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|В замке на Рублевке найден мертвым нефте-олигарх ельцинского пула Ровнейко
12:47 23.02.2023
Нефтяной магнат из 90-х, вхожий в семью Ельцина, найден мертвым
Он скончался в коттедже под Москвой
Крупный нефтяной олигарх конца 90-х – начала "нулевых" годов Вячеслав Ровнейко найден мертвым в подмосковном доме в Одинцовском городском округе.
Он скончался в коттедже под Москвой
Как стало известно "МК", 59-летнего мужчину обнаружили без сознания около 23.00 в его доме в коттеджном поселке на Рублево-Успенском шоссе. Спасти его не удалось. Криминальный след в смерти Ровнейко не прослеживается.
Вячеслав Ровнейко – выпускник МГИМО, трудился в фирме "Союзнефтеэкспорт", какое-то время работал в Бельгии.
В 2000 году с Леонидом Дьяченко – на тот момент мужем дочери экс-президента РФ Бориса Ельцина Татьяны Дьяченко основал компанию Urals Energy N.V. Был также совладельцем бельгийской нефтетрейдинговой компании Nafta (B) N.V. и гендиректором Межрегионального топливного союза.