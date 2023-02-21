В замке на Рублевке найден мертвым нефте-олигарх ельцинского пула Ровнейко

12:47 23.02.2023

Нефтяной магнат из 90-х, вхожий в семью Ельцина, найден мертвым

Он скончался в коттедже под Москвой



Крупный нефтяной олигарх конца 90-х – начала "нулевых" годов Вячеслав Ровнейко найден мертвым в подмосковном доме в Одинцовском городском округе.



Он скончался в коттедже под Москвой



Как стало известно "МК", 59-летнего мужчину обнаружили без сознания около 23.00 в его доме в коттеджном поселке на Рублево-Успенском шоссе. Спасти его не удалось. Криминальный след в смерти Ровнейко не прослеживается.



Вячеслав Ровнейко – выпускник МГИМО, трудился в фирме "Союзнефтеэкспорт", какое-то время работал в Бельгии.



В 2000 году с Леонидом Дьяченко – на тот момент мужем дочери экс-президента РФ Бориса Ельцина Татьяны Дьяченко основал компанию Urals Energy N.V. Был также совладельцем бельгийской нефтетрейдинговой компании Nafta (B) N.V. и гендиректором Межрегионального топливного союза.