Генпрокуратура Узбекистана опровергла смерть в СИЗО блогера Абдукодира Муминова

12:58 23.02.2023

Информация о смерти блогера Абдукодира Муминова в следственном изоляторе не соответствует действительности, заявили в Генпрокуратуре. Бывший адвокат задержанного со ссылкой на следователя также сообщил, что Муминов "жив и здоров".



В социальных сетях распространились сообщения о том, что блогер Абдукодир Муминов, задержанный ранее по подозрению в мошенничестве и вымогательстве, скончался от пыток во время следствия.



Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хает Шамсутдинов сообщил "Газете.uz", что эта информация не соответствует действительности. "Абдукодир Муминов жив и здоров", - сказал он.



Бывший адвокат задержанного Бобир Мукадамов также опроверг его смерть. "Я только что говорил со следователем. Он сказал: "[Муминов] жив и здоров, можете приехать и посмотреть", - написал он.



По его словам, Абдукодир Муминов отказался от его услуг. "Почему-то он ко всем относится подозрительно", - отметил адвокат.



Напомним, 8 февраля в социальных сетях появились сообщения о пропаже Абдукодира Муминова, в которых говорилось, что неизвестные люди своим ключом открыли его квартиру и изъяли принадлежащую ему технику. ГУВД Ташкента позже сообщило, что блогер, автор Youtube-канала Ko’zgu, был задержан по подозрению в мошенничестве и вымогательстве.



В конце декабря 2022 года блогер сообщил о нападении неизвестных, которые разбили битой стекла его машины и избили его. Он рассказывал, что из видеорегистратора его машины изъяли без оформления и увезли флешку, на которой были записи его личных разговоров и бесед с людьми, которые обращались к нему. ГУВД Ташкента сообщало, что возбудило по данному факту уголовное дело по статье 164 Уголовного кодекса (разбой).