Может ли землетрясение в Турции спровоцировать сейсмическую активность в Узбекистане?

13:34 23.02.2023

Ученые Узбекистана в прошлом предсказали ряд землетрясений. Почему нельзя прогнозировать все?



После землетрясений в Турции жители Узбекистана задаются вопросом о вероятности явления подобной силы в стране. Ученые Института сейсмологии в прошлом предсказали ряд землетрясений. Почему нельзя прогнозировать все землетрясения? "Газета.uz" поговорила об этом с учеными института.



После серии разрушительных землетрясений в Турции жители Узбекистана стали задаваться вопросом, возможно ли явление подобной силы в стране. Некоторые Telegram-каналы, спекулируя на опасениях жителей, распространяли публикации о том, что в Ташкенте может произойти разрушительное землетрясение.



Предсказывать землетрясения с высокой точностью до сих пор не могут ни в одной стране. Однако эта работа ведется непрерывно, в том числе в Узбекистане. Уже много десятилетий каждую неделю составляются прогнозы сейсмической активности, которые представляются ответственным ведомствам. В истории было несколько случаев, когда ученые Узбекистана успешно предсказали землетрясения. Почему же нельзя предсказывать все землетрясения? "Газета.uz" поговорила об этом со специалистами Института сейсмологии Академии наук.



Почему происходят землетрясения



Ведущий научный сотрудник Института сейсмологии Роман Ибрагимов пояснил, что Земля покрыта литосферными плитами, которые "плавают" по полужидкой мантии. Движение этих плит образует сильное напряжение. Когда оно превосходит предел прочности контактирующих пород, плиты соскальзывают. В этот момент высвобождается энергия в виде сейсмических волн. На поверхности это ощущается как землетрясение.



Современная литосфера состоит из восьми крупных и множества мелких плит. Места контакта крупных плит образуют так называемые сейсмоактивные пояса, в пределах которых происходит подавляющая часть сильных землетрясений. Интересно, что в пределах одного из таких поясов Тихоокеанского сейсмического пояса происходит более 80% сильнейших землетрясений планеты. Узбекистан расположен на Евроазиатской плите, которая взаимодействует с Индостанской и Аравийской плитами.



Каждый день на территории Узбекистана происходят десятки землетрясений, но люди их не ощущают - толчки фиксирует только специальная аппаратура. А вот сильные землетрясения, которые могут вызвать на поверхности сотрясения с интенсивностью 5−6 баллов, происходят на территории страны в среднем один раз в год, сообщил Роман Ибрагимов.



