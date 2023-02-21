Раковая опухоль расползается по Огайо, - МК

14:43 23.02.2023

Жители Огайо после разлива токсичных химикатов испуганы угрозой рака

"Мы боимся принимать душ"



Пока президент США Байден разъезжает по Европе, мобилизуя своих сателлитов на противостояние с Россией, в его стране не утихает беспокойство простых людей недавней катастрофой после крушения поезда с токсичными веществами. Жители американского города в штате Огайо напуганы риском развития рака после катаклизма и жалуются на головные боли, раздражение глаз и другие проблемы со здоровьем.



Живущие вблизи места крушения токсичного поезда американцы говорят, что они боятся принимать душ из-за боязни заражения.







Как сообщает Sky News, прошло почти три недели с тех пор, как около 50 грузовых вагонов 150-вагонного поезда железнодорожной компании Norfolk Southern сошли с рельсов в Ист-Палестин (штат Огайо), и несколько дней спустя там произошел контролируемый поджог пяти вагонов из-за токсичного коктейля.



Считается, что поезд перевозил легковоспламеняющийся и канцерогенный винилхлорид, который может вызвать головокружение, головные боли, сонливость и даже некоторые виды онкологических заболеваний.



По словам властей, с момента катастрофы из этого района было вывезено более 1,5 миллионов галлонов загрязняющих веществ и загрязненной воды.



Один из местных жителей, 63-летний Дуг Брейшоу, рассказал NBC, что сидел на своем крыльце, когда заметил черный столб дыма, поднимающийся с места крушения. Он добавил: "Мы боимся принимать душ. Я даже не буду сейчас давать своей собаке питьевую воду из моего колодца, потому что я беспокоюсь".



Другая местная жительница Аманда Грейтхауз рассказала CNN, что вернулась в свой дом примерно на 30 минут, когда у нее появились сыпь и тошнота, а также что ее глаза "горели".



Она добавила: "Именно тогда мы решили, что не сможем растить здесь наших детей".



Агентство по охране окружающей среды (EPA) заявило, что начало тестирование качества воздуха в течение 24 часов после крушения, а также помогает контролировать качество воздуха в помещениях.



До сих пор сообщалось, что количество винилхлорида и хлористого водорода не превышает уровня, вызывающего озабоченность.



Но 4700 жителей Восточной Палестины, несмотря на такие заверения властей, по-прежнему обеспокоены - после крушения поезда поступали сообщения о головных болях, раздражении глаз и других проблемах.



Ила Кот, бывший токсиколог EPA, говорит: "Данные о риске развития рака в результате однократного высокого воздействия не очень хороши. Но, безусловно, можно с уверенностью сказать, что если бы люди подвергались сильному воздействию винилхлорида, у них был бы повышенный риск развития рака".



Руководит лаборатории, нанятой округом для анализа проб воды, Мо Осман, говорит в комментарии для NBC: "Если скважина безопасна прямо сейчас, мы не знаем, каким будет качество этой воды через неделю, месяц или два месяца. Требуется время, чтобы загрязнение потенциально распространилось от источника загрязнения до отдельной скважины, поэтому очень важно продолжать отбор проб с определенной периодичностью".



Между тем катастрофа в Огайо, тему которой власти США стараются не педалировать, становится фактором большой политики. Дональд Трамп, который баллотируется на пост президента в следующем году, побывал в пострадавшем городе в среду, воспользовавшись возможностью, чтобы раскритиковать федеральные меры реагирования на стихийное бедствие.



Экс-президент сказал жителям: "Слишком часто ваша доброта и настойчивость встречались с безразличием и предательством".



Дональд Трамп зашел в McDonald's, чтобы заказать еду для сотрудников экстренных служб и захватить продукты для поездки домой на самолете. Он пожертвовал чистящие средства и бутилированную воду под брендом Трампа тем, кто беспокоится о безопасности своей водопроводной воды, раздав автографы.



Трамп сказал, что он надеется, что у президента США Джо Байдена останется "немного денег" для жителей Ист-Палестин после его возвращения из поездки в Украину и в Польшу на этой неделе.



В ответ Белый дом раскритиковал Трампа за то, что он недостаточно сделал на посту президента для ужесточения железнодорожного законодательства и законов об охране окружающей среды.



Как напоминает Politico, администрация Трампа отозвала предложение времен Обамы о более быстром торможении поездов, перевозящих легковоспламеняющиеся материалы, прекратила регулярные проверки безопасности на железных дорогах и законсервировала действующее правило, требующее, чтобы в грузовых поездах было не менее двух членов экипажа. Он также назначил ветерана химической промышленности ответственным за управление химической безопасности Агентства по охране окружающей среды, где она внесла благоприятные для отрасли изменения в то, как агентство изучало риски для здоровья.



Тем временем администратор EPA Майкл Риган, посетивший место катастрофы на прошлой неделе, пообещал, что компания Norfolk Southern будет вынуждена устранить ущерб, нанесенный крушением поезда. Он сказал: "Позвольте мне внести ясность: Norfolk Southern заплатит за ликвидацию беспорядка, который они создали, и за травму, которую они нанесли этому сообществу. Ни в коем случае "Норфолк Саутерн" не сорвется с крючка за то безобразие, которое они создали".



Финансовый директор Norfolk Southern Марк Джордж ответил: "Мы берем на себя ответственность... Мы полностью посвящаем себя тому, чтобы все исправить. Мы здесь на длительный срок".



Андрей Яшлавский