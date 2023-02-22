 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 23.02.2023
18:28  Китайские академики придумали, как обойти санкции США в отношении чипов
14:43  Раковая опухоль расползается по Огайо, - МК
13:34  Может ли землетрясение в Турции спровоцировать сейсмическую активность в Узбекистане?
12:58  Генпрокуратура Узбекистана опровергла смерть в СИЗО блогера Абдукодира Муминова
12:47  В замке на Рублевке найден мертвым нефте-олигарх ельцинского пула Ровнейко
12:39  Аркадаг Сердар ведет в Манаме туркмено-бахрейнские переговоры с королем Хамадом
11:54  Чего Сталин не простил ташкентским эсерам (история), - Ефрем Рябов

11:42  "В три раза дешевле его стоимости...". Российский клуб "Алания" купил футболиста сборной Узбекистана Хусаина Норчаева
11:36  Шавкат Рахмонов - новый 1-й зам. МВД, Салом Самадов - зам. Генпрокурора Узбекистана
11:31  Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем защитника Отечества
11:13  Трое в одной яме. Возможно ли, в принципе, мирное и равноправное добрососедство России, Китая и Америки, - В.Овчинский
11:03  Русский язык в Киргизии: престиж есть, статус - подвисает, - А.Авдеев, И.Троицкая
11:00  "Историческая политика" как фактор внутриполитического процесса, - А.Грозин
10:43  Российская ЧВК "Вагнер" не знает, что делать с потоком волонтеров... из США
10:10  Труба - дуры. Зачем "Газпрому" куча дорогостоящих газо-провод-проектов? - С.Ануреев
09:28  В зоопарке Ферганы умер (от холода и голода) жираф Максим. "Мясо жирафа раздали другим животным"
09:08  Волчий вой. Цена любых западных гарантий, данных России, равна нулю, - Ю.Борисов
09:06  Когда о содержании нечего сказать, или Байден в кубе, - Вл.Прохватилов
07:36  Землетрясение 6,8-7,3 баллов ударило по Мургабу, Западный Памир, Таджикистан
02:26  Этнический индиец Рамасвами объявил о выдвижении в президенты США от республиканцев
00:55  Линия прикосновения: российские войска теснят противника под Северском
00:54  У посольства РФ в Берлине установят подбитый российский T-72. Напрашиваются на 11-й "сталинский удар"?
00:16  В Шотландии пало "сепаратистское" правительство Николы Стерджен. Что дальше?
Среда, 22.02.2023
23:47  Варшава. Cвалившийся носом вперед на трапе член делегации Байдена опознан. Это - сам Байден
23:44  В США горит "ядерный объект Y-12" в штате Теннеcси
19:25  В Казахстане утвержден список профессий для упрощенного получения ВНЖ
19:24  А нефть и ныне там? Хроника немецко-казахстанской сделки
19:20  Как промышленность Узбекистана пострадала от аномальных холодов в январе
19:13  Токаев обсудил с этно-мракобесами от курултай-науки "развитие национальной идентичности"
19:08  Деофшоризация России ну никак не начинается. Власти не могут стрелять себе в ногу, - М.Делягин
16:33  Кыргызы, таджики и узбеки продолжают делить границы... в московском "спальнике" Люблино
15:41  Бишкек. Продолжаются аресты по делу мошеннического "Керемет банка"
15:23  Владимир Ружанский: Хватит молчать и балаболить - воевать наполовину нельзя!
15:15  В Москве арестован/но трансгендер-шпион капитан ФСБ Майерс
11:55  Восток Турции трясет почти непрерывно - 4-5 баллов
11:48  Мирзиеев в Каире предлагает учредить международный "Глобальный форум арабистов"
11:42  Сила слова. Глава МИД Словакии Качер обматерил венгерского премьера Орбана на русском языке
11:34  Пока в Кремле чешут языком. Запад притащил на Украину что-то дальнобойное и бьет по городам
11:29  Ели метастерон. ВАДА нашло допинг сразу у 9-х казахстанских спортсменов
11:05  Как "союзники" сожгли Европу (история), - Александр Широкорад
10:50  Газификация по-семейски. По территории Казахстана могут пустить газопровод из России в Китай
10:27  Не скучно живут. Российские депутаты кидаются друг в друга "резиновыми изделиями" и вызывают на дуэль
09:32  Песков: Путин сделал очень много для Минских соглашений. Мы строили-строили и...
09:14  Запад нервничает. Обстановка на фронтах и в умах, - Николай Сорокин
08:16  Лимонов. Жизнь. Смерть. К 80-летию со дня рождения, - А.Балтин
07:12  СВО: год первый. Смена парадигмы, - Александр Дугин
00:54  Китай решает невыполнимую задачу – дружить с Россией и сближаться с США и Европой, - В.Скосырев
00:52  Иран предлагает талибам дружбу по расчету, - И.Субботин
00:45  Глава КазМинздрава Ажар Гиният – уникальная бездельница, - А.Искендирова
00:43  Почему все предыдущие попытки оградить Казахстан от дефицита водных ресурсов потерпели фиаско? - Е.Косенко
00:17  В каких странах могут произойти следующие землетрясения
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китайские академики придумали, как обойти санкции США в отношении чипов
18:28 23.02.2023

Пекин движется к полному технологический суверенитету. России есть чему поучиться

Константин Ольшанский

Китай разработал новый план по обходу санкций США в отношении чипов - это позволит выиграть важнейшую технологическую гонку с Вашингтоном. Председатель Си Цзиньпин давно поставил задачу - увеличить фундаментальные исследования, ведь они зачастую не успевают за практическими технологиями.

Ради этого, как предлагают китайские ученые, нужно создать национальный НИИ полупроводников, помочь молодым талантам и усилить интеграцию с бизнесом.

Выиграть в гонке микрочипов хотят все - от Евросоюза до России

Пекину необходимо накопить портфель патентов, которые регулируют производство чипов следующего поколения, - от новых материалов до новых технологий. Это должно дать Китаю возможность противостоять санкциям США в отношении его полупроводникового сектора. Научную статью, посвященную планам Китая по развитию чиповой индустрии, опубликовали ученые Ло Цзюньвэй и Ли Шушэнь в бюллетене Китайской академии наук.

Академия консультирует высших руководителей Китая, а сама статья перекликается с установками председателя Си Цзиньпина, призывающего к победе в разработке ключевых технологий. Еще в 2020 году Си, выступая на научном форуме, заявил: "Многие из технологических проблем, с которыми столкнулась наша страна, коренятся в том факте, что фундаментальные исследования не поспевают за технологиями".

Еще в 2014 году Китай учредил первый фонд, которые финансировал разработки интегральных микросхем. Сейчас ежедневная мощность производства чипов в Китае превысила 1 миллиард, а уровень самообеспеченности вырос до 30%. Впрочем, все равно этого недостаточно для достижения технологического суверенитета.

Между тем, большинство стран уже поняли, что производство чипов - важнейшая отрасль экономики. Евросоюз недавно утвердил план развития чиповой индустрии стоимостью €45 миллиардов, надеясь увеличить свою долю на мировом рынке чипов с с нынешних 9% до 20% в 2030 году. И, разумеется, снизить зависимость от чипов США.

Япония, которая некогда занимала половину мирового рынка чипов, сейчас имеет долю лишь 10%. Чтобы вернуть утраченные позиции, Япония недавно создала компанию по производству чипов Rapidus совместно с восемью корпорациями, такими как Toyota, Kioxia и Sony.

Китайская наука "перегрелась" в глобальной технологической гонке

Развитие индустрии микросхем в Китае сталкивается с трудностями. Среди них, например, ученые Китайской академии наук выделяют серьезную нехватку молодых талантов в области полупроводников. В Китае сейчас есть лишь горстка людей, занимающихся теоретическими исследованиями полупроводников.

Существует серьезная нехватка инвестиций в фундаментальные исследования в области полупроводников. Китайские инвестиции в НИОКР составляют менее 5% от инвестиций в США.

Третий ограничивающий фактор - отсутствие совместных инноваций. В качестве примера ученые приводят США, где многие университетские профессора занимаются фундаментальными исследовательскими проектами по заказу компаний TSMC, Samsung и Intel.

Ученые Китайской академии наук приводят примеры и других стран, которые можно реализовать в Китае. Тайвань создал исследовательский центр полупроводников, и США и Южная Корея пока лишь создают национальные НИИ полупроводниковых технологий.

Саму статью можно считать программной. Один из авторов - профессор Ли Шушэнь - вице-президент и член парткома Китайской академии наук. Также он президент и секретарь парткома Университета Китайской академии наук. Профессор Шушэнь - один из крупнейших в Китае специалистов по чипам. Он много лет возглавлял НИИ полупроводников Китайской академии наук.

Ло Цзюньвэй - ученик профессора Шушэня, сейчас он работает в государственной ключевой лаборатории полупроводниковых сверхрешеток. Цзюньвэй создал и возглавил исследовательскую группу, которая проектирует новые материалы для энергетики и оптоэлектроники (хранения и передачи информации).

Самые прорывные отрасли - это 5G, зеленая энергетика и беспроводные авто

США пытаются искусственно замедлить технологическое развитие Китая. Еще в 2020 году санкции против Китая ввела администрация Дональда Трампа. Под санкции тогда попали главные разработчики микрочипов в Китае - Semiconductor Manufacturing International Corp и Huawei Technologies.

Однако национальная стратегия пока не дала технологического преимущества ведущим китайским производителям чипов. Дело в том, что Вашингтон ограничил экспорт технологий в Китай: США заключили соглашения с Нидерландами и Японией об ограничении поставок оборудования для производства чипов и процессоров искусственного интеллекта.

Администрация Джо Байдена готовится и дальше ограничивать технологическое превосходство Китая. Министр промышленности и информатизации Цзинь Чжуанлун на днях изложил свою стратегию выхода из-под американских санкций, подчеркнув необходимость модернизации китайский индустрии и устранения слабых звеньев в цепочках поставок.

В колонке, опубликованной в главном журнале Коммунистической партии Китая, министр Чжуанлун констатирует: Китай занимает слишком низкие позиции в глобальных цепочках создания добавочной стоимости. Министр считает, что Китай должен научиться самостоятельно производить все, - от пластиковых зубных щеток до гигантских реактивных самолетов.

При этом нужно сохранять и лидерство в тех отраслях, где Китай не имеет конкурентов, - это создание беспилотных и экологичных автомашин, солнечная энергетика и мобильная связь 5G. Впрочем, признает Чжуанлун, технологическое превосходство невозможно без полупроводников.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1677166080


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Поставить точку в вопросе газификации северных и восточных регионов Казахстана потребовал Алихан Смаилов
- Более 400 тыс. тонн дизельного топлива по льготной цене выделят казахстанским аграриям
- О ходе выборной кампании
- Развивается сотрудничество с компанией Pfizer
- Сенаторы ознакомились с новыми подходами разработки генплана Алматы
- Члены Республиканского штаба Демпартии "Ак жол" во главе с Азатом Перуашевым посетили Алматинскую область
- В МИИР РК разрабатывается Концепция роботизации
- Азамат Ескараев встретился с Сэром Сумой Чакрабарти
- В МИИР РК прошло совещание с казахстанскими застройщиками
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  