Китайские академики придумали, как обойти санкции США в отношении чипов

18:28 23.02.2023

Пекин движется к полному технологический суверенитету. России есть чему поучиться



Константин Ольшанский



Китай разработал новый план по обходу санкций США в отношении чипов - это позволит выиграть важнейшую технологическую гонку с Вашингтоном. Председатель Си Цзиньпин давно поставил задачу - увеличить фундаментальные исследования, ведь они зачастую не успевают за практическими технологиями.



Ради этого, как предлагают китайские ученые, нужно создать национальный НИИ полупроводников, помочь молодым талантам и усилить интеграцию с бизнесом.



Выиграть в гонке микрочипов хотят все - от Евросоюза до России



Пекину необходимо накопить портфель патентов, которые регулируют производство чипов следующего поколения, - от новых материалов до новых технологий. Это должно дать Китаю возможность противостоять санкциям США в отношении его полупроводникового сектора. Научную статью, посвященную планам Китая по развитию чиповой индустрии, опубликовали ученые Ло Цзюньвэй и Ли Шушэнь в бюллетене Китайской академии наук.



Академия консультирует высших руководителей Китая, а сама статья перекликается с установками председателя Си Цзиньпина, призывающего к победе в разработке ключевых технологий. Еще в 2020 году Си, выступая на научном форуме, заявил: "Многие из технологических проблем, с которыми столкнулась наша страна, коренятся в том факте, что фундаментальные исследования не поспевают за технологиями".



Еще в 2014 году Китай учредил первый фонд, которые финансировал разработки интегральных микросхем. Сейчас ежедневная мощность производства чипов в Китае превысила 1 миллиард, а уровень самообеспеченности вырос до 30%. Впрочем, все равно этого недостаточно для достижения технологического суверенитета.



Между тем, большинство стран уже поняли, что производство чипов - важнейшая отрасль экономики. Евросоюз недавно утвердил план развития чиповой индустрии стоимостью €45 миллиардов, надеясь увеличить свою долю на мировом рынке чипов с с нынешних 9% до 20% в 2030 году. И, разумеется, снизить зависимость от чипов США.



Япония, которая некогда занимала половину мирового рынка чипов, сейчас имеет долю лишь 10%. Чтобы вернуть утраченные позиции, Япония недавно создала компанию по производству чипов Rapidus совместно с восемью корпорациями, такими как Toyota, Kioxia и Sony.



Китайская наука "перегрелась" в глобальной технологической гонке



Развитие индустрии микросхем в Китае сталкивается с трудностями. Среди них, например, ученые Китайской академии наук выделяют серьезную нехватку молодых талантов в области полупроводников. В Китае сейчас есть лишь горстка людей, занимающихся теоретическими исследованиями полупроводников.



Существует серьезная нехватка инвестиций в фундаментальные исследования в области полупроводников. Китайские инвестиции в НИОКР составляют менее 5% от инвестиций в США.



Третий ограничивающий фактор - отсутствие совместных инноваций. В качестве примера ученые приводят США, где многие университетские профессора занимаются фундаментальными исследовательскими проектами по заказу компаний TSMC, Samsung и Intel.



Ученые Китайской академии наук приводят примеры и других стран, которые можно реализовать в Китае. Тайвань создал исследовательский центр полупроводников, и США и Южная Корея пока лишь создают национальные НИИ полупроводниковых технологий.



Саму статью можно считать программной. Один из авторов - профессор Ли Шушэнь - вице-президент и член парткома Китайской академии наук. Также он президент и секретарь парткома Университета Китайской академии наук. Профессор Шушэнь - один из крупнейших в Китае специалистов по чипам. Он много лет возглавлял НИИ полупроводников Китайской академии наук.



Ло Цзюньвэй - ученик профессора Шушэня, сейчас он работает в государственной ключевой лаборатории полупроводниковых сверхрешеток. Цзюньвэй создал и возглавил исследовательскую группу, которая проектирует новые материалы для энергетики и оптоэлектроники (хранения и передачи информации).



Самые прорывные отрасли - это 5G, зеленая энергетика и беспроводные авто



США пытаются искусственно замедлить технологическое развитие Китая. Еще в 2020 году санкции против Китая ввела администрация Дональда Трампа. Под санкции тогда попали главные разработчики микрочипов в Китае - Semiconductor Manufacturing International Corp и Huawei Technologies.



Однако национальная стратегия пока не дала технологического преимущества ведущим китайским производителям чипов. Дело в том, что Вашингтон ограничил экспорт технологий в Китай: США заключили соглашения с Нидерландами и Японией об ограничении поставок оборудования для производства чипов и процессоров искусственного интеллекта.



Администрация Джо Байдена готовится и дальше ограничивать технологическое превосходство Китая. Министр промышленности и информатизации Цзинь Чжуанлун на днях изложил свою стратегию выхода из-под американских санкций, подчеркнув необходимость модернизации китайский индустрии и устранения слабых звеньев в цепочках поставок.



В колонке, опубликованной в главном журнале Коммунистической партии Китая, министр Чжуанлун констатирует: Китай занимает слишком низкие позиции в глобальных цепочках создания добавочной стоимости. Министр считает, что Китай должен научиться самостоятельно производить все, - от пластиковых зубных щеток до гигантских реактивных самолетов.



При этом нужно сохранять и лидерство в тех отраслях, где Китай не имеет конкурентов, - это создание беспилотных и экологичных автомашин, солнечная энергетика и мобильная связь 5G. Впрочем, признает Чжуанлун, технологическое превосходство невозможно без полупроводников.