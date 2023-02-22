В Западном Казахстане разбился вертолет МЧС - 4 погибших, 2 - раненых

22:39 23.02.2023

В результате жесткой посадки вертолета в ЗКО погибли сотрудники "Казавиаспас" МЧС РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил официальный представитель ведомства Руслан Иманкулов.



Ранее сообщалось, что трагедия произошла в 16:05. Вертолет МИ-8, принадлежащий АО "Казавиаспас", при возвращении в Атырау после выполнения планового облета системы магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" совершил жесткую посадку в 54 км от аэропорта Уральска.



По предварительной информации, жертв не было.



Позже стало известно, что погибли четыре человека, еще двоим оказывается медицинская помощь.