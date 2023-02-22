В Афганистане конфискуют книги, которые "противоречат исламу"

00:11 24.02.2023

Министерства информации и культуры "Талибан" заявило, что книги, противоречащие исламу и интересам Афганистана, будут конфискованы. Чиновники заявили, что издатели уже передали министерству тысячи таких книг, сообщает телеканал TOLOnews.



"На рынке все еще есть сотни книг, которые написаны против ислама, против исламских принципов или пропагандируют другие идеологии, такие как секуляризм (концепция, согласно которой правительство и другие источники норм права должны существовать отдельно от любого типа религий). А также есть некоторые книги, которые ведут к безнравственности молодежи", - сказал Абдулхак Хемад, представитель министерства. начальник управления СМИ и издательского контроля.



Союз издателей и книготорговцев Афганистана говорит, что книги такого содержания были либо импортированы, либо изданы в стране в течение последних 20 лет. Профсоюз заявил, что будут предприняты шаги, чтобы остановить издание таких книг в стране.



"Если будут опубликованы книги, которые усугубят национальную напряженность, политические проблемы и разногласия, которые доведут страну до кризиса, мы постараемся больше не публиковать такие книги", - сказал Сайед Ахмад Саид, глава Союза.