Таджики скептически относятся к планам правительства по землетрясению

00:17 24.02.2023

Власти отреагировали на опасения общественности, сформировав комитет для надзора за существующими комитетами.



Карта линий разломов Центральной Азии. Линии активных разломов в Центральной Азии (карта Eurasianet. Данные: Global Earthquake Model Foundation, Геологическая служба США)



Новости о разрушительных землетрясениях в этом месяце громко отозвались эхом в странах, которые имеют две общие черты с Турцией: активные линии разлома и культура коррупции.



В Таджикистане, когда распространились слухи о том, что турецкая полиция арестовывает подрядчиков за нарушение строительных норм и тем самым, возможно, увеличивает ошеломляющее число погибших в результате толчков, многие жители обратились в социальные сети, чтобы выразить свои страхи, обеспокоенные тем, что их собственные правила обычно игнорируются во время строительного бума. за последнее десятилетие.



Онлайн-болтовня побудила правительство созвать пресс-конференцию в течение двух дней после землетрясения. Там Низом Мирзозода, глава комитета по архитектуре и строительству, заявил , что новостройки Душанбе могут выдержать землетрясения силой до 8,5 или 9 баллов по шкале Рихтера.



Трудно сказать, убедило ли это людей; в ответе подчеркивается недоверие к властям. Сообщение в Facebook о пресс-конференции ведущего независимого новостного агентства Душанбе "Азия-Плюс" вызвало более 100 скептических комментариев. "Новости в Душанбе появляются как грибы после дождя. Как может разумный человек в этой прогнившей от коррупции стране верить таким заявлениям?" - спросил один из пользователей социальной сети. "Я не знаю, смеяться мне или плакать. Старые советские постройки, может быть, и выдерживали землетрясения такой силы, но точно не эти новые", - согласился другой читатель.



Внимание к строительным стандартам становится все более насущным, особенно после землетрясения силой 6,8 балла и нескольких афтершоков , произошедших 23 февраля в отдаленных восточных горах, хотя сообщений о повреждениях не поступало.



Коррупция является в Таджикистане таким повседневным бедствием, что многие считают само собой разумеющимся, что строительные нормы и правила разработаны только для того, чтобы чиновники могли получать взятки.



Таким образом, вторая часть ответа правительства также встречает цинизм: Душанбе сформировал комитет, который будет пересматривать собственные строительные нормы, заявил 16 февраля Государственный комитет по архитектуре и строительству, и проверять сейсмостойкость новостроек в Душанбе. , Худжанд и Бохтар – три крупнейших города Таджикистана.



В состав спецкомитета войдут представители Комитета по архитектуре и строительству, Государственной службы по надзору в сфере архитектуры и строительства, Института геологии и сейсмологии НАН, Управления градостроительной документации. В их задачу входит осмотр зданий, возведенных с 2018 года, в том числе строящихся.



Власти не сообщили, сколько зданий попадает в эту категорию или какие методы будут использоваться для проверки их устойчивости. Неясно также, как долго будет работать группа, каковы наказания за нарушения кодекса и даже зачем она нужна: ведь за обеспечение безопасности зданий перед землетрясениями в Турции и Сирии отвечали те же государственные органы.



Источник в правительстве на условиях анонимности подтвердил, что у группы еще нет определенной компетенции. Представитель комитета по архитектуре и строительству в беседе с "Азия Плюс" также не смог ответить на многие вопросы о миссии группы.



После умеренного землетрясения в северном Афганистане и Таджикистане в октябре 2015 года Комитет по архитектуре и строительству призвал столицу прекратить новые застройки города; обращение сработало, и в 2016 году практически не было выдано новых разрешений на застройку. В 2017 году нижняя палата таджикского парламента одобрила законопроект "О сейсмобезопасности" , согласно которому новые застройки и строительные материалы должны проверяться на сейсмостойкость.



Неясность сферы деятельности новой специальной рабочей группы и эндемичная коррупция в Таджикистане (страна заняла 150 место из 180 в последнем Индексе восприятия коррупции Transparency International ) подпитывают слухи о том, что этот закон и новый комитет являются просто пиар-ходом, призванным развеять опасения и предоставлять государственным чиновникам больше средств для сбора взяток в обмен на разрешения на застройку. "Они просто перетряхивают разработчиков, вот и все", - ответил читатель на другой материал "Азия-Плюс" в Facebook.



"Зачем [эта рабочая группа]? Они просто притворяются, что им не все равно, а не то, чтобы сносить новую библиотеку, например, даже если она в полном упадке", - высказался другой скептик по поводу девятиэтажного бегемота рядом с президентским дворцом.



"Я не удивлюсь, если это попытка успокоить людей, обеспокоенных реконструкцией Душанбе", - сказал Eurasianet бывший активист, который сейчас живет за границей и попросил не называть его имени.



С 2015 года в Таджикистане происходит быстрая городская реконструкция. В 2021 году в стране появилось 1,43 млн квадратных метров недвижимости; в 2022 году подорожало еще 1,75 миллиона. Для сравнения, в 2015 году этот показатель составлял всего 160 000 квадратных метров. Душанбе, когда-то известный своими неоклассическими малоэтажными домами и тихими усаженными деревьями проспектами, превратился в хаотическое скопление стеклянных высотных башен и величественных административных зданий. Если поколение назад было редкостью увидеть здания высотой более шести этажей, то в настоящее время часто можно увидеть наспех построенные постройки, превышающие 12 этажей.



По словам городских властей, все это следует тщательно продуманному генеральному плану. Но вдобавок к опасениям, план публично недоступен и рассматривается как государственная тайна. В 2019 году, когда местная городская активистка попыталась изучить, как процесс выдачи разрешений на строительство в городе привел к тому, что ее собственный дом был намечен к сносу, она обнаружила децентрализованную, подверженную взяточничеству систему с неоднозначными и постоянно меняющимися правилами. Неподтвержденные данные свидетельствуют о том, что новые разработки часто идут вразрез со строительными нормами; многие связаны с высокопоставленными государственными чиновниками.



"Посмотрите, как плохо построены эти новые квартиры!" - сказал Гафур, уроженец Душанбе, которого недавно правительственные бригады по сносу вынудили покинуть дом, в котором он вырос, недалеко от Зеленого базара. Сейчас он и его семья живут в новом многоэтажном доме.



"[Эти новые здания] выглядят причудливо [снаружи], но внутри они просто низкокачественные бетонные коробки. Плохая вентиляция, низкие потолки - это ужасно", - сказал он Eurasianet.org.



Шер Хашимов

журналист из Таджикистана.