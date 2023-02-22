Холодильники "Памир": Как Таджикистан лишился легенды промышленности

00:21 24.02.2023

Сайфиддин Караев, Asia-Plus



Холодильники "Памир" отличались надежностью, пользовались спросом и экспортировались в пятнадцать стран мира



В этот день – 23 февраля 1964 году на душанбинском заводе холодильников был изготовлен первый образец холодильника "Памир". В год с конвейера завода выходило до 176 тысяч холодильников. Сегодня от былой славы предприятия осталась только память…



В 60-х годах специалисты Германской Демократической Республики, Венгрии и Чехословакии в Душанбе построили завод по производству бытовых холодильников.



Холодильники "Памир" отличались надежностью, пользовались хорошим спросом и экспортировались в пятнадцать стран мира.



На заводе в лучшие годы работало более 1000 человек, его производственная мощность составляла 176 тыс. единиц в год. Количество продукции, выпущенной за период с 1964 по 1991 годы, составило более 3 млн.



В последние годы существования Советского Союза завод выпускал однокамерные холодильники "Памир-4М", "Памир-7ЕУ" и двухкамерный холодильник "Памир-307".



В 1991-м году завод был ликвидирован, потом акционирован, несколько раз перепродавался, но так и не сумел восстановиться. На месте завода открыли пару небольших цехов – готовят шпатлевку, цемблоки...



В 2018 году мэр Душанбе Рустам Эмомали на сессии городского маджлиса народных депутатов поставил задачу представить реальные планы возобновления производства продукции на простаивающих промышленных предприятиях столицы и поручил принять меры в отношении владельцев этих предприятий.



Можно ли реально реанимировать работу когда-то известных крупных промпредприятий, что для этого нужно и во что это может вылиться? С этими вопросами мы обратились к экспертам-экономистам.



Мнения экспертов разделились.



Дорого и не конкурентоспособно



Экономист Амриддин Алиев считает намерение властей неправильным



"Власти поздно спохватилась. Сейчас это будет выглядеть как рейдерский захват", - сичтает он.



По его словам, если изучить договоры и условия приватизации, в которых четко прописаны все условия, то можно было бы давно аннулировать их и вернуть предприятия государству.



"Никто не стал контролировать эти условия после приватизации, - говорит эксперт, - и кто как мог, так и поступал с этими объектами".



Другой эксперт в сфере экономики Дамир Соипов считает, что те предприятия, которые раньше работали за счет импортного сырья и запчастей, вряд ли сейчас смогут восстановить свою деятельность.



"Это обойдется дорого, и продукция не будет конкурентоспособной. В данный момент, думаю, было бы оправданно, прежде всего, восстановить предприятия пищевой промышленности, а также те заводы и фабрики, которые могут выпускать товар на местном сырье", - говорит он.



Таджикистан намерен согласно прогнозу Минэкономразвития довести объем промпродукции к 2025 году до 92 млрд 264 млн сомони - это около $90 млрд.



Но в перечне этой продукции нет холодильников.



Своих холодильников у Таджикистана уже не будет?



В государственной программе развития промышленности в отрасли машиностроения основное внимание уделяется металлургии, технике и оборудованию для других отраслей, пластиковым изделиям, автобусам и тракторам, химпрому, электрооборудованию, но насчет производства бытовой техники, в том числе, холодильных камер нет ни слова.



Сегодня у Таджикистана есть потребность в холодильниках, но нет коммерческого интереса к их выпуску.



Единственной возможностью реанимировать их производство было соглашение с узбекской компанией по производству бытовой техники и электроники Узбекистана "Artel", которая проявила интерес к этой сфере. Но из-за того, что земля под заводом продана частным лицам, вопрос так и остался висеть в воздухе.



Сегодня мы видим в торговых точках Таджикистана холодильники, импортируемые из Узбекистана. Планы совместного производства холодильников с компанией "Artel" так и не сбылись.



А знаменитая марка "Памир" осталась только в истории…