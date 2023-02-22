 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Казахстан   | 
КазАрмия срочно вооружается беспилотниками
00:30 24.02.2023

Казахстан: армия повышает боеготовность беспилотников на фоне войны на Украине

Представители министерства обороны говорят, что больше внимания также уделяется оптимизации артиллерийских возможностей.

Вооруженные силы Казахстана усиливают подготовку операторов беспилотных летательных аппаратов и артиллерийских подразделений в свете продолжающейся войны, которую Россия ведет на Украине, заявил заместитель министра обороны Султан Камалетдинов.

Камалетдинов сообщил журналистам 23 февраля, что из продолжающегося конфликта на Украине извлекаются уроки того, как лучше использовать беспилотники для целей разведки и повышения точности артиллерийских обстрелов.

Изменения в тактике - лишь часть большой картины.

Общая военная доктрина страны подверглась серьезному пересмотру за год, прошедший после того, как Россия начала свое вторжение. Военные планировщики стараются не создавать впечатления, что они питают опасения, что Казахстан тоже может однажды поддаться аналогичным агрессивным действиям Москвы, но военные планировщики явно имеют в виду эту перспективу.

В ноябре Министерство обороны приняло обновленную военную доктрину , которую президент Касым-Жомарт Токаев назвал созданной для "адекватного реагирования на новые угрозы и риски".

В доктрине среди прочего говорилось о необходимости защиты государственных границ путем оснащения пограничных войск и авиации "современным вооружением и военной техникой".

Говоря далее о том, как война на Украине заставила Казахстан переосмыслить свою оборону, Камалетдинов отметил, что особое внимание уделяется оптимизации эффективности артиллерийских сил.

"Самым существенным и отличительным признаком боевой подготовки стало применение ракетных войск и артиллерии", - сказал он.

В апреле прошлого года Казахстан выделил дополнительно 441 миллиард тенге (1 миллиард долларов) на свои оборонные нужды в 2022 году. В декабре правительство заявило, что потратит 859 миллиардов тенге на военные, полицейские и аварийно-спасательные службы.

Основная часть увеличенных расходов была направлена ​​на увеличение численности подразделений специального назначения, действующих в составе МВД, Росгвардии и Минобороны, а также приобретение дополнительной техники, в том числе военно-транспортных самолетов.

Что касается поставок дронов, то в настоящее время Казахстан может похвастаться некоторыми внутренними производственными мощностями. В мае было достигнуто соглашение с турецкой компанией TUSAŞ о начале производства ударных беспилотников ANKA по лицензии.

Ранее Казахстан инвестировал в ударные беспилотники Wing Loong китайского производства и разведывательные беспилотники Skylark производства Израиля.

Источник - eurasianet.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1677187800


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