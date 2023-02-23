Блинкен – Форрестол наших дней: ждать ли нового прыжка из окна психбольницы? - Дм.Минин

08:22 24.02.2023

Госсекретарь США как мировая проблема



Мировой процесс зависит от многих составляющих, но роль личности в его формировании еще никто не отменял. В истории США уже был случай, когда впоследствии оказавшийся психически больным министр обороны Джеймс Форрестол едва не подтолкнул страну и всю планету к третьей мировой войне. Его истеричные призывы "расправиться", наконец, с Советским Союзом напугали даже такого ястреба, как президент Г. Трумэн. В итоге свихнувшийся на им же самим раздуваемых фобиях Форрестол попал в психотделение военного госпиталя имени Уолтера Рида и в 1949 году выбросился с его 16-го этажа с криком: "Русские идут!"



Можно ли считать нормальными людей с такими лицами, как у Форрестола и Блинкена?



Правда, бытует и другая версия. Помимо русских, Форрестол был одержим манией преследования со стороны американских евреев, которых всех до единого считал потенциальными коммунистами. Ну, больной человек… Русские были далеко, сограждане еврейского происхождения, которые насмехались над ним в печати, благо их там на самом деле было немало, – рядом. По этой версии, Форрестол на самом деле отправился в "последний полет" с воплями "они идут" и имел он в виду якобы пришедших за ним обидчиков – евреев.



Современный облик госпиталя У. Рида: кого-то он поджидает ныне?



Говорят, история повторяется. Версия реинкарнации Форрестола в лице госсекретаря Энтони Блинкена в отношении того, кто виноват во всех бедах света, тоже отличается раздвоенностью, правда, сейчас это уже "русские" и "китайцы". По одержимости якобы исходящей от них угрозы в Америке многие сравнивают Блинкена с Форрестолом. Все коридорах Вашингтона начинает распространяться мнение, что Блинкен "очень опасный человек", с которым незаметно можно оказаться в окопах третьей мировой войны. Обеспокоенность проистекает и из того, что в прошлом в США были случаи, когда харизматичные вице-президенты затеняли собой глав Белого дома, как, например, Дик Чейни при Дж. Буше-младшем. Были и яркие госсекретари типа Г. Киссинджера. Но такой ситуации, когда человек на этой должности при невнятных первых лицах оказывался реальным правителем страны, еще не было никогда. О такой степени влияния Форрестол и мечтать не мог. А признаков того, что его более удачливый последователь также приготовился бухнуться головой вниз в раздуваемый им мировой пожар, хоть отбавляй.



В руках этого потенциального "наследника" Форрестола судьбы мира



Одним из первых о том, что у Блинкена и его ближайших сподвижников вроде Джека Салливана и Виктории Нуланд "с головами не все в порядке", в Америке публично заговорил главный разоблачитель наших дней Сеймур Херш. Он не стесняется, в частности, говорить, что организованный ими взрыв "Северных потоков" – это еще и акт "безумного сознания". Охота за китайскими воздушными шарами – вообще из разряда проделок в сумасшедшем доме. По Хершу, подобные метеозонды запускали и запускают в больших количествах все крупные страны мира, они постоянно сбиваются с курса и никто, кроме лунатиков и охотников за НЛО, не придает этому особого значения. То, что устроила вокруг них нынешняя администрация было бы смешно, когда бы не было так грустно.



Успешный результат стратегической операции ВС США по сбитию китайского шара



Озабоченность Херша умственным состоянием Блинкена со товарищи, по-видимому, разделяют и высокопоставленные источники журналиста, посчитавшие необходимым раскрыть подноготную ненормальных поступков. Правда, до массового сознания подобная истина еще не дошла.



Современники Форрестола заметили за ним, как на заседаниях Совета национальной безопасности, слушая других или выступая сам, он до крови расчесывал голову, где у него образовалась алеющая проплешина размером примерно с "серебряный доллар". По этому признаку его и отмечали.



Форрестол перед "последним полетом" с заретушированным "долларом"



За Блинкеном подобные привычки не замечались, он не импульсивный параноик, а скорее сосредоточенный маньяк. И тем этот человек еще более опасен, поскольку его одержимость становится заметной окружающим не сразу.



Это не "синдром Зеленского", а естественное состояние души Блинкена



Пожалуй, публично он лишь раз потерял самообладание, когда на "стратегическом диалоге" его громко отчитал за неуважение к своей стране нынешний куратор внешней политики Китая от ЦК КПК Ван И. По Блинкену, как было видно на телеэкране, словно пробежала судорога от головы до пят, казалось, он на грани эпилептического припадка и лишь с большим трудом он взял себя в руки. Не приходится сомневаться, что с его патологической злопамятностью он затаил обиду на китайцев навек. И не надо удивляться, если потом в районе Тайваня американцами будет осуществлена какая-нибудь зловещая провокация.



Ван И с обидевшимся Блинкеном



Весьма своеобразно прошла встреча двух политиков в эти дни в Мюнхене. Блинкен желчно посетовал на то, что Ван И не извинился перед ним за пролет китайского воздушного шара над американской территорией. А за что извиняться? За переменившийся ветер? Так недолго, подобно персидскому царю Ксерксу, приказать и море высечь за неспокойный нрав. Китайский политик на это заметил, что вообще-то, извиняться должны американцы: сбили безобидный метеозонд и устроили вокруг этого "цирк с конями". Ван И назвал решение американцев сбить шар "абсурдным и истеричным".



Об "особенностях" личности Блинкена свидетельствует и его патологическая склонность ко лжи. В своей биографии, он постоянно что-то передергивает и перевирает. О своих проживавших до начала ХХ века в Киеве еврейских предках, носивших тогда фамилию Блинкиных, он постоянно говорит, что они бежали в "благословенную" Америку от "российских погромов". Но если ты утверждаешь, что подталкиваемая тобою к войне с Россией до "последней капли крови" Украина уже существует сотни лет, то и погромы там, наверное, тоже были "украинские", а не "российские". Кстати сказать, на территории нынешней Российской Федерации никаких "еврейских погромов" никогда не было. Все они происходили в пределах современных Украины и Молдавии.



Рассказывая о своем отчиме Самуиле Пизаре (фамилия при рождении – Писарь), бывшем узнике фашистских лагерей, Блинкен умудряется преподнести его прошлое так, как будто и бежал он из советских лагерей, и освободил его американский негр-танкист, перед которым в знак благодарности юный Пизар, мол, пал на колени. Только сам его отчим поведал перед смертью совсем другую историю. "За героизм русских солдат, а также за то, что Освенцим освободили советские войска, я благодарен на всю жизнь. Меня спасла и Сталинградская битва, которая стала поворотным моментом войны, и наступление Советской армии".



Отчим госсекретаря США Самуил Пизар (Писарь), узник фашистских концлагерей



Болезненное сознание Энтони Блинкена проявляется и в том, что он не просто врет. Судя по всему, он сам верит в свои выдумки. Рассчитывать на вразумительный диалог и приход к соглашениям с этим человеком крайне трудно.



Форрестол заплатил за свою одержимость жизнью, Блинкен пока расплачивается чужими жизнями. Будет ли у них общим итог, покажет будущее.



Нарастают смутные сомнения: Блинкен, кажется, еще серьезнее болен, чем Форрестол

Дм. Минин

23.02.23