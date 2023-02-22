Китай предложил план мира в Украине из 12 шагов

10:03 24.02.2023 Китай объяснил смысл своих инициатив по мирному урегулированию украинского конфликта

Пекин призвал "отказаться от менталитета холодной войны"



На протяжении последней недели много говорилось о том, что китайское руководство планирует по случаю годовщины конфликта на Украине выступить с мирным планом. И вот 24 февраля на сайте МИД Китая опубликовано коммюнике, излагающее позицию Пекина по политическому урегулированию украинского кризиса.



Пекин призвал "отказаться от менталитета холодной войны"

Пункт первый китайского видения проблемы урегулирования конфликта на Украине предполагает "уважение суверенитета всех стран". В частности, в коммюнике МИД КНР говорится о том, что "общепризнанное международное право, включая цели и принципы Устава ООН, должно строго соблюдаться. Необходимо эффективно поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран. Все страны, большие или маленькие, сильные или слабые, богатые или бедные, являются равноправными членами международного сообщества. Все стороны должны совместно соблюдать основные нормы, регулирующие международные отношения, и защищать международную справедливость. Следует поощрять равное и единообразное применение международного права, в то время как двойные стандарты должны быть отвергнуты".



Следующим пунктом идет "отказ от менталитета холодной войны" – то есть безопасность одни стран, по словам Пекина, не должна обеспечиваться за счет других, а региональная безопасность не должна достигаться путем укрепления или расширения военных блоков (и тут легко увидеть прежде всего камень в огород НАТО). Законные интересы безопасности и озабоченности всех стран должны приниматься всерьез и должным образом учитываться. Простого решения сложной проблемы не существует, напоминают в Пекине и призывают все стороны следовать видению общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой безопасности и принимая во внимание долгосрочный мир и стабильность во всем мире, помочь сформировать сбалансированную, эффективную и устойчивую европейскую архитектуру безопасности.



Третий пункт – "прекращение военных действий". Китай призывает все стороны сохранять рациональность и проявлять сдержанность, избегать раздувания огня и обострения напряженности и не допускать дальнейшего обострения кризиса или даже выхода его из-под контроля. "Все стороны должны поддержать Россию и Украину в работе в одном направлении и возобновлении прямого диалога как можно быстрее, чтобы постепенно деэскалировать ситуацию и в конечном итоге достичь всеобъемлющего прекращения огня", – сказано в коммюнике МИД КНР.



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Из вышесказанного проистекает пункт четвертый: "возобновление мирных переговоров", поскольку, как утверждают в Пекине, диалог и переговоры - единственное жизнеспособное решение украинского кризиса. Необходимо поощрять и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса. Международное сообщество должно оставаться приверженным правильному подходу к продвижению мирных переговоров, помогать сторонам конфликта как можно скорее открыть дверь к политическому урегулированию и создавать условия и платформы для возобновления переговоров. Китай в этом контексте обещает продолжать играть конструктивную роль.



В качестве следующего пункта содержится призыв к урегулированию гуманитарного кризиса. При этом гуманитарные операции следует проводить в соответствии с принципами нейтралитета и беспристрастности, а гуманитарные вопросы не должны политизироваться. Безопасность гражданских лиц должна быть эффективно защищена, и необходимо создать гумкоридоры для эвакуации гражданских лиц из зон конфликта. Следует оказать поддержку ООН в том, чтобы она играла координирующую роль в направлении гуманитарной помощи в зоны конфликтов, призывает китайское внешнеполитическое ведомство.



Также МИД КНР призывает стороны конфликта строго соблюдать международное гуманитарное право, избегать нападений на гражданских лиц или гражданские объекты, защищать женщин, детей и других жертв конфликта и уважать основные права военнопленных. Пекин поддерживает обмен военнопленными между Россией и Украиной и призывает все стороны создавать более благоприятные условия для этой цели.



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Отдельным пунктом выделено обеспечение безопасности атомных электростанций. Пекин выступает против вооруженных нападений на АЭС или другие мирные ядерные объекты и призывает все стороны соблюдать международное право, включая Конвенцию о ядерной безопасности, и решительно избегать техногенных ядерных аварий. КНР поддерживает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ее "конструктивной роли в содействии охране мирных ядерных объектов".



Китайский взгляд на урегулирование украинского кризиса предполагает снижение стратегических рисков, то есть не должно применяться ядерное оружие, необходимо предотвратить распространение ядерного оружия и избежать ядерного кризиса. Пекин также выступает против исследований, разработок и применения химического и биологического оружия любой страной при любых обстоятельствах.



Особое место отведено в китайских инициативах содействию экспорту зерна. Всем сторонам, призывает Пекин, необходимо полностью и эффективно сбалансированным образом реализовать Черноморскую зерновую инициативу, подписанную Россией, Турцией, Украиной и ООН, и поддержать усилия ООН этом отношении. Таким образом Китай надеется обеспечить "реальное решение глобального продовольственного кризиса".



Еще одним "камнем в огород" коллективного Запада со стороны Китая стал призыв к прекращению односторонних санкций, поскольку они и максимальное давление не могут решать проблем, а только создают новые проблемы. Пекин выступает против односторонних санкций, не санкционированных Советом Безопасности ООН. Соответствующие страны (читай – Запад во главе с США), чтобы внести свой вклад в деэскалацию украинского кризиса и создать условия для роста экономики развивающихся стран и улучшения жизни их народов, должны прекратить злоупотреблять односторонними санкциями и "юрисдикцией длинной руки" в отношении других стран.



Далее Китай призывает поддерживать стабильность промышленных цепочек и цепочек поставок. Все стороны должны поддерживать существующую мировую экономическую систему и выступать против использования мировой экономики в политических целях в качестве инструмента или оружия.



И наконец, Пекин подчеркивает необходимость содействия мер международного сообщества по постконфликтному восстановлению. Китай обещает оказать помощь и сыграть конструктивную роль в этом начинании.



Понять смысли пекинских инициатив помогает редакционная статья китайского издания Global Times по случаю годовщины начала СВО на Украине, в которой говорится, что "год спустя российско-украинский конфликт глубоко изменил международную геополитику и серьезно ослабил основы международного сотрудничества... Этот геополитический конфликт стал микрокосмом турбулентности этой эпохи".



Упомянув состоявшиеся на днях послание президента РФ Путина Федеральному собрания, варшавскую речь Байдена, а также 11-ю чрезвычайную специальную сессию Генассамблеи ООН, где вновь обсуждалась ситуация на Украине, китайское издание отмечает, что Китай публикует документ с изложением позиции по политическому урегулированию украинского кризиса.



В статье Global Times говорится, что европейский континент находится на критическом перепутье. С одной стороны, если конфронтация продолжит обостряться, она может привести к непредвиденным катастрофическим последствиям, включая риск применения ядерного оружия. С другой стороны, все чаще раздаются призывы к политическому урегулированию кризиса и к скорейшему достижению мира.



"Российско-украинский конфликт , – продолжает Global Times, – имеет сложный исторический контекст, и игнорирование этого факта может привести к неполному пониманию пути к разрешению конфликта или даже к нереалистичным решениям. Украина когда-то была частью Советского Союза, и у нее сложная внутренняя этническая ситуация в сочетании с ее географическим положением, зажатым между НАТО и Россией. Эти объективные обстоятельства требуют от Украины проявлять крайнюю осторожность при рассмотрении своих внешних отношений, прояснять и осознавать свои собственные интересы и становиться мостом для продвижения позитивных отношений между крупными державами".



При этом, пишет китайское издание, "с 2014 года, когда США спровоцировали "цветную революцию" на Украине, Вашингтон разжигает дальнейшую враждебность между Украиной и Россией, что приводит к большому количеству конфликтов на востоке Украины. В то же время Европе не удалось создать систему безопасности, охватывающую Евразийский континент. Существующий механизм безопасности, сосредоточенный на НАТО, полностью исключает Россию и неоднократно инициировал расширение НАТО на восток. В некотором смысле российско-украинский конфликт - это крупная вспышка исторических разногласий между Россией и Западом. Это само по себе является провалом американской и европейской дипломатической системы и системы безопасности в Евразии".



Отмечая, что в вооруженных конфликтах не бывает победителей, а у сложных проблем нет простых ответов, статья в Global Times констатирует: "Необходимо избегать конфронтации между великими державами. Это самое большое предупреждение, оставленное российско-украинским конфликтом, которое должно побудить к более глубокому осмыслению безопасности в Европе и других частях мира. Это требует постоянных усилий, которые включают соблюдение принципов Устава Организации Объединенных Наций, оценку законных интересов безопасности всех стран и самоограничение крупных держав перед осуществлением их глобальных амбиций. Последнее сейчас не менее актуально, поскольку одним из самых больших побочных эффектов российско-украинского конфликта является то, что некоторые великие державы пытаются воспроизвести аналогичную конфронтацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что может оказать гораздо большее влияние, чем то, что происходит на европейском континенте".



"Российско-украинский конфликт не должен продолжаться дальше, – утверждает Global Times. – Сторонам, глубоко втянутым в конфликт, необходимо как можно скорее успокоиться и прекратить подталкивать повествование о конфликте к соперничеству блоков. Мы должны отдавать себе отчет в том, что российско-украинский конфликт возник в результате противостояния между лагерями, а не так называемой "демократии против автократии". Соперничество блоков только усиливает конфликт и делает возможность мира более отдаленной. Урегулирование конфликта между Россией и Украиной требует создания универсальной и устойчивой концепции безопасности, а не односторонней и гегемонистской".



В этой связи китайское издание акцентирует внимание на том, что ряд западных СМИ нацелился на Китай, который не является ни стороной конфликта, ни зачинщиком, и пропагандировали теорию "особой ответственности Китая", а некоторые даже предполагали, что "Китай, возможно, не торопится" с окончанием конфликта. "Ядовитая атмосфера, создаваемая западными СМИ, еще гуще, чем дым на поле боя российско-украинского конфликта, препятствуя нашему пониманию природы этого конфликта", – пишет Global Times.



На фоне появления пекинских инициатив по урегулированию украинского конфликта министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вступила в четверг в "клинч" с китайскими дипломатами, страстно отвергнув их утверждение о том, что Запад подливает масла в огонь, поставляя вооружения Украине.



Как пишет The Guardian, в дебатах на Генеральной ассамблее ООН, посвященных годовщине СВО на Украине и рассматриваемых как ключевой барометр состояния мирового общественного мнения, Китай вмешался, чтобы представить себя выше конфликта, предложив перечень мер: прекращение огня, диалог, гарантии безопасности для России, защита гражданского населения и поддержание территориальная целостность.



Заместитель представителя Китая в ООН Дай Бин настаивал на том, что, вооружая Украину, Запад ухудшает ситуацию: "Подливание масла в огонь только усугубит напряженность".



Его выступления подвигли Анналену Бербок на мощную контратаку, отвергающее слова китайского дипломата о том, что Запад потворствует военным расходам в ущерб другим приоритетам, более важным для обычных людей.



Она спросила: "С какой стати нам это делать?". Бербок уверяла, что немецкое правительство "предпочло бы направить всю нашу энергию и деньги на ремонт наших школ, на борьбу с климатическим кризисом и укрепление социальной справедливости". Бербок заявила, что существует мирный план для Украины, и он называется уставом ООН с его принципами суверенного равенства, территориальной целостности и неприменения силы.



Андрей Яшлавский Источник - МК

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