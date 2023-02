Авиаудары последовали за ракетными обстрелами: Израиль опять разбирается с палестинцами

10:06 24.02.2023

Новое кровопролитие произошло между Израилем и палестинцами

Израильские авиаудары последовали за ракетными обстрелами



На Ближнем Востоке опять горячо: Израиль нанес по палестинским территориям авиаудары, которые последовали за ракетами, выпущенными в секторе Газа после смертоносного рейда израильтян на Западный берег.



Израильские авиаудары последовали за ракетными обстрелами



Израильские авиаудары в четверг утром были нанесены на следующий день после того, как 11 человек были убиты в ходе израильской военной операции в Наблусе, пишет The Guardian.



В результате ударов рано утром в четверг столбы черного дыма поднялись над одним из подвергшихся обстрелу мест к северу от города Газа.



Израильская армия нанесла авиаудары по целям в секторе Газа через несколько часов после того, как палестинские боевики в этих регионах выпустили шесть ракет в сторону юга Израиля. Эскалация насилия произошла на следующий день после рейда израильской армии на оккупированный Западный берег, в результате которого погибли 11 человек.



Удары были нанесены вскоре после 6 утра в четверг и были подтверждены в заявлении израильских военных.



Несколькими часами ранее израильские средства ПВО перехватили пять ракет, которые были выпущены в направлении городов Ашкелон и Сдерот, сообщили военные. Еще одна ракета упала в открытом поле. Сообщений о разрушениях или жертвах не поступало. Ни одна палестинская группировка пока не взяла на себя ответственность за ракетный обстрел в четверг, отмечает "Аль-Джазира".



В среду утром израильские военные начали рейд на город Наблус на Западном берегу реки Иордан, целью которого были трое боевиков, находившихся недалеко от центра старого города. Все трое разыскиваемых мужчин были убиты вместе с еще восемью палестинцами, включая 72-летнего мужчину и 16-летнего подростка.



Как сообщает "Аль-Джазира", израильская армия перекрыла все въезды в Наблус в среду утром, прежде чем окружить дом, в котором находились два разыскиваемых палестинских боевика, Хоссам Ислем и Мохаммад Абдулгани, подозреваемых в предыдущих терактах со стрельбой против израильтян (оба они были убиты). Палестинская вооруженная группировка "Логово львов" заявила, что во время рейда она участвовала в столкновениях с израильскими силами



Армия обороны Израиля объявила о ракетной атаке по сектору Газа



1 МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ

Палестинские официальные лица заявили, что по меньшей мере 103 человека были ранены, причем многие из них получили огнестрельные ранения.



Корреспондент "Аль-Джазиры" Нида Ибрагим в репортаже из Наблуса сообщила, что свидетели описывали, как израильские солдаты вели огонь без разбора: "Мы слышим истории о том, что израильские силы стреляли по соседям, людям в их домах, людям, занимающимся своей повседневной жизнью. Палестинцы говорят, что Израиль действует таким образом, потому что его не привлекают к ответственности и у него развязаны руки, убивающие палестинцев".



Этот рейд стал одним из крупнейших за прошедший год, в течение которого ситуация на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме неуклонно ухудшалась, пишет The Guardian. За аналогичным рейдом в январе последовало нападение палестинских боевиков возле синагоги в Восточном Иерусалиме, в результате которого погибли семь израильтян.



Зияд аль-Нахала, лидер одной их базирующихся в Газе исламистских группировок, назвал израильский рейд в Наблусе "серьезным преступлением", на которое "сопротивление должно отреагировать".



В среду представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил на регулярном брифинге для прессы, что Вашингтон признает озабоченность Израиля в области безопасности, но глубоко обеспокоен большим количеством ранений и гибели гражданского населения.



Насилие происходит на критическом этапе в отношениях между Израилем и палестинцами, когда в новом израильском правительстве доминируют ультранационалисты, которые пообещали проводить жесткую линию в отношении боевиков, в то же время настаивая на расширении поселений на Западном берегу, пишет The Guardian.



Андрей Яшлавский