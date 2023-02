Линия противостояния в Туркменистане, - Дм.Нефедов

США предлагают "помочь Туркмении в получении выгод от санкционного давления на Россию"



Стремление российской стороны активнее использовать альтернативные транзитные грузовые маршруты, прежде всего через Туркменистан в сторону государств Южной и Юго-Восточной Азии, может столкнуться с неготовностью Ашхабада игнорировать риск вторичных санкций США и их европейских вассалов.



6 октября 2022 г. Ашхабад официально заявил о "приверженности правительства Туркменистана расширению торгово-экономического взаимодействия с бизнес-структурами США", положительно оценив "многолетний позитивный вклад американских компаний в различные сферы туркменской экономики".



Одновременно заместитель министра иностранных дел Вепа Хаджиев встретился с генералом Полом Дином, первым заместителем помощника Госсекретаря США в Бюро по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению военно-технических соглашений. "Стороны рассмотрели вопросы региональной и международной повестки", а также "обсудили средства по укреплению мер доверия по контролю над вооружениями и выполнению международных обязательств в данной сфере". Немногим ранее, в конце сентября 2022 г., США и обладающий большой границей с Ираном Туркменистан официально анонсировали "дальнейшее развитие контактов по вопросам безопасности и военного сотрудничества". Конкретные направления сотрудничества не разглашаются.



Американо-туркменский бизнес-форум, декабрь 2022 г.



По состоянию на 1 января 2019 года в Туркменистане зарегистрировано 658 юридических лиц, находящихся либо в исключительной собственности иностранных государств или бизнес-структур, либо в совместной собственности. Интерес американцев (24 предприятия) более всего представлены в машиностроении (Boeing, John Deere, J.I. Case) и в нефтегазовом комплексе (Mobile Oil, American Communications Consultants, Inc, Unocal), англичан – в сфере телекоммуникаций. В начале декабря в Торгово-промышленной палате Туркменистана состоялся совместный бизнес-форум. В состав делегации во главе с исполнительным директором Туркмено-американского делового совета Эриком Стюартом вошли представители множества компаний, включая Bechtel Corporation, Boeing, Niklaus Companies, Climate Compass, Case New Holland, UGT Renewables, John Deere, Medtronic plc, Oxbow, Palo Alto Networks, Smartmatic, Wiza, Westport Trading Europe Ltd и др. Помимо общих напыщенных фраз (что-нибудь вроде "привлечении передового опыта во благо региональной стабильности"), Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана подписал с американской компанией Niklaus Companies Меморандум о взаи­мо­понимании по созданию гольф-клуба (?!). Резко расширился спектр программ с американским участием, включая подготовку руководства по озеленению пустынной страны при поддержке нежелательного в России агентства USAID***. В последние месяцы в Туркменистане заявили о себе некоторые украинские компании в сфере машиностроения, строительства инфраструктурных объектов, геологоразведки.



"...США намерены помочь Туркмении в получении выгод от санкционного давления на Россию. Мы будем счастливы продолжать работать с правительством Туркменистана и с его деловыми кругами для того, чтобы оказать им содействие в получении большей пользы для них от санкционного режима", – изрек 6 ноября в Ашхабаде помощник госсекретаря – глава бюро Госдепа по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу. Упомянул американец и о "выгодах" соседнего Казахстана от ухода оттуда летом-осенью 2022 г. многих крупных российских банков: Туркменистану рекомендуют то же.



Транзитные железнодорожные артерии Туркменистана



А теперь о возможностях регионального сотрудничества в треугольнике Туркменистан – Россия – Иран. В Тегеране предлагают транспортировать туркменский и российский газ потребителям в любом направлении, включая Южную Азию, сообщил управляющий директор и председатель правления Иранской компании по газовому инжинирингу и развитию Реза Новшади. Соответствующее предложение сделано "Газпрому" и "Туркменгазу". В частности, Иран готов поставлять газ в Пакистан, до границы с которым строится трубопровод. Кроме того, "в обмен на долг перед Туркменистаном в размере 2 млрд долл. Иран готов реализовать в Туркменистане проекты в любой отрасли, не только в нефтегазовом секторе с момента их запуска и до завершения". Обращает на себя внимание активизация в последние месяцы туркмено-иранских и туркмено-российских контактов высокого уровня. Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, уже бывавший в Ашхабаде в ноябре, вновь приехал туда 18 февраля для переговоров с Национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета республики Гурбангулы Бердымухамедовым.



Как пишет издание "Нейтральный Туркменистан", глава парламента (бывший президент и отец действующего) отметил хорошие перспективы для взаимовыгодного партнерства в торгово-экономической сфере, транспортно-коммуникационном секторе и логистике, в агропромышленном комплексе. Недавно президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал ряд документов по строительству новых современных медицинских объектов. В ходе январского визита в Ашхабад главы правительства РФ Михаила Мишустина было подписано 8 межведомственных соглашений.



Туркмено-иранский маршрут надежнее трансафганского...



И утверждение американского издания Еurasinet о том, что активность Москвы на туркменском направлении "не встречает должной реакции" – пропагандистский штамп. То же издание упоминает о давнем прожекте строительства железной дороги из Туркменистана в Таджикистан через территорию Афганистана с прицелом на транспортный коридор в Южную Азию в обход Ирана. Между тем с учетом деградирующей ситуации в Афганистане это фантасмагория. То же относится к проекту газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (TAPI). Правда, тут, как утверждается, Москва и Ашхабад все же ведут переговоры о возможной реанимации TAPI при условии, что "Россия обеспечит безопасность новой инфраструктуры". В обмен Москва якобы добивается от Ашхабада допуска к его трубопроводам и в перспективе – соединения TAPI с "Пакистанским потоком". Действительно, С. Бердымухамедов не устает призывать к ускорению реализации проектов строительства трансафганского газопровода и параллельной высоковольтной ЛЭП в Пакистан и Индию. Думается, однако, что в условиях сворачивания диалога Москвы с кандагарско-кабульским режимом запрещенных в России талибов это абсолютно исключено.



Итак, с одной стороны, ущербные попытки Вашингтона развернуть связи Туркменистана в широтном направлении в противовес меридиональному (это не относится к поставкам газа с месторождений в Марыйском велаяте в Китай через Узбекистан и Казахстан). С другой стороны, подчеркнуто нейтральная позиция Туркменистана по ряду вопросов, способствующая развитию российско-туркменистанских отношений. Здесь проходит линия противостояния.