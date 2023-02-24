 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 24.02.2023
10:54  В УзбПарламенте дебатируют поправки в Конституцию
10:20  США не готовы к новой гонке ядерных вооружений, - Вл.Прохватилов
10:10  Линия противостояния в Туркменистане, - Дм.Нефедов
10:06  Авиаудары последовали за ракетными обстрелами: Израиль опять разбирается с палестинцами
10:03  Китай предложил план мира в Украине из 12 шагов
08:22  Блинкен – Форрестол наших дней: ждать ли нового прыжка из окна психбольницы? - Дм.Минин
00:42  В турецком Хатае новый толчок - 5 баллов

00:30  КазАрмия срочно вооружается беспилотниками
00:28  Насильника-горемыку Харви Ванштейна приговорили еще к 16 годам заключения
00:21  Холодильники "Памир": Как Таджикистан лишился легенды промышленности
00:17  Таджики скептически относятся к планам правительства по землетрясению
00:11  В Афганистане конфискуют книги, которые "противоречат исламу"
Четверг, 23.02.2023
22:39  В Западном Казахстане разбился вертолет МЧС - 4 погибших, 2 - раненых
18:28  Китайские академики придумали, как обойти санкции США в отношении чипов
14:43  Раковая опухоль расползается по Огайо, - МК
13:34  Может ли землетрясение в Турции спровоцировать сейсмическую активность в Узбекистане?
12:58  Генпрокуратура Узбекистана опровергла смерть в СИЗО блогера Абдукодира Муминова
12:47  В замке на Рублевке найден мертвым нефте-олигарх ельцинского пула Ровнейко
12:39  Аркадаг Сердар ведет в Манаме туркмено-бахрейнские переговоры с королем Хамадом
11:54  Чего Сталин не простил ташкентским эсерам (история), - Ефрем Рябов
11:42  "В три раза дешевле его стоимости...". Российский клуб "Алания" купил футболиста сборной Узбекистана Хусаина Норчаева
11:36  Шавкат Рахмонов - новый 1-й зам. МВД, Салом Самадов - зам. Генпрокурора Узбекистана
11:31  Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем защитника Отечества
11:13  Трое в одной яме. Возможно ли, в принципе, мирное и равноправное добрососедство России, Китая и Америки, - В.Овчинский
11:03  Русский язык в Киргизии: престиж есть, статус - подвисает, - А.Авдеев, И.Троицкая
11:00  "Историческая политика" как фактор внутриполитического процесса, - А.Грозин
10:43  Российская ЧВК "Вагнер" не знает, что делать с потоком волонтеров... из США
10:10  Труба - дуры. Зачем "Газпрому" куча дорогостоящих газо-провод-проектов? - С.Ануреев
09:28  В зоопарке Ферганы умер (от холода и голода) жираф Максим. "Мясо жирафа раздали другим животным"
09:08  Волчий вой. Цена любых западных гарантий, данных России, равна нулю, - Ю.Борисов
09:06  Когда о содержании нечего сказать, или Байден в кубе, - Вл.Прохватилов
07:36  Землетрясение 6,8-7,3 баллов ударило по Мургабу, Западный Памир, Таджикистан
02:26  Этнический индиец Рамасвами объявил о выдвижении в президенты США от республиканцев
00:55  Линия прикосновения: российские войска теснят противника под Северском
00:54  У посольства РФ в Берлине установят подбитый российский T-72. Напрашиваются на 11-й "сталинский удар"?
00:16  В Шотландии пало "сепаратистское" правительство Николы Стерджен. Что дальше?
Среда, 22.02.2023
23:47  Варшава. Cвалившийся носом вперед на трапе член делегации Байдена опознан. Это - сам Байден
23:44  В США горит "ядерный объект Y-12" в штате Теннеcси
19:25  В Казахстане утвержден список профессий для упрощенного получения ВНЖ
19:24  А нефть и ныне там? Хроника немецко-казахстанской сделки
19:20  Как промышленность Узбекистана пострадала от аномальных холодов в январе
19:13  Токаев обсудил с этно-мракобесами от курултай-науки "развитие национальной идентичности"
19:08  Деофшоризация России ну никак не начинается. Власти не могут стрелять себе в ногу, - М.Делягин
16:33  Кыргызы, таджики и узбеки продолжают делить границы... в московском "спальнике" Люблино
15:41  Бишкек. Продолжаются аресты по делу мошеннического "Керемет банка"
15:23  Владимир Ружанский: Хватит молчать и балаболить - воевать наполовину нельзя!
15:15  В Москве арестован/но трансгендер-шпион капитан ФСБ Майерс
11:55  Восток Турции трясет почти непрерывно - 4-5 баллов
11:48  Мирзиеев в Каире предлагает учредить международный "Глобальный форум арабистов"
11:42  Сила слова. Глава МИД Словакии Качер обматерил венгерского премьера Орбана на русском языке
11:34  Пока в Кремле чешут языком. Запад притащил на Украину что-то дальнобойное и бьет по городам
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
США не готовы к новой гонке ядерных вооружений, - Вл.Прохватилов
10:20 24.02.2023

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 24.02.2023

Америка не может производить ядерные боеголовки

22 февраля, выступая в Лужниках, президент России Владимир Путин объявил о приостановлении действия договора СНВ-3. Это решение главы Российского государства стало ударом по США.

Американские официальные лица США неоднократно настаивали на переговорах с Россией по ситуации вокруг действующего Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Россия приостановила инспекции своих ядерных вооружений американцами еще в 2020 году (из-за "пандемии").

2 февраля на площадке американской Ассоциации по контролю над вооружениями (Arm Control Association), где онлайн присутствовали российские эксперты, американцы призвали к немедленному началу переговоров уже по новому договору СНВ-4, так как срок действия СНВ-3 истекает в 2026 году.

На брифинге 10 февраля заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс сообщила, что ее страна надеется отделить обсуждение с РФ ситуации вокруг ДСНВ от кризиса вокруг Украины.

"Каких-либо четких обсуждений с РФ не было, что прискорбно... Мы четко заявили им, что на самом деле нет ничего, что могло бы помешать проведению инспекций. И мы очень хотим иметь возможность встретиться с РФ, потому что реализация ДСНВ так важна с точки зрения национальной безопасности. Так что наша цель заключается в том, чтобы ясно дать понять ... что мы готовы встретиться с ними, когда они будут готовы", – заявила Дженкинс.

Однако все дело в другом: США не могут производить ядерные боеголовки!

Упадок атомной отрасли США достиг, как мы писали, таких глубин, что уже не удивляет сообщение американской Счетной палаты (GAO): "США не могут производить достаточное количество плутониевых сердечников для своих ядерных боеголовок. К 2030 году Пентагон хочет делать 80 новых плутониевых сердечников в год, но это невозможно, так как ядерная инфраструктура США разрушена".

Плутониевые сердечники являются важнейшим компонентом американского ядерного оружия. Они действует как спусковой крючок: при детонации плутоний вызывает небольшую ядерную реакцию, провоцируя более крупный вторичный взрыв основного ядерного заряда. США производили до двух тысяч сердечников в год во время холодной войны на принадлежащем компании Westighouse заводе Rocky Flats Plant (штат Колорадо). Завод был закрыт в 1989 году после того, как ФБР и Агентство по охране окружающей среды провели рейд по поводу нарушений природоохранного законодательства.

ФБР начало расследование, которое закончилось в 1992 году самым крупным штрафом на тот момент за экологические преступления в $18,5 млн. Завод был закрыт и полностью снесен. Было вывезено более 1,3 миллиона кубометров отходов и переработано более 72 млн литров воды.

Сейчас у США всего одна лаборатория в Лос-​Аламосе, где можно производить плутониевые сердечники. С 2007 по 2011 год там было произведено 29 модернизаций ядерных боеголовок для ракет атомных подводных лодок, а в 2013 году все работы были остановлены из-за несоблюдения правил работы с радиоактивными материалами.

"С тех пор Соединенные Штаты не производили ни одного плутониевого сердечника. В результате большинству сердечников в американских боеголовках сегодня от 30 до 40 лет… Плутоний медленно разлагается с течением времени, разъедая сердечник и потенциально влияя на эффективность оружия. Сколько времени занимает этот процесс и насколько серьезно он влияет на характеристики оружия, является предметом споров", – говорится в докладе аналитического центра по контролю за ядерным оружием Brookings Institution.

В 2021 году работы были возобновлены, и Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA) объявило, что успешно завершило первую модернизацию боеголовок для ракет Trident II D5 на атомных подводных лодках. Суть модернизации заключалась в установке на ядерную боеголовку образца 1988 года электронного взрывателя, предохранителя и бризантного вещества для активации заряда. О состоянии плутониевого сердечника ядерной боеголовки ничего не сообщалось.

В 2019 году президент США Дональд Трамп поручил NNSA возобновить производство ядерных боеприпасов и довести его до 80 штук к 2030 году.

И вот в пресс-релизе от 9 февраля 2023 года NNSA рапортует о запуске проекта Los Alamos Plutonium Pit Production Project (LAP4) по производству плутониевых сердечников. С этой целью намечено "создать необходимую инфраструктуру в Лос-Аламосской национальной лаборатории (LANL), что позволит производить 30 плутониевых сердечников военного резерва в год", а также перепрофилировать "бывший завод по производству смешанного оксидного топлива на площадке Саванна Ривер в Эйкене, Южная Каролина для производства не менее 50 сердечников в год в рамках проекта под названием "Установка по переработке плутония в Саванна Ривер"".

В отчете Института оборонного анализа, некоммерческой организации, управляющей несколькими финансируемыми из федерального бюджета исследовательскими и опытно-конструкторскими бюро, эти планы NNSA были названы нереализуемыми.

Американская Ассоциация по контролю над вооружениями (ACA), недавно призвавшая к немедленному началу переговоров по СНВ-4), в своем докладе отмечает, что в Пентагоне разочарованы состоянием дел в Лос-Аламосской лаборатории и делают ставку на завод в Саванна-ривер.

Этот завод начали строить в 2007 году, затем были выявлены серьезные недостатки конструкции, на исправление которых требуются дополнительные $50 млрд. Кроме того, как указала ACA, "территория Саванна-Ривер уязвима для ветров и наводнений, вызванных ураганами". "Производство плутониевых сердечников на площадке Саванна-Ривер потребует перевозки большего количества плутония через Соединенные Штаты. Вместо того чтобы перевозить сердечники примерно на 300 миль от их склада на заводе Pantex в Техасе в Лос-Аламос, они проедут еще почти 1000 миль, чтобы добраться до участка Саванна-Ривер". Это, помимо прочего, вызовет иски со стороны транзитных штатов.

Что касается лаборатории в Лос-Аламосе, она находится в районе сейсмоопасных тектонических разломов. В лаборатории регулярно фиксируются различные нарушения безопасности обращения с радиоактивными материалами. Так, в радиологической лаборатории, построенной в 2010 году за один миллиард долларов, в 2019 году произошла утечка, связанная с конструктивным недостатком системы трубопроводов. В докладе ACA указывается, что лаборатории "не хватает квалифицированного персонала, "который знал бы, как обращаться с плутонием, чтобы он случайно не набрал критической массы и не запустил неконтролируемую цепную реакцию"".

В докладе также говорится, что "независимый анализ поставил под сомнение способность NNSA удовлетворить требования [Конгресса США] к производству плутониевых сердечников в Лос-Аламосе и Саванна-Ривер и производить 80 сердечников в год".

Прогноз независимых экспертов оправдался. В январе 2023 года Счетная палата США (Government Accountability Office) сообщила, что NNSA не укладывается в установленные сроки, не имеет даже "интегрированного основного описания" (IMS) работ, причем смета проекта постоянно увеличивается. 8 февраля глава NNSA Джилл Хруби признала, что планы по производству новых ядерных боеприпасов к 2030 году "невыполнимы", так как "необходимы новые производственные мощности и инновации, поскольку мы заменяем все больше и больше компонентов".

"США не могут произвести запланированное количество плутониевых сердечников для ядерного оружия. Ни сейчас, ни в ближайшем будущем и, возможно, вообще никогда", – пишет Foreign Policy.

Согласно бюллетеню британского аналитического центра Taylor&Francis Group, 3800 американских ядерных боеголовок были произведены от 30 до 40 лет тому назад, а NNSA установила срок службы ядерных зарядов в 45 лет. Значит, в ближайшие годы значительная часть ядерного арсенала США может оказаться небоеспособной.

Именно по этой причине американцы добиваются возобновления переговоров с Россией по СНВ-4. Даже отъявленный русофоб Энтони Блинкен заявил, что "разочарован решением РФ о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений".

США не могут производить новые ядерные боеголовки, что ставит под вопрос их статус ведущей ядерной державы.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1677223200


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили Закон, формирующий правовую основу эффективного управления многоквартирными домами
- Новые меры по демонополизации сфер производства нефтепродуктов и авиаперевозок примут в Казахстане
- Казахстан активизирует развитие международных транспортных коридоров
- Об аккредитации международных наблюдателей и рассмотрении представления Генерального Прокурора РК
- В Сенате обсудили вопросы совершенствования межбюджетных отношений
- Члены Республиканского штаба Демпартии "Ак жол" во главе с Азатом Перуашевым продолжают встречи с трудовыми коллективами города Алматы
- Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 22 февраля 2023 года №3
- В Алматы при землетрясении в 9 баллов и выше может разрушиться до 30% жилых зданий – МЧС
- Сколько преступников иностранцев экстрадировано из Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  