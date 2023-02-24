США не готовы к новой гонке ядерных вооружений, - Вл.Прохватилов

10:20 24.02.2023

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 24.02.2023



Америка не может производить ядерные боеголовки



22 февраля, выступая в Лужниках, президент России Владимир Путин объявил о приостановлении действия договора СНВ-3. Это решение главы Российского государства стало ударом по США.



Американские официальные лица США неоднократно настаивали на переговорах с Россией по ситуации вокруг действующего Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Россия приостановила инспекции своих ядерных вооружений американцами еще в 2020 году (из-за "пандемии").



2 февраля на площадке американской Ассоциации по контролю над вооружениями (Arm Control Association), где онлайн присутствовали российские эксперты, американцы призвали к немедленному началу переговоров уже по новому договору СНВ-4, так как срок действия СНВ-3 истекает в 2026 году.



На брифинге 10 февраля заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс сообщила, что ее страна надеется отделить обсуждение с РФ ситуации вокруг ДСНВ от кризиса вокруг Украины.



"Каких-либо четких обсуждений с РФ не было, что прискорбно... Мы четко заявили им, что на самом деле нет ничего, что могло бы помешать проведению инспекций. И мы очень хотим иметь возможность встретиться с РФ, потому что реализация ДСНВ так важна с точки зрения национальной безопасности. Так что наша цель заключается в том, чтобы ясно дать понять ... что мы готовы встретиться с ними, когда они будут готовы", – заявила Дженкинс.



Однако все дело в другом: США не могут производить ядерные боеголовки!



Упадок атомной отрасли США достиг, как мы писали, таких глубин, что уже не удивляет сообщение американской Счетной палаты (GAO): "США не могут производить достаточное количество плутониевых сердечников для своих ядерных боеголовок. К 2030 году Пентагон хочет делать 80 новых плутониевых сердечников в год, но это невозможно, так как ядерная инфраструктура США разрушена".



Плутониевые сердечники являются важнейшим компонентом американского ядерного оружия. Они действует как спусковой крючок: при детонации плутоний вызывает небольшую ядерную реакцию, провоцируя более крупный вторичный взрыв основного ядерного заряда. США производили до двух тысяч сердечников в год во время холодной войны на принадлежащем компании Westighouse заводе Rocky Flats Plant (штат Колорадо). Завод был закрыт в 1989 году после того, как ФБР и Агентство по охране окружающей среды провели рейд по поводу нарушений природоохранного законодательства.



ФБР начало расследование, которое закончилось в 1992 году самым крупным штрафом на тот момент за экологические преступления в $18,5 млн. Завод был закрыт и полностью снесен. Было вывезено более 1,3 миллиона кубометров отходов и переработано более 72 млн литров воды.



Сейчас у США всего одна лаборатория в Лос-​Аламосе, где можно производить плутониевые сердечники. С 2007 по 2011 год там было произведено 29 модернизаций ядерных боеголовок для ракет атомных подводных лодок, а в 2013 году все работы были остановлены из-за несоблюдения правил работы с радиоактивными материалами.



"С тех пор Соединенные Штаты не производили ни одного плутониевого сердечника. В результате большинству сердечников в американских боеголовках сегодня от 30 до 40 лет… Плутоний медленно разлагается с течением времени, разъедая сердечник и потенциально влияя на эффективность оружия. Сколько времени занимает этот процесс и насколько серьезно он влияет на характеристики оружия, является предметом споров", – говорится в докладе аналитического центра по контролю за ядерным оружием Brookings Institution.



В 2021 году работы были возобновлены, и Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA) объявило, что успешно завершило первую модернизацию боеголовок для ракет Trident II D5 на атомных подводных лодках. Суть модернизации заключалась в установке на ядерную боеголовку образца 1988 года электронного взрывателя, предохранителя и бризантного вещества для активации заряда. О состоянии плутониевого сердечника ядерной боеголовки ничего не сообщалось.



В 2019 году президент США Дональд Трамп поручил NNSA возобновить производство ядерных боеприпасов и довести его до 80 штук к 2030 году.



И вот в пресс-релизе от 9 февраля 2023 года NNSA рапортует о запуске проекта Los Alamos Plutonium Pit Production Project (LAP4) по производству плутониевых сердечников. С этой целью намечено "создать необходимую инфраструктуру в Лос-Аламосской национальной лаборатории (LANL), что позволит производить 30 плутониевых сердечников военного резерва в год", а также перепрофилировать "бывший завод по производству смешанного оксидного топлива на площадке Саванна Ривер в Эйкене, Южная Каролина для производства не менее 50 сердечников в год в рамках проекта под названием "Установка по переработке плутония в Саванна Ривер"".



В отчете Института оборонного анализа, некоммерческой организации, управляющей несколькими финансируемыми из федерального бюджета исследовательскими и опытно-конструкторскими бюро, эти планы NNSA были названы нереализуемыми.



Американская Ассоциация по контролю над вооружениями (ACA), недавно призвавшая к немедленному началу переговоров по СНВ-4), в своем докладе отмечает, что в Пентагоне разочарованы состоянием дел в Лос-Аламосской лаборатории и делают ставку на завод в Саванна-ривер.



Этот завод начали строить в 2007 году, затем были выявлены серьезные недостатки конструкции, на исправление которых требуются дополнительные $50 млрд. Кроме того, как указала ACA, "территория Саванна-Ривер уязвима для ветров и наводнений, вызванных ураганами". "Производство плутониевых сердечников на площадке Саванна-Ривер потребует перевозки большего количества плутония через Соединенные Штаты. Вместо того чтобы перевозить сердечники примерно на 300 миль от их склада на заводе Pantex в Техасе в Лос-Аламос, они проедут еще почти 1000 миль, чтобы добраться до участка Саванна-Ривер". Это, помимо прочего, вызовет иски со стороны транзитных штатов.



Что касается лаборатории в Лос-Аламосе, она находится в районе сейсмоопасных тектонических разломов. В лаборатории регулярно фиксируются различные нарушения безопасности обращения с радиоактивными материалами. Так, в радиологической лаборатории, построенной в 2010 году за один миллиард долларов, в 2019 году произошла утечка, связанная с конструктивным недостатком системы трубопроводов. В докладе ACA указывается, что лаборатории "не хватает квалифицированного персонала, "который знал бы, как обращаться с плутонием, чтобы он случайно не набрал критической массы и не запустил неконтролируемую цепную реакцию"".



В докладе также говорится, что "независимый анализ поставил под сомнение способность NNSA удовлетворить требования [Конгресса США] к производству плутониевых сердечников в Лос-Аламосе и Саванна-Ривер и производить 80 сердечников в год".



Прогноз независимых экспертов оправдался. В январе 2023 года Счетная палата США (Government Accountability Office) сообщила, что NNSA не укладывается в установленные сроки, не имеет даже "интегрированного основного описания" (IMS) работ, причем смета проекта постоянно увеличивается. 8 февраля глава NNSA Джилл Хруби признала, что планы по производству новых ядерных боеприпасов к 2030 году "невыполнимы", так как "необходимы новые производственные мощности и инновации, поскольку мы заменяем все больше и больше компонентов".



"США не могут произвести запланированное количество плутониевых сердечников для ядерного оружия. Ни сейчас, ни в ближайшем будущем и, возможно, вообще никогда", – пишет Foreign Policy.



Согласно бюллетеню британского аналитического центра Taylor&Francis Group, 3800 американских ядерных боеголовок были произведены от 30 до 40 лет тому назад, а NNSA установила срок службы ядерных зарядов в 45 лет. Значит, в ближайшие годы значительная часть ядерного арсенала США может оказаться небоеспособной.



Именно по этой причине американцы добиваются возобновления переговоров с Россией по СНВ-4. Даже отъявленный русофоб Энтони Блинкен заявил, что "разочарован решением РФ о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений".



США не могут производить новые ядерные боеголовки, что ставит под вопрос их статус ведущей ядерной державы.