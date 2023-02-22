В УзбПарламенте дебатируют поправки в Конституцию

10:54 24.02.2023

В Законодательной палате возобновляется обсуждение поправок в Конституцию

Два ответственных комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса сегодня рассмотрят законопроект о поправках в Конституцию. Документ был отправлен на доработку в ноябре.



В Законодательной палате Олий Мажлиса возобновляется обсуждение поправок в Конституцию Узбекистана.



Как сообщила пресс-служба нижней палаты парламента, Комитет по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам и Комитет по демократическим институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления граждан (эти два комитета ответственны за разработку документа) на совместном заседании 24 февраля в 15:00 рассмотрят проект конституционного закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию.



В течение последних трех месяцев эти комитеты продолжили сбор предложений общественности, экспертов и ученых, отметили в пресс-службе палаты. По имеющейся информации, на предстоящем заседании будут озвучены планируемые изменения в проект поправок.



На мероприятие для его освещения приглашены представители ряда телеканалов и Национального информационного агентства Узбекистана (УзА).



Предыстория

О необходимости реформы Конституции в ноябре 2021 года в своей инаугурационной речи заявил президент Шавкат Мирзиеев, уточнив, что такое предложение поступает от жителей страны. В поздравлении народу Узбекистана по случаю 29-й годовщины Конституции в декабре того же года Шавкат Мирзиеев предложил принять поправки к 30-летию Конституции, то есть к 8 декабря 2022 года.



20 июня 2022 года на встрече с членами конституционной комиссии президент предложил принять поправки в Конституцию через референдум.



25 июня проект поправок был вынесен на народное обсуждение, которое было завершено 1 августа. Сначала на это было отведено 10 дней. Затем депутаты признали, что этого времени мало, и добавили еще 10 дней. Впоследствии было решено продлить обсуждение еще на 15 дней.



После волнений в Каракалпакстане 1−2 июля, вызванных предложенными поправками об изменении статуса республики, статьи, касающиеся Каракалпакстана, из проекта поправок были исключены.



После завершения народного обсуждения 1 августа конституционная комиссия сообщила, что ответственные комитеты Законодательной палаты "продолжат работу по обобщению и анализу предложений, поступивших от соотечественников, а также доработке законопроекта".



В начале октября прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что с реформой Конституции торопиться не нужно. 24 ноября Законодательная палата приняла решение отправить поправки на доработку.



20 декабря президент в своем послании народу сообщил, что работа над совершенствованием Конституции продолжается. "На сегодня поступило более 220 тысяч предложений… Мы будем принимать решения, опираясь на принцип „Общество - инициатор реформ" и советуясь по всем вопросам с нашим народом", - подчеркнул глава государства.



Согласно закону о референдуме, он может проводиться в течение не мене полутора месяцев после объявления палатами Олий Мажлиса даты референдума. Эта дата пока не объявлялась.