С Байконура стартовал первый в истории спасательный космический корабль

11:46 24.02.2023

С БАЙКОНУРА СТАРТОВАЛ ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ СПАСАТЕЛЬНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ

С космодрома Байконур на Международную космическую станцию стартовал корабль "Союз МС-23".



Стыковка корабля "Союз МС-23" с МКС к модулю "Причал" намечена через двое суток – на 26 февраля.



Особенностью данного старта является то, что впервые в истории пилотируемой космонавтики пилотируемый корабль отправляется к международной станции для эвакуации экипажа космонавтов из-за повреждения предыдущего космического корабля "Союз МС-22".



Напомним, 15 декабря 2022 года на корабле "Союз МС-22", пристыкованном к международной космической станции, была обнаружена утечка технической жидкости (хладагента) вследствие повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека и разгерметизации внешнего контура системы охлаждения (радиатора).



По результатам работы технической комиссии было принято решение спустить на Землю корабль "Союз МС-22" в беспилотном режиме. Для возвращения экипажа в составе россиян Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и американца Фрэнка Рубио на МКС отправлен корабль "Союз МС-23".



Вернется на Землю этот экипаж на корабле "Союз МС-23" в сентябре 2023 года.