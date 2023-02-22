Политолог Сатановский: Путин нащупал "ахиллесову пяту" США

11:50 24.02.2023

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд почти одновременно сделал несколько противоположных заявлений, которые заставляют заподозрить у нее раздвоение личности.



Она назвала Крым легитимной целью ВСУ, анонсировала новые антироссийские санкции, но при этом подчеркнула, что США не хотят конфликта с Россией и Вашингтон надеется вернуться к обсуждению ДСНВ. По мнению политолога Евгения Сатановского, это не похоже на "смертельно ядовитую" Нуланд.



Он отметил, что не стоит надеяться на ее чудесное превращение в голубку мира. Скорее всего, президенту России Владимиру Путину удалось нащупать какую-то "ахиллесову пяту" США. Он весьма ощутимо надавил на больную мозоль



"Иначе бы ни Байден […], ни вся, стоящая за ним свора, от имени которой Нуланд и вещает, не пикнули бы и пальцем не пошевелили", - подчеркнул политолог.



Сатановский также предложил понаблюдать за тем, кто из российских "записных переговорщиков" подхватит инициативу Нуланд и начнет проталкивать ее в российских коридорах власти.



Посулы Вашингтона станут "лакмусовой бумажкой", которая выявит даже на "пятую" а "шестую колонну", представляющую интересы Запада в стране.



Авторы: АНАСТАСИЯ КУКОВА