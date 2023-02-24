Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса (12 пунктов)

12:28 24.02.2023

Министерство иностранных дел, Китайская Народная Республика

2023-02-24 09:00



Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса



1. Уважение суверенитета всех стран. Должны строго соблюдаться общепризнанные нормы международного права, включая цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций. Суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран должны быть эффективно защищены. Все страны, большие или малые, сильные или слабые, богатые или бедные, являются равноправными членами международного сообщества. Все стороны должны совместно поддерживать основные нормы, регулирующие международные отношения, и защищать международную честность и справедливость. Следует поощрять равное и единообразное применение международного права и отвергать двойные стандарты.



2. Отказ от менталитета холодной войны. Безопасность страны не должна обеспечиваться за счет других. Безопасность региона не должна обеспечиваться усилением или расширением военных блоков. К законным интересам безопасности и заботам всех стран следует относиться серьезно и должным образом учитывать их. Нет простого решения сложной проблемы. Все стороны должны, следуя видению общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности и помня о долгосрочном мире и стабильности во всем мире, способствовать созданию сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности. Все стороны должны противодействовать погоне за собственной безопасностью в ущерб безопасности других, не допускать блоковой конфронтации и вместе работать во имя мира и стабильности на евразийском континенте.



3. Прекращение боевых действий. Конфликты и войны никому не приносят пользы. Все стороны должны оставаться рациональными и проявлять сдержанность, не допускать раздувания пламени и обострения напряженности и не допускать дальнейшего обострения кризиса или даже его выхода из-под контроля. Все стороны должны поддержать Россию и Украину в работе в одном направлении и скорейшем возобновлении прямого диалога, чтобы постепенно деэскалировать ситуацию и в конечном итоге достичь всеобъемлющего прекращения огня.



4. Возобновление мирных переговоров. Диалог и переговоры - единственное жизнеспособное решение украинского кризиса. Необходимо поощрять и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса. Международное сообщество должно оставаться приверженным правильному подходу к содействию мирным переговорам, помогать сторонам в конфликте как можно скорее открыть дверь для политического урегулирования и создавать условия и платформы для возобновления переговоров. Китай будет и впредь играть конструктивную роль в этом отношении.



5. Разрешение гуманитарного кризиса. Необходимо поощрять и поддерживать все меры, способствующие ослаблению гуманитарного кризиса. Гуманитарные операции должны следовать принципам нейтралитета и беспристрастности, а гуманитарные вопросы не должны политизироваться. Безопасность гражданских лиц должна быть эффективно защищена, и должны быть созданы гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских лиц из зон конфликтов. Необходимы усилия по увеличению гуманитарной помощи в соответствующих районах, улучшению гуманитарных условий и обеспечению быстрого, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа с целью предотвращения гуманитарного кризиса в более широком масштабе. Следует поддержать ООН в выполнении координирующей роли в направлении гуманитарной помощи в зоны конфликтов.



6. Защита гражданских лиц и военнопленных (военнопленных). Стороны в конфликте должны строго соблюдать международное гуманитарное право, избегать нападения на гражданских лиц или гражданские объекты, защищать женщин, детей и других жертв конфликта и уважать основные права военнопленных. Китай поддерживает обмен военнопленными между Россией и Украиной и призывает все стороны создать для этого более благоприятные условия.



7. Обеспечение безопасности атомных электростанций. Китай выступает против вооруженных нападений на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты и призывает все стороны соблюдать международное право, включая Конвенцию о ядерной безопасности (КЯБ), и решительно избегать техногенных ядерных аварий. Китай поддерживает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в его конструктивной роли в содействии обеспечению безопасности и надежности мирных ядерных установок.



8. Снижение стратегических рисков. Нельзя применять ядерное оружие и нельзя вести ядерные войны. Следует противостоять угрозе или применению ядерного оружия. Необходимо предотвратить распространение ядерного оружия и ядерный кризис. Китай выступает против исследований, разработки и применения химического и биологического оружия любой страной при любых обстоятельствах.



9. Содействие экспорту зерна. Всем сторонам необходимо полностью и эффективно и сбалансированно реализовать Черноморскую зерновую инициативу, подписанную Россией, Турцией, Украиной и ООН, и поддержать важную роль ООН в этом отношении. Инициатива сотрудничества в области глобальной продовольственной безопасности, предложенная Китаем, обеспечивает реальное решение глобального продовольственного кризиса.



10. Прекращение односторонних санкций. Односторонние санкции и максимальное давление не могут решить проблему; они только создают новые проблемы. Китай выступает против односторонних санкций, санкционированных Советом Безопасности ООН. Соответствующие страны должны прекратить злоупотреблять односторонними санкциями и "юрисдикцией длинных рук" в отношении других стран, чтобы внести свой вклад в деэскалацию украинского кризиса и создать условия для развития экономики развивающихся стран и улучшения жизни их людей.



11. Поддержание стабильности цепочек производства и поставок. Все стороны должны искренне поддерживать существующую мировую экономическую систему и выступать против использования мировой экономики в качестве инструмента или оружия в политических целях. Необходимы совместные усилия, чтобы смягчить последствия кризиса и не допустить, чтобы он нарушил международное сотрудничество в области энергетики, финансов, торговли продовольствием и транспортом и подорвал восстановление мировой экономики.



12. Содействие постконфликтному восстановлению. Международному сообществу необходимо принять меры для поддержки постконфликтного восстановления в зонах конфликтов. Китай готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в этом начинании.