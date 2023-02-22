Современная политика Японии в Центральной Азии: опыт Туркменистана, - Николь Сукиасянц

16:12 24.02.2023

Как Япония "проникает" в Туркменистан?



Япония является одним из наименее заметных игроков в Центральной Азии – однако она планомерно наращивает влияние в регионе. Большой интерес для Токио представляет Ашхабад, с которым японцы наращивают инвестиционное и технологическое сотрудничество. Цели и тактику японской дипломатии и бизнеса в Туркменистане проанализировала аспирант Факультета глобальных процессов МГУ Николь Сукиасянц в статье для научного журнала "Каспийский регион: политика, экономика, культура".



Туркменистан - новый рынок для Токио



После распада СССР основой внешнеэкономической стратегии Ашхабада стали разработка и экспорт углеводородов. Туркмения озаботилась поиском новых экспортных маршрутов, а также привлечением в отрасль иностранных технологий и инвестиций.



Одновременно к туркменскому рынку проявили интерес крупные азиатские игроки, в том числе Токио. В конце 1992 года Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) совместно с японской Mitsubishi Corp. разработала проект газового трубопровода Туркменистан - Китай - Южная Корея - Япония, известный как "Энергетический Шелковый путь". В 1993–1996 году при участии американской нефтяной корпорации Exxon Mobil прошло технико-экономическое обоснование проекта. По итогу протяженный трубопровод был признан нерентабельным: единственным выгодоприобретателем от проекта оказался бы Китай.



Однако Япония сохранила интерес к сырьевым ресурсам Каспийского бассейна. С 1994 года Япония продвигала в регионе программу образовательно-технологического сотрудничества JNOC-TRC, оплачиваемую за счет Токио. В 1996 году в программе впервые участвовали представители Ашхабада, а с 1997 года между Японией и Туркменией происходил обмен визитами официальных делегаций.



На раннем этапе двусторонних отношений вовлеченность Туркмении в японские проекты оставалась минимальной, так как первый президент Сапармурат Ниязов выступал против усиления иностранного влияния в стране. Лишь в июне 2005 года в Ашхабаде открылось дипломатическое представительство Японии, а туркменское посольство в Токио появилось в 2013 году.



Инвестиции и технологии для Ашхабада



В конце 2006 года президентом Туркмении стал Гурбангулы Бердымухамедов, политика которого предполагала больше дипломатической и внешнеэкономической открытости. Эти изменения совпали с модернизацией внешнеполитической доктрины в самой Японии, ориентированной на поиск новых внешнеполитических партнеров. В августе 2004 года страна выступила с инициативой диалога "Центральная Азия + Япония", в рамках которого Токио предложил "пятерке" решение ряда региональных проблем на основе японских технологий и производственного опыта. В 2006 году глава МИД Японии Таро Асо выступил с доктриной "Дуги свободы и процветания", предполагавшей усиление политико-экономических контактов с государствами Евразии.



В 2009–2013 годах Токио и Ашхабад заключили ряд соглашений о партнерстве в области технического сотрудничества, эксплуатации природного газа, бизнеса, образования и здравоохранения. Япония стала направлять в Туркмению бизнес-экспертов, организовывала экономические курсы.



Также Токио постоянно выступает крупным донором программ официальной помощи развития (ОПР) в Центральной Азии. Эти программы предполагают льготные кредиты, гранты на развитие экономики и технологическое сотрудничество для развивающихся стран. В 2010 г. Япония совместно с Целевым фондом ООН по безопасности человека (UNTFHS) провела программу поддержки беженцев и профилактики торговли людьми в Туркменистане. Кроме того, Токио выделил Ашхабаду около $4 млн на модернизацию и компьютеризацию железнодорожной сети.



По данным японского МИД, к концу 2010-х годов Япония направила Туркменистану около $40 млн льготных кредитов и $5,5 млн грантов в рамках ОПР, $11,5 млрд составило техническое партнерство. Однако на фоне поддержки со стороны США и ЕС финансовое влияние Токио на Ашхабад пока сравнительно невелико.



Токио "привязывает" к себе индустрию Туркменистана



Осенью 2015 года в Туркменистан прибыл тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ - это был первый визит на столь высоком уровне за всю историю туркменско-японских отношений. В рамках визита представители Токио оценивали Туркменистан как нишу японского экономического присутствия, стремились выявить уровень влияния России и Китая в стране и в Центральной Азии. По результатам визита были согласованы совместные проекты в химической и энергетической сфере на сумму больше $18 млрд.



Еще в первой половине 2010-х годов Япония и Туркменистан развернули масштабное сотрудничество в индустриальных проектах. При участии японских компаний были построены газохимический комплекс по производству полимеров в поселке Киянлы (стоимостью $3,4 млрд), завод аммиака и удобрений в Мары ($1 млрд) и газоперерабатывающий завод в Ахалском велаяте ($1,7 млрд). Кроме того, в 2015 году японско-турецкий консорциум компаний Mitsubishi и Gap Inçaat построил карбамидовый завод в городе Гарабогазе. Проект финансировал Японский банк международного сотрудничества, выделивший около $700 млн.



После постройки заводы переходили под управление государственных концернов, таких как "Туркменгаз" и "Туркменхимия".



При этом, помимо финансовой помощи, при реализации всех проектов Токио поставлял Ашхабаду инновационное оборудование и оказывал помощь в обучении кадров. Это привело к кадровой и технологической зависимости Туркмении от Японии.



Так, в январе 2020 года ГК "Туркменгаз" потребовалась помощь в управлении газоперерабатывающим заводом в Ахалском велаяте, запущенным двумя годами ранее. Госконцерн был вынужден заключить договор о консалтинговых услугах с японской фирмой Kawasaki Heavy Industries, участвовавшей в создании комплекса. Дошло до того, что в 2021 году Гурбангулы Бердымухамедов отстранил "Туркменгаз" от управления заводами в Ахалском велаяте и в Киянлы, передав их ГК "Туркменхимия". По мнению тогдашнего президента, на предприятиях не была налажена стабильная и качественная работа.



Трендом последних лет стал интерес Ашхабада к сотрудничеству в несырьевом секторе. Так, в марте 2019 года туркменская делегация посетила японскую фабрику мраморной говядины, изучила современные тепличные комплексы и посетила центр робототехники Kawasaki Heavy Industries.



Нацеленность Туркмении на взаимодействие в аграрном и иных секторах может говорить о намерении Ашхабада диверсифицировать экспортную продукцию, снизив зависимость от цен на энергоресурсы.



Каковы интересы Японии в Туркменистане?



На сегодня Туркменистан по-прежнему представляет интерес для крупных игроков как страна - экспортер углеводородов. Основным покупателем туркменского газа выступает Китай, импортирующий 30-35 млрд кубометров топлива ежегодно. Кроме того, Пекин стремится включить Ашхабад в проект "Шелкового пути".



Япония не может конкурировать с Россией и Китаем в масштабных проектах в Евразии. Вместо этого Токио встраивается в свободные ниши региональных рынков, предлагая уникальные технологии и инвестиции. Япония стремится получить доступ к энергоресурсным странам через наукоемкие инновационные проекты, требующие участия компетентных японских специалистов.



Усиливая кадровую и технологическую зависимость Туркмении, Япония также применяет средства "культурной дипломатии". Токио поддерживает научный и студенческий обмен с Ашхабадом, обеспечивая стажировку для туркменских студентов. В Токийском университете иностранных языков преподают туркменский язык - аспиранты университета могут претендовать на государственные награды от правительства Туркменистана. Посольство Японии в Ашхабаде организует бесплатные курсы японского языка для туркмен, популяризирует японскую культуру. С 2018 года в Ашхабаде и Мары проходят фестивали японского кино.



Между странами сохраняется высокий уровень политических контактов. Так, в 2019 году тогдашний президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов присутствовал на церемонии интронизации императора Нарухито.



Для Японии важны не только сырьевые запасы Туркменистана, но и его стабильный политический режим. Ашхабад заинтересован в японских технологиях и специалистах, надеясь с их помощью диверсифицировать экспорт и укрепить экономику, одновременно избежав усиления влияния крупных игроков на Туркмению. В этих условиях страны продолжат наращивать сотрудничество.



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"Современная политика Японии в Центральной Азии: опыт Туркменистана"

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-politika-yaponii-v-tsentralnoy-azii-opyt-turkmenistana