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Журналист Эдвард Чесноков расшифровал китайский план урегулирования конфликта на Украине
16:15 24.02.2023

Удар по США: Что на самом деле означают 12 пунктов китайского мирного плана по Украине

Эдвард ЧЕСНОКОВ

По еще одному "совершенно случайному" совпадению - в эти же дни в Москву прибыла первая за последние три года группа туристов из КНР. Пекин, большое значение уделяющий символике, тем самым посылает сигнал вполне понятного содержания

Китай - экономический гигант, сравнимый по мощи с США, но с громкими внешнеполитическими инициативами он выступает редко. Причина - национальный менталитет и заветы одного из отцов-основателей КНР в нынешнем виде, Дэн Сяопина. Который еще полвека назад сформулировал свои "28 иероглифов" - этакую "дипломатическую библию" нового Пекина. Чей главный принцип звучит так: "держаться в тени, стараться ничем не проявлять себя".

Но вот в 9 утра (по пекинскому времени) 24 февраля 2023-го на сайте МИД КНР появились "12 пунктов по урегулированию Украинского кризиса". Момент символический. Всего пару дней как завершился визит "главного по внешней политике" в Компартии Китая - Ван И - в Евросоюз и Москву. Где тот встретился с Лавровом и Путиным и, возможно, обсуждал все тот же мирный план.

По еще одному "совершенно случайному" совпадению - в эти же дни в Москву прибыла первая за последние три года (с момента начала пандемии) группа туристов из КНР. "Делегацию набрали всего за пару дней - так соскучились они по русской культуре", - невинно сообщают СМИ об этом вояже. Очевидно, что Пекин, большое значение уделяющий символике, тем самым посылает сигнал вполне понятного содержания.

Теперь - непосредственно к "12 пунктам", опубликованным на китайском языке. Вопреки ожиданиям, ничего сенсационного - "осуждения России" или призыва к еще более жестким санкциям - в документе нет. Лишь посыл к миру в весьма обтекаемых выражениях - "за все хорошее против всего плохого", примерно как в старых дипломатических манифестах Дэн Сяопина.

Попробуем расшифровать эту иероглифическую головоломку пункт за пунктом:

"1. Уважайте суверенитет всех стран… Международное право должно применяться единообразно, не следует применять двойные стандарты".

Это, конечно, изящный удар по США, которые рьяно "отстаивают территориальную целостность Украины" - и одновременно посещают мятежный китайский остров, Тайвань, без разрешения официального Пекина. Пример - скандальный визит третьего лица Америки, Нэнси Пелоси, в эту сепаратистскую провинцию в августе 2022-го.

"2. Откажитесь от мышления времен холодной войны… Не формируйте лагеря конфронтации".

Тут опять завуалированная критика Запада: несмотря на падение железного занавеса и роспуск Варшавского блока, американцы последние 30 лет продолжили развивать свой главный инструмент холодной войны, блок НАТО, и приближать его к границам России.

"3. Прекратить огонь и прекратить боевые действия".

Для самых непонятливых данный пункт далее по тексту расшифрован: мировые игроки - под которыми, прежде всего, подразумевается все тот же Запад - "не должны поддерживать Украину и Россию в противостоянии друг другу". При этом другой стороне, Москве, - по крайней мере, публично - не помогает никто, а Киеву открыто поставляют снаряды, бронетехнику, наемников почти три десятка западных стран. И без этой "кислородной подушки" ВСУ давно бы потеряли возможность сражаться.

"4. Начните мирные переговоры".

Площадкой для таковых Китай завуалированно предлагает себя - вместо дискредитированного "минского формата", который, как недавно признавались западные лидеры, был создан в 2014 году, чтобы дать Украине передышку и накачать ее оружием против России.

Следующие два пункта даже не нуждаются в пояснениях, это вполне правильные и разумные инициативы, против которых нечего возразить даже самым прозападным комментаторам:

"5. Урегулирование гуманитарного кризиса".

"6. Защита гражданского населения и военнопленных… Китай поддерживает обмен военнопленными между Россией и Украиной, и все стороны должны создать для этого более благоприятные условия".

Далее - самое интересное.

"7. Поддержание безопасности атомных электростанций".

Еще один укол в адрес Запада - наблюдатели из международных структур, побывавшие на Запорожской АЭС (с весны 2022 года находится под контролем России), так и не смогли внятно сказать, кто же регулярно обстреливает крупнейшую атомную электростанцию Европы.

"8. Снизить стратегические риски… Против распространение ядерного оружия и ядерного кризиса, против разработки и применения биологического и химического оружия".

Этот намек тоже понятен: незадолго до начала СВО украинские политики публично выказывали желание получить ядерное оружие, а в их стране действовали десятки проамериканских биолабораторий - факт, который не отрицают даже сами США.

"9. Гарантируйте экспорт [украинского] зерна".

Тоже очень логичный пункт. Китай - второй в мире импортер зерна, за 2021 год купивший 9,7 миллиона тонн "мягкого золота" на внешних рынках. Это вдвое меньше, чем за тот же год отправила на экспорт Украина, однако теперь по итогам хитрых схем главным получателем того же зерна стал Запад, а Африка и Азия столкнулись с угрозой голода. Разумеется, такое положение не устраивает Пекин, и тут он выражает интересы всего "глобального юга", включая ту же Африку.

Следующий пункт настолько прекрасен, что приведем его почти полностью.

"10. Прекратить односторонние санкции… Заинтересованные страны должны прекратить злоупотреблять односторонними санкциями и "юрисдикцией длинной руки" против других стран, сыграть свою роль в охлаждении украинского кризиса, а также создать условия для развивающихся стран для укрепления их экономики и улучшения условий жизни людей".

Все "односторонние санкции", о которых говорит Китай, направлены против России (Украину за разжигание боевых действий почему-то никто не наказывает). То есть это даже не завуалированный, а уже очевидный жест Пекина в поддержку Москвы. Как, впрочем, и иных игроков, находящихся под несправедливыми западными санкциями: Ирана, Афганистана, Эритреи, КНДР…

"11. Обеспечьте стабильность производственной цепочки и цепочки поставок".

Из-за антироссийских санкций страдает весь мир, попытки США запретить экспорт российских удобрений и энергоносителей грозят кризисом всем. И тут Пекин предлагает Европе (не зря перед визитом в Москву - Ван И посетил ЕС) совместное восстановление экономики благодаря общеевропейской деэскалации. Впрочем, Евросоюз последние годы отстаивает не европейские, а американские интересы - и вряд ли внемлет этому призыву.

"12. Содействовать послевоенному восстановлению. Международное сообщество должно принять меры по поддержке послевоенного восстановления конфликтных районов [заметьте, не сказано: "украинских" или "российских" - прим. "КП"]. Китай готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в этом отношении".

Сейчас КНР - одна из главных "инфраструктурных доноров" Африки, по всему континенту китайские корпорации строят мосты, железные дороги и аэропорты. Это выгодно всем: слаборазвитая страна получает импульс к развитию, а китайские корпорации-подрядчики - новые заказы (то есть деньги, формально выделяемые Пекином на "зарубежное развитие", остаются в национальной экономике).

Теперь Поднебесная предлагает то же самое и для Украины. Очень разумный и гуманный план - как и остальные пункты.

Однако ответ известен. "Мирная инициатива из 12 пунктов Си Цзиньпина" была отвергнуты Киевом и его американскими кураторами, кажется, еще до официальной публикации оной. Так что, похоже, Украинский кризис продолжится. Однако Россия, Китай и другие незападные игроки сделали все, чтобы его прекратить.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1677244500


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