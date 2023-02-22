Пригожин ("Вагнер"): Иначе никак. Челябинского губера Кувайшева исправит только расстрел

16:16 24.02.2023

Пригожин ответил на грубое обращение Куйвашева



Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, посоветовавшему ему не "совать нос" в дела регионов. Предприниматель обратил внимание на то, что чиновник фамильярно обратился к нему на "ты" и ответил ему тем же.



По словам Пригожина, страна оказалась в трудном положении из-за региональных бюрократов как Куйвашев. Причем в 194101945 годах Сталин таких расстреливал. Эти времена вернутся, когда народ дойдет до точки кипения.



"Вокруг тебя - сплошные либеральные и ЛГБТ-скандалы. Мобилизованные, услышав твое имя, плюются в твою сторону. Любой боец ЧВК "Вагнер", приехавший из свердловской колонии, может лучше управлять регионом, чем ты", - подчеркнул Пригожин.



Он добавил, что до начала СВО сотни тысяч солдат были учителями, слесарями и поварами. Пригожин был предпринимателем, но перестал им быть, полностью посвятив свою деятельность ЧВК "Вагнер". В это время Куйвашев остался сидеть в теплом кабинете, как и многие трусы-бюрократы.



Пригожин допустил, что свердловский губернатор учился жизни не у народа, а в Йельском университете, где Куйвашев постигал ненависть к собственной стране.



"Рекомендую тебе либо отправиться на фронт и доказать, что ты не полное ничтожество, либо засунуть свой язык туда, где ты сможешь его контролировать", - резюмировал основатель ЧВК "Вагнер".