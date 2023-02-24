 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 24.02.2023
18:47  Al Mayadeen: конфликт на Украине закончится только в случае истощения Запада
17:05  Их нравы. Депутат УкрРады Лерос обозвал шефа администрации президента Ермака "фсбэшной гнидой" и лишен права голоса
16:16  Пригожин ("Вагнер"): Иначе никак. Челябинского губера Кувайшева исправит только расстрел
16:15  Журналист Эдвард Чесноков расшифровал китайский план урегулирования конфликта на Украине
16:12  Современная политика Японии в Центральной Азии: опыт Туркменистана, - Николь Сукиасянц
12:28  Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса (12 пунктов)
12:07  Турецкие спецслужбы ликвидировали известного террориста Халила Менджи

11:50  Политолог Сатановский: Путин нащупал "ахиллесову пяту" США
11:46  С Байконура стартовал первый в истории спасательный космический корабль
10:54  В УзбПарламенте дебатируют поправки в Конституцию
10:20  США не готовы к новой гонке ядерных вооружений, - Вл.Прохватилов
10:10  Линия противостояния в Туркменистане, - Дм.Нефедов
10:06  Авиаудары последовали за ракетными обстрелами: Израиль опять разбирается с палестинцами
10:03  Китай предложил план мира в Украине из 12 шагов
08:22  Блинкен – Форрестол наших дней: ждать ли нового прыжка из окна психбольницы? - Дм.Минин
00:42  В турецком Хатае новый толчок - 5 баллов
00:30  КазАрмия срочно вооружается беспилотниками
00:28  Насильника-горемыку Харви Ванштейна приговорили еще к 16 годам заключения
00:21  Холодильники "Памир": Как Таджикистан лишился легенды промышленности
00:17  Таджики скептически относятся к планам правительства по землетрясению
00:11  В Афганистане конфискуют книги, которые "противоречат исламу"
Четверг, 23.02.2023
22:39  В Западном Казахстане разбился вертолет МЧС - 4 погибших, 2 - раненых
18:28  Китайские академики придумали, как обойти санкции США в отношении чипов
14:43  Раковая опухоль расползается по Огайо, - МК
13:34  Может ли землетрясение в Турции спровоцировать сейсмическую активность в Узбекистане?
12:58  Генпрокуратура Узбекистана опровергла смерть в СИЗО блогера Абдукодира Муминова
12:47  В замке на Рублевке найден мертвым нефте-олигарх ельцинского пула Ровнейко
12:39  Аркадаг Сердар ведет в Манаме туркмено-бахрейнские переговоры с королем Хамадом
11:54  Чего Сталин не простил ташкентским эсерам (история), - Ефрем Рябов
11:42  "В три раза дешевле его стоимости...". Российский клуб "Алания" купил футболиста сборной Узбекистана Хусаина Норчаева
11:36  Шавкат Рахмонов - новый 1-й зам. МВД, Салом Самадов - зам. Генпрокурора Узбекистана
11:31  Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем защитника Отечества
11:13  Трое в одной яме. Возможно ли, в принципе, мирное и равноправное добрососедство России, Китая и Америки, - В.Овчинский
11:03  Русский язык в Киргизии: престиж есть, статус - подвисает, - А.Авдеев, И.Троицкая
11:00  "Историческая политика" как фактор внутриполитического процесса, - А.Грозин
10:43  Российская ЧВК "Вагнер" не знает, что делать с потоком волонтеров... из США
10:10  Труба - дуры. Зачем "Газпрому" куча дорогостоящих газо-провод-проектов? - С.Ануреев
09:28  В зоопарке Ферганы умер (от холода и голода) жираф Максим. "Мясо жирафа раздали другим животным"
09:08  Волчий вой. Цена любых западных гарантий, данных России, равна нулю, - Ю.Борисов
09:06  Когда о содержании нечего сказать, или Байден в кубе, - Вл.Прохватилов
07:36  Землетрясение 6,8-7,3 баллов ударило по Мургабу, Западный Памир, Таджикистан
02:26  Этнический индиец Рамасвами объявил о выдвижении в президенты США от республиканцев
00:55  Линия прикосновения: российские войска теснят противника под Северском
00:54  У посольства РФ в Берлине установят подбитый российский T-72. Напрашиваются на 11-й "сталинский удар"?
00:16  В Шотландии пало "сепаратистское" правительство Николы Стерджен. Что дальше?
Среда, 22.02.2023
23:47  Варшава. Cвалившийся носом вперед на трапе член делегации Байдена опознан. Это - сам Байден
23:44  В США горит "ядерный объект Y-12" в штате Теннеcси
19:25  В Казахстане утвержден список профессий для упрощенного получения ВНЖ
19:24  А нефть и ныне там? Хроника немецко-казахстанской сделки
19:20  Как промышленность Узбекистана пострадала от аномальных холодов в январе
19:13  Токаев обсудил с этно-мракобесами от курултай-науки "развитие национальной идентичности"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Их нравы. Депутат УкрРады Лерос обозвал шефа администрации президента Ермака "фсбэшной гнидой" и лишен права голоса
17:05 24.02.2023

Сожрите друг друга: Из Рады изгнали депутата, показавшего неприличный жест Зеленскому
Вадим Москаленко. 24.02.2023

Верховная рада отстранила от заседаний до конца года депутата Гео Лероса. Он известен тем, что ранее показал неприличный жест Владимиру Зеленскому в зале парламента. А недавно обматерил главу государства за вранье об инциденте с украинской ракетой в Польше.

Формальным поводом для изгнания Лероса стала его реплика на прошлом заседании Рады при утверждении нового главы СБУ. Тогда депутат поинтересовался, знает ли новый руководитель спецслужбы, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак имеет связи с Россией, назвав его "фсбшной гнидой".

Верховная рада отстранила от заседаний до конца года депутата Гео Лероса. Он известен тем,...
Сам Гео Лерос, комментируя свое удаление, обвинил Зеленского в диктатуре.

"Сегодня Верховная Рада отстранила меня до конца года от заседаний Верховной Рады, из-за того, что я посмел откровенного агента Кремля Андрея Ермака назвать "фсбэшной гнидой" в его присутствии, и присутствия "величайшего императора".

Год полномасштабной войны позади. В начале казалось, что наша страна никогда больше не скатится в диктатуру, но именно войну Зеленский использует для того, чтобы стать Путиным Украины", – пожаловался Лерос в своем тг-канале.

За репрессированного депутата заступились в лагере Петра Порошенко – мечтающего вернуться в кресло президента вместо Зеленского.

"Лероса решили наказать за то, что он как-то не так задал вопрос Ермаку. А кто у нас Ермак? Бог? Священный правитель? Верховный жрец? Что это за клоунада?

Если Ермак обиделся, то он может себе спокойно пойти в суд. Они работают. Но лишать депутата возможности работать - нельзя", – возмутился скандальный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

Он добавил, что фактически Лероса выгнали "до конца войны", то есть на неопределенный срок.

"В чем идея этого запрета. У нас в Раде заседание не закрывалось с 24 февраля 2022-го года. Во время действия военного положения заседание Рады не закрывается. То есть, Лероса отстранили от участия в работе Верховной Рады до конца войны. Это неправильно, не конституционно и это авторитаризм", – подчеркнул порошенковец.

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1677247500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили Закон, формирующий правовую основу эффективного управления многоквартирными домами
- Новые меры по демонополизации сфер производства нефтепродуктов и авиаперевозок примут в Казахстане
- Казахстан активизирует развитие международных транспортных коридоров
- Об аккредитации международных наблюдателей и рассмотрении представления Генерального Прокурора РК
- В Сенате обсудили вопросы совершенствования межбюджетных отношений
- Члены Республиканского штаба Демпартии "Ак жол" во главе с Азатом Перуашевым продолжают встречи с трудовыми коллективами города Алматы
- Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 22 февраля 2023 года №3
- В Алматы при землетрясении в 9 баллов и выше может разрушиться до 30% жилых зданий – МЧС
- Сколько преступников иностранцев экстрадировано из Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  