Тайна Ленинабадского "Ила". Авиакатастрофа, унесшая 79 жизней в Таджикистане, так и не была расследована (история)

00:02 25.02.2023

Авиакатастрофа, унесшая 79 жизней в Таджикистане, так и не была расследована



Гафур Шерматов, Asia-Plus



Он падал, а точнее несся к земле со скоростью 840 км/ч; еще в полете у самолета оторвало крылья, шанса спастись не было ни у кого.



