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Тайна Ленинабадского "Ила". Авиакатастрофа, унесшая 79 жизней в Таджикистане, так и не была расследована (история)
00:02 25.02.2023

Авиакатастрофа, унесшая 79 жизней в Таджикистане, так и не была расследована

Гафур Шерматов, Asia-Plus

Он падал, а точнее несся к земле со скоростью 840 км/ч; еще в полете у самолета оторвало крылья, шанса спастись не было ни у кого.



Борт № 75712, первый слева командир экипажа Ил -18 Владимир Васильевич Шапошников, 1967г, за шесть лет до катастрофы

50 лет назад в этот день - 24 февраля 1973 года - под Ленинабадом произошла страшная авиакатастрофа, в которой погибло 79 человек.

Ил-18В с бортовым номером CCCP-75712 выполнял рейс 630 (Душанбе-Ленинабад-Москва), а пилотировал его экипаж из 186 летного отряда Таджикского управления гражданской авиации, состоящий из командира В. В. Шапошникова, второго пилота В. В. Тимошенко, штурмана Н. П. Оленича, бортмеханика В. П. Татаринцева и бортрадиста В. С. Ваганова. В салоне работали стюардессы Г. А. Безделова, Ю. Быкова и И. Большакова.

В 07:06 Ил-18 вылетел из аэропорта Душанбе. На его борту находились 65 взрослых пассажиров, 5 детей и сопровождающий милиционер.

В Душанбинском аэропорту Ил-18В с бортовым номером CCCP-75712 (заводской - 189001803, серийный - 018-03) был выпущен ММЗ "Знамя Труда" 12 февраля 1960 года и имел салон на 89 пассажиров. 25 февраля самолет поступил в Душанбинский авиаотряд Таджикского управления гражданской авиации. На момент катастрофы авиалайнер имел 20 404 летных часа и 9590 посадок.

В 04:14 МСК самолет прошел траверз ДПРМ Душанбе на высоте 4500 метров, после чего направился на ОПРС Пугус, при этом поднимаясь до высоты 5700 метров.

О занятии данной высоты экипаж доложил в 04:17:40, в ответ на что диспетчер дал им разрешение подниматься до эшелона 6600 метров, а также запросил расчетное время пролета ОПРС Ура-Тюбе. Экипаж сообщил, что расчетное время -- 04:30 МСК, после чего продолжил набирать высоту.

В 04:21 с борта Ил-18 доложили о занятии высоты 6600 метров и о том, что полет происходит между слоями облачности. После этого экипаж перешел на связь с диспетчером РЛП Ташкент, а в 04:24 включил автопилот.

В 04:30, то есть в расчетное время, самолет вошел в район РНТ Ура-Тюбе, где следовало совершить правый разворот на 60° в сторону Ленинабада.

Но вместо этого экипаж повернул только на 10°, после чего продолжал лететь в таком направлении около 3 минут на автопилоте с сохранением высоты 6600 метров при приборной скорости 470 км/ч.

Командир Ил -18В №75712, Владимир Васильевич Шапошников с экипажем .1971 год, за два года до катастрофы

В 04:33:27 экипаж доложил о пролете Ура-Тюбе и начале снижения по направлению на Листвянку. В ответ в 04:33:30 диспетчер разрешил им снижаться до высоты 4500 метров по данному направлению. Экипаж подтвердил получение информации, после чего при включенном автопилоте повернул самолет на 15°.

После данного маневра автопилот был отключен, после чего самолет повернулся вправо на 60°, затем был выведен из правого крена и введен в левый, который рос со скоростью 3-4°/сек, пока не достиг 90°, то есть крылья заняли вертикальное положение и подъемная сила упала до нуля.

Могила Владимира Шапошникова на душанбинском кладбище восстановлена благодаря бескорыстной помощи душанбинки Зинаиды Сазоновой. Спасибо Зинаида! Верхнюю часть обелиска склеивали по кусочкам, за оградкой при покраске нашли фото Шапошникова

Ил-18 вошел в крутую левую спираль и понесся к земле, разогнавшись до 840 км/ч при вертикальной скорости до 100 м/с. Перегрузки при этом достигли 4-4,4g. Что чувствовали пассажиры, можно лишь догадываться...

Из-за колоссальных аэродинамических нагрузок на высоте 2200 метров у самолета оторвало крылья, при этом вытекший из поврежденной топливной системы керосин воспламенился.

В 07:37 по местному времени (04:37 МСК) фюзеляж Ил-18 врезался в поле в Матчинском районе Ленинабадской области в точке 40°27′12″ с. ш. 69°22′50″.

Место падения находилось в 8,4 километрах юго-восточнее районного центра Бустон и в 38 километрах северо-западнее Ленинабада. Оба крыла лежали на расстоянии 500-630 метров от фюзеляжа, а общая площадь разброса обломков имела размеры 1200 на 550 метров.

Все 79 человек на борту самолета погибли. На момент событий это была крупнейшая авиакатастрофа в Таджикистане.

Министерство гражданской авиации СССР не смогло установить причину катастрофы. Заключения о причинах сделано не было.

Источник - Азия-Плюс
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