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Когда Таджикистан станет раем для туристов?
00:20 25.02.2023

Сайфиддин Караев, Asia-Plus

Гиссарская крепость в дни празднования Навруз

2019-2021 годы в Таджикистане были объявлены периодом развития села, туризма и народных ремесел. На недавней пресс-конференции глава Комитета по развитию туризма Камолиддин Муминзод заявил, что за этот период было сделано очень многое по созданию благоприятных условий для развития туристической сферы, которая стала приоритетом социально-экономической политики развития всего Таджикистана.



Так ли это на самом деле?

Пять достижений таджикского туризма

Из отчета Комитета по развитию туризма мы выделили 5 основных компонентов.

1. Увеличение числа туристов

За последние пять лет в Таджикистан приехали около 4 млн туристов, в том числе 1 млн туристов в 2022 году.

Если в 2017-м в республике побывали около 431 тысячи туристов, то в последующие два года их число достигло 1,5 млн. Да, в связи с пандемией коронавируса (в 2020-2021 годах) поток туристов уменьшился, но в 2022 году он вновь вырос, перевалив отметку 1 млн посетителей.

Согласно Стратегии развития туризма, количество туристов должно достигнуть 1,6 млн в 2025 году и 2,5 млн в 2030 году.

Камолиддин Муминзод отметил, что уже по итогам 2022 года можно сделать вывод о достижимости стратегической цели задолго до завершения самого стратегического плана.

Вместе с тем, нужно отметить, что основная масса иностранных туристов приезжает из Узбекистана (более 70%) чтобы просто повидаться с родственниками, а из дальних зарубежных стран Таджикистан до сих пор мало кто посещает.

В правительстве считают, что туристические ресурсы республики не используются должным образом и в соответствии с современными международными туристическими стандартами, а также не созданы благоприятные условия для туристов.

Вклад туризма в экспорте Таджикистана в настоящее время оценивается в 8%, к 2030 году он должен вырасти до 15%.

Поэтому цель правительства - продолжить реформу и значительно повысить вклад туристической отрасли в социально-экономическом развитии страны.

2. Рост вклада туризма в национальном ВВП

Туризм считается одним из секторов, на которые возлагаются большие надежды в развитии национальной экономики. Однако поступления от туризма в ВВП страны остаются очень низкими. Доля туристического сектора в 2019 году составила 2,2% от объема ВВП. Из-за пандемии в 2020 году этот показатель упал до 0,3%, а в 2021-м поднялся до 1,3%. В 2022 году говорится о 2,8%. К 2025 году эта цифра должна составить 6,5%, а к 2030 году – 8%.

Вклад туризма в экспорте Таджикистана в настоящее время оценивается в 8%, к 2030 году он должен вырасти до 15%.

Туристский экспорт - это вывоз из страны туристских впечатлений, который сопровождается одновременным ввозом туристами денег в данную страну.

Иностранный турист тратит в Таджикистане свои деньги на свои же потребности, которые ему предоставляет таджикская сторона. Следовательно, деньги туриста оседают в стране. Но вот сколько тратит среднестатистический турист у нас - не известно.

Ранее в Комитете считали, что каждый из них вносит в бюджет страны $500.

3. Число туркомпаний растет

В стране действуют 242 туристические компании, из которых 50 приходится на долю ГБАО, 43 - Согдийской области, 19 - Хатлонской, 112 компаний работают в Душанбе и 18 - в городах и районах республиканского подчинения.

Количество турфирм планируется довести до 500 к 2030 году и принять меры, чтобы оказываемые ими услуги соответствовали международным стандартам.

В 2022 году построено и введено в эксплуатацию 100, а за последние 5 лет - 600 объектов туристической инфраструктуры.

Среди них в Комитете особо отметили появление таких объектов, как гостиница Rumi hotel and residences, площадь Независимости, архитектурный комплекс "Истиклол", ресторан "Латина-Душанбе" в столице страны, а также ряд гостиниц и сервисных центров в Пенджикенте, Исфаре, Истаравшане и других уголках Таджикистана.

Альпинизм – приоритетное направление туризма в Таджикистане

4. Инвестиции

За отчетный период впервые были привлечены инвестиции в сферу туризма Таджикистана.

Сегодня реализуются такие проекты, как "Развитие туризма", финансируемый АБР на сумму $10 млн, "Развитие сельской экономики" (ВБ на сумму $30 млн, $15 млн 750 тыс. из которых направлены на реализацию туристического компонента проекта).

Международная финансовая корпорация (IFC) профинансировала проект "Повышение конкурентоспособности в сфере туризма и текстильной промышленности и содействие привлечению инвестиций" на сумму $2 млн 750 тыс.

Кроме того, есть два малых проекта Представительства Агентства по техническому сотрудничеству и развитию в РТ (ACTED) на сумму €1,1 млн.

5. Льготы

Правительство предоставило важные налоговые и таможенные льготы для развития отрасли. В частности, туркомпании освобождены от налога на прибыль в течение первых пяти лет их деятельности, а импорт оборудования, техники и стройматериалов для строительства туристических объектов освобождены от НДС и таможенных пошлин.

По последним льготам составлен список освобожденных объектов (гостиницы, санатории, дома отдыха и т. д.).

Пять проблем

Еще больше проблем в сфере, которые Таджикистану предстоит решить к 2030 году. Большинство из них отражены в Стратегии.

Мы решили выделить пять из них.

1. Недолгий турсезон

Таджикистан открыт для туристов круглый год, но этой возможностью пользуются лишь соседи, чьи граждане приезжают к своим родственникам. Настоящие же туристы - из дальнего зарубежья – имеют возможность посетить нашу страну только 5-6 месяцев в теплом сезоне.

Дело в том, что иностранцев, главным образом, интересуют горы, и посетить их зимой, ранней весной и поздней осенью нет возможности.

Эксперты рекомендуют открыть круглогодичные маршруты с соответствующим обслуживанием туристов.

Пешие походы в горы являются излюбленным занятием интуристов, посещающих Таджикистан

2. Проблемы с транспортом

В Таджикистане нет эффективной региональной сети маршрутов, мобильных и дешевых вариантов транспортировки. В Душанбе низкий уровень обслуживания такси, в регионах все транспортные услуги оказывают частные извозчики, нет водителя для многодневных туров, нет фиксированной цены их услуг.

Часто эти водители невежественны и грубы, над ними нет контроля, это отпугивает не только иностранного, но и внутреннего туриста.

Почему-то частные компании не хотят обслуживать международные рейсы.

3. Интернет и связь

Мобильная связь и Интернет чрезвычайно важны для планирования поездок туристов, с их же помощью туристы делают бесплатную рекламу (стране пребывания) в социальных сетях.

Медленная скорость и дороговизна Интернета – проблема, которая не решается в Таджикистане в течение долгих лет.

4. Трудности прибытия интуристов

В последнее время был облегчен переход через погранпункты из Узбекистана в Таджикистан. В 2022 году было мало жалоб на поборы гостей со стороны таджикских пограничников.

Однако граница с Кыргызстаном и Афганистаном для туристов практически закрыта.

А дороговизна авиабилетов и ничтожное число прямых авиасообщений с зарубежными странами являются чуть ли не основной причиной, почему зарубежные туристы предпочитают ехать в другие страны региона.

5. Закрытый Памир

Доступ к Памиру, куда в основном стремятся попасть путешественники, сильно затруднен. И не только в силу географического расположения, но и системой разрешений.

Памир – настоящее Мекка для путешественников из-за рубежа. Однако, доступ к нему затруднен.

Зарубежные туристы часто оставляют негативные отзывы по этой проблеме.

Туристу, чтобы путешествовать по Памиру, нужно получить разрешение в миграционной службе Душанбе. И это не бесплатно. И это долго.

Многие туристы сидят в Душанбе неделями в ожидании заветной бумажки. Из-за этого многие оставляют крайне негативные комментарии о туристическом Таджикистане.

Еще одна проблема - в Хорог раньше летали самолеты, но их давно нет и попасть туда можно только на частных такси. Это дорого, неудобно и небезопасно.

Другой путь - из Кыргызстана через Мургаб - сейчас для туристов закрыт. Кыргызстан закрыл границы с Таджикистаном. А это, кстати, еще один повод, наконец, решить вопрос с открытием внутренних авиарейсов.

Источник - Азия-Плюс
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