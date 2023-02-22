Когда Таджикистан станет раем для туристов?

00:20 25.02.2023

Сайфиддин Караев, Asia-Plus



Гиссарская крепость в дни празднования Навруз



2019-2021 годы в Таджикистане были объявлены периодом развития села, туризма и народных ремесел. На недавней пресс-конференции глава Комитета по развитию туризма Камолиддин Муминзод заявил, что за этот период было сделано очень многое по созданию благоприятных условий для развития туристической сферы, которая стала приоритетом социально-экономической политики развития всего Таджикистана.



