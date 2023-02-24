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|АмерПравосудие. Из Гуантанамо освобождены два пакистанца, которым за 20 лет так и не предъявили обвинений
09:06 25.02.2023
Власти США освободили из военной тюрьмы в Гуантанамо братьев из Пакистана Абдулу (Abdul) и Мохаммеда Раббани (Mohammed Rabbani), которым за 20 лет так и не предъявили обвинений. Об этом 24 февраля сообщает телеканал "Аль-Джазира".
53-летний Абдула и 55-летний Мохаммед Раббани были переправлены американскими властями из тюрьмы, которая находится на Кубе, в родной Пакистан.
Как уточнили в министерстве обороны США, в тюрьме "Гуантанамо" все еще остаются 32 заключенных. Администрация Джо Байдена в настоящий момент пытается сократить число заключенных, содержащихся в "Гуантанамо" в рамках усилий по закрытию объекта.
Тюрьма была создана в 2002 году при президенте США Джордже Буше-младшем - после начала операции против террористических организаций в Афганистане. В эту тюрьму, устроенную на территории военно-морской базы, переправлялись лица, захваченные в ходе боевых действий в Афганистане и специальных рейдов в других странах. Всех заключенных американские военные подозревали или обвиняли в причастности к террористической деятельности. Однако значительному количеству за многие годы заключения так и не были предъявлены официальные обвинения.
В прошлом в "Гуантанамо" содержались около 800 заключенных. Узники этой тюрьмы находятся фактически в правовом вакууме. Сменивший Буша-младшего Барак Обама спустя два дня после инаугурации - 22 января 2009 года - подписал указ о закрытии спецтюрьмы в течение 12 месяцев. Тем не менее лагерь в "Гуантанамо" существует до сих пор, вызывая резкую критику в адрес Вашингтона со стороны правозащитников.
Добавим, что в "Гуантанамо" в свое время содержался ряд функционеров радикального движения "Талибан"*, которые после освобождения в 2018 году принимали участие в мирных переговорах между радикалами и представителями США в катарской столице Дохе. Позже, когда талибы захватили власть в Афганистане, некоторые из бывших заключенных "Гуантанамо" заняли видные посты в структуре политического режима талибов. Так, бывший арестант Абдул-Хак Васик возглавил разведывательное управление.
*Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ и многих других странах (указываем по требованию российского законодательства).
24.02.23