"Многие предлагают мне закрыть СМИ, но я этого не сделаю" - Шавкат Мирзиеев

09:12 25.02.2023

Президент Узбекистана сообщил, что работать в условиях свободы СМИ "сложнее". По его словам, ему предлагали "закрыть СМИ". "Я не закрою… Пусть говорят, но говорят справедливо. Пусть критикуют, но критикуют правильно", - заявил Шавкат Мирзиеев.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе посещения новой школы №71 в Каршинском районе Кашкадарьинской области в очередной раз заявил о поддержке средств массовой информации, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.



"Мы не слышали справедливый голос народа из-за того, что были закрытой страной и не поддерживали средства массовой информации. Не слышали. Нравится дыхание свободы? Мне нравится. Да, мне сложнее так работать. Но мне говорят: „Закройте". Я не закрою. Чтобы, как раньше, прокурор и СНБ были проверяющими? Мы достигли своих целей?" - задался вопросом президент.



Глава государства отметил, что необходимо "дружить" со СМИ.



"Пусть говорят, но говорят справедливо. Пусть критикуют, но критикуют правильно. Если от них будет польза селу, школе, образованию, то будет еще лучше. Я каждый день читаю, в том числе интернет. По мере возможности выделяю на это два часа, беру в руки карандаш и отмечаю себе. Из 10 мнений 9 оказываются правильными. Это правильное направление? Правильное", - сказал он.



В феврале 2021 года Шавкат Мирзиеев во время общения с журналистами заявил, чтобы они "не прекращали справедливо доносить достижения и недостатки". "Не бойтесь. За вами стоит президент", - сказал тогда он.



Президент также предлагал наказывать чиновников за цензуру, давление и вмешательство в работу СМИ.



За воспрепятствование законной деятельности журналистов предлагалось ввести административную ответственность еще в августе 2019 года, но эта норма не была принята. Бывший депутат Расул Кушербаев отмечал, что против этого выступали силовые ведомства.



В феврале 2021 года в Уголовный кодекс было предложено включить ответственность за воспрепятствование законной деятельности журналиста, то есть использование своего служебного положения путем применения насилия или угрозы применения насилия в отношении журналиста или его близких родственников с целью заставить его или ее распространять или не распространять какую-либо информацию. Эта норма также не была принята.