Скончался узбекский поэт Ошик Эркин

09:26 25.02.2023

Скончался поэт Ошик Эркин



В Ургенче в возрасте 86 лет скончался известный поэт, заслуженный деятель культуры Узбекистана и Каракалпакстана Ошик Эркин.



В возрасте 86 лет скончался известный поэт, заслуженный деятель культуры Узбекистана и Каракалпакстана Ошик Эркин - Эркин Мадрахимов. Похороны пройдут днем 25 февраля в Ургенче. Об этом сообщила пресс-служба Союза писателей Узбекистана.



Ошик Эркин родился 7 мая 1937 года в Хиве. Окончил факультет журналистики Ташкентского государственного университета.



С 1956 года работал в сфере журналистики. В 1959 году стал ответственным секретарем газеты "Среднеазиатский университет", в 1961 году - корреспондентом газеты "Узбекистон овози", в 1962 году - телерадиокомпании Узбекистана.



В 1971 году начал работать редактором Багатской районной газеты (ХОрезм), с 1974 года был корреспондентом газет "Кишлоқ хакикати" - "Сельская правда" по Каракалпакстану и Хорезму.



В 1986−2010 годах был ответственным секретарем Хорезмского областного отделения Союза журналистов.



Издал около 30 художественных и публицистических книг.