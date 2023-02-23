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|На Пхукете в мопедном ДТП погиб казахстанский рэпер Darkhan Juzz (Джунусбеков)
09:33 25.02.2023
Алматинцы прощаются с погибшим в Таиланде музыкантом Дарханом Джунусбековым, который выступал под псевдонимом Darkhan Juzz, сообщает Zakon.kz.
Люди собрались на Арбате, чтобы спеть его песни. Блогер снял поклонников артиста на видео.
Ранее стало известно, что скончался известный казахстанский исполнитель Дархан Джунусбеков (Darkhan Juzz). Позднее в Министерстве иностранных дел Казахстана подтвердили информацию о том, что певец погиб в ДТП в Таиланде на острове Пхукет. По информации полиции Таиланда, смерть наступила в результате ДТП, он передвигался на арендованном мопеде.
Дархан Джунусбеков (Darkhan Juzz) родился 9 августа 1991 года в Алматы. Он был рэп-исполнителем, автором песен и саунд-продюсером. Творчество Darkhan Juzz сочетало в себе классический трэп, акустическую гитару и чувственную лирику. Он обходился собственной студией и продакшном, а лейбл ozen помогал Дархану с дистрибуцией.
Елена Беляева