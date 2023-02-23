На Пхукете в мопедном ДТП погиб казахстанский рэпер Darkhan Juzz (Джунусбеков)

09:33 25.02.2023

Алматинцы прощаются с погибшим в Таиланде музыкантом Дарханом Джунусбековым, который выступал под псевдонимом Darkhan Juzz, сообщает Zakon.kz.



Люди собрались на Арбате, чтобы спеть его песни. Блогер снял поклонников артиста на видео.



