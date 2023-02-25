Первые германские "Леопарды" прибыли на Украину

10:35 25.02.2023

Первые "Леопарды" беспрепятственно прибыли на Украину

Оливер Галич. 25.02.2023



Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий 24 февраля в Киеве принял участие в церемонии передачи Украине первых четырех танков Leopard 2А4 из обещанных Польшей четырнадцати.



В тот же день о передаче Киеву дополнительных "Леопардов" объявили в Германии, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий 24 февраля в Киеве принял участие в церемонии передачи Украине...



На фотографиях на фоне первых западных танков, прибывших на Украину, позируют сам Матеуш Моравецкий, премьер Украины Денис Шмыгаль, министр обороны Алексей Резников, а также экипажи боевых машин.



"Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и как беспрепятственно доставляют на Украину танки "Леопард" из Европы по шоссе через пол страны", – констатирует журналист Дмитрий Борисенко.



"Если увидите т.н. "военкора", который будет говорить, что танки "Леопард" полная ерунда и не приспособлен для войны на Украине, вязнет в грунте, не держит морозы и вааще откровенное дерьмо, помогите ему, это инвалид по мозгам. Танк "Леопард" – очень грозный соперник, особенно в умелых руках. Мне пишут люди, которые служили в армиях стран НАТО, та же Прибалтика, или "Иностранный легион" во Франции и видели эти танки в деле. "Леопард" – машина серьезная, ошибок не прощает. А с учетом того, что у нас было выбито большое число опытных танковых экипажей, то заниматься шапкозакидатальством в такой ситуации – преступно. Нужно максимально серьезно отнестись к этому виду оружия", – призывает автор.



Перед этим Моравецкий заявил, что Польша доставила на Украину первые 4 танка Leopard 2, и что в ближайшее время она передаст Украине остальные обещанные "Леопарды". Кроме того, на днях в Украину прибудут 60 танков PT-91 Twardy (польская модернизированная версия российского Т-72).



В тот же день появилась информация о том, что Германия поставит Киеву еще четыре танка Leopard 2 A6 из запасов Бундесвера, увеличив их общее число до 18. Такое решение принял министр обороны ФРГ Борис Писториус.



"Совместно с португальскими и шведскими партнерами теперь мы в состоянии полностью оснастить украинский танковый батальон", – сказано в сообщении Министерства обороны ФРГ в Twitter. Украинский батальон имеет, как правило, 31 танк.



Также 24 февраля премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что его страна решила передать Киеву танки Leopard 2. Как уточнил министр обороны страны Пал Джонсон, речь идет об "около десяти" танках модели A5.



Напомним, что премьер-министр Испании Педро Санчес заявил во время пресс-конференции в Киеве 23 февраля, что в ближайшие недели Мадрид рассмотрит, сможет ли увеличить количество обещанных Киеву "Леопардов" до десяти. 22 февраля министр обороны Испании Маргарита Роблес подтвердила планы предоставить Украине шесть танков Leopard 2A4. Власти Португалии сообщили о готовности передать Киеву три танка Leopard 2 A6 20 февраля.



Как сообщал "ПолитНавигатор", 24 февраля в Киев прибыл премьер Польши Матеуш Моравецкий.