Си Цзиньпин поседел внезапно: прически политиков рассказали о многом

11:47 25.02.2023 Почему Зюганов покрасил волосы перед последней встречей с Путиным



Седеть или не седеть, то есть красить волосы? Раньше выбор политиков во многом зависел от географии: западные лидеры не стеснялись седины, на Востоке ее старались маскировать. Но в последнее время традиции уже не имеют такого значения - как выглядеть на публике, все больше зависит от самоощущения самого политика. Владимир Путин никогда не стеснялся седых висков, однако многие в его окружении ощущают себя увереннее, закрашивая наглядные признаки возраста.







Почему Зюганов покрасил волосы перед последней встречей с Путиным



Летом 2019 года западные корреспонденты, следящие за Китаем, испытали настоящий шок, увидев очередные кадры с изображением Си Цзиньпина. На его голове начали предательски блестеть седые волосы - дело неслыханное для руководителей компартии Китая, которые как минимум последние 30 лет регулярно красили шевелюру в молодцеватый черный цвет. (Появиться перед народом с сединой последний раз мог позволить себе разве что Дэн Сяопин).



Когда Си пришел к власти он выглядел точно так же, как Ху Цзиньтао. Хотя ему было 59 лет, а Ху - уже за 70. Очевидно, что к процедуре окрашивания на тот момент скорее всего прибегали оба (как утверждают генетики, после 55 лет седые волосы гарантировано появляются у подавляющего большинства людей, а у многих гораздо раньше).



Традиция диктовала, что все руководили КПК должны иметь одинаково черные шевелюры - это символизировало единство и молодость партии. А седина у китайцев официально считалась маркером отщепенцев: с естественным цветом волос на публике, как правило, появлялись коррупционеры и другие провинившиеся перед народом чиновники.



Не удивительно, что белые волосы на голове Си привлекли внимание не только на Западе, но и в самом Китае (впрочем, публичное обсуждение этой темы запрещено, точно также, как нельзя, например, сравнивать руководителя КНР с Винни-Пухом, на которого он ужасно похож).



По мнению экспертов, Си Цзиньпин чувствует себя настолько уверенно, что может не только не следовать старым партийным традициям, но и устанавливать новые. С 2019 года как минимум 7 партийных функционеров (в том числе побывавший на днях в гостях у Путина Ван И) последовали его примеру и перестали красить волосы в черный цвет. Самого Си после отказа от тонировки китайцы стали уважительно величать "дада" - дядюшка, что добавляет к имиджу отца нации, которым по умолчанию становится каждый руководитель Поднебесной, особый оттенок мудрости и авторитета .



Аналогичные тенденции наблюдаются и в других странах Востока, где политики теперь сами решают, в каком обличье представать перед публикой.



60-летний император Японии Нарухито не стесняется седых висков, тогда как 65-летний премьер-министр Фумио Кисида тщательно следит за тем, чтобы избиратели не увидели ни одного белого волоса на его голове. Такой же тактики придерживался недавно ушедший в отставку на волне коррупционного скандала 68-летний президент Вьетнама Нгуен Суан Фук. А его предшественник Нгуен Фу Чонг позабыл дорогу в парикмахерскую еще раньше Си Цзиньпина, и к окончанию полномочий в 2021 году стал белым как лунь.



В Южной Корее на прошедших в прошлом году выборах избиратели выбирали между "крашенным" Юн Сок Елем (62 года) и совершенно седым Ли Чжэ Меном (58 лет).



И только Северная Корея надежно стоит на страже традиций: гражданам страны следует не просто красить волосы в черный цвет, но и стричься в соответствии с 28 шаблонами (18 вариантов женских причесок и 10 мужских), официально одобренных "чучхе". Это называется "стрижемся в соответствии с социалистическим образом жизни", а тех, кто проявляет самостоятельность, регулярно подвергают публичной обструкции, в том числе на корейском телевидении.



На постсоветском пространстве убежденным противником седины долгое время был Гурбангулы Бердымухамедов, а до него Сапармурат Ниязов. (Примечательно, что, будучи первым секретарем ЦК Компартии Туркменистана, товарищ Ниязов предпочитал натуральный цвет волос, которые к 90-м годам прошлого столетия стали практически белого цвета. Однако развал СССР заставил его сменить не только должность, но и имидж: в качестве президента и отца всех Туркмен, Ниязов появлялся на публике исключительно с иссиня-черной шевелюрой).



К постоянным окрашиваниям на протяжении многих лет прибегал и сменивший его Гурбангулы Бердымухамедов. Но в один прекрасный момент нация проснулась в шоке: Аркадага показали по телевизору с наполовину седой головой.



Тут же по всей стране началась кампания замены официальных портретов. А некоторые области поспешили издать указы, обязывающие мужчин-чиновников в возрасте старше 40 лет ходить с седыми волосами, чтобы ни в коем случае не выделяться на фоне президента.



Возвращение к седине, по всей видимости, было продиктовано не только сменой мироощущения, но и новым политическим статусом Гурбангулы Бердымухамедова. Пост президента он передал своему молодому (и пока еще от природы черноволосому) сыну Сердару, а сам официально превратился в Национального лидера туркменского народа, то есть в главного мудреца и аксакала.



В остальных государствах постсоветской Азии культа из цвета волос особо не делали: каждый выбирал ту тактику, которую хотел. Анализируя фотографии президента Таджикистана Эмомали Рахмона, можно предположить, что он периодически подкрашивает волосы в темный цвет. Но не заморачивается, если несколько седых прядей периодически проявляются у лица.



Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев с самого начала своего президентства решил седеть естественным путем. А глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, судя по длинным белым прядям, спадающим на лоб, не только не стесняется признаков возраста, но и, возможно, с помощью имеющихся в арсенале у парикмахеров средств дополнительно усиливает седину, зная что она добавляет шарма его внешнему облику.



Что касается Запада, то там проблема внешних проявлений старения остро не стояла никогда. Все президенты США старели естественно: Билл Клинтон уже давно превратился в "одуванчика", и у Барака Обамы есть все шансы последовать его примеру, если он когда-нибудь перестанет стричься под машинку.



И только Трамп сумел привлечь внимание общественности не только к своим экстравагантным заявлениям и поступкам, но и к своей оригинальной шевелюре. Одни думали, что это парик. Другие сравнивали волосы экс-президента с кошачьей шерстью и навершием швабры. Сам Трамп уверял, что на его голове нет ни единого седого волоса. Пока в разгар пандемии внезапно не появился на публике с пепельными проплешинами.



Как предположили журналисты, политик стал жертвой коронавирусных ограничений: салоны красоты в то время не работали, а вызвать парикмахера, возможно, казалось рискованным. Впрочем, нельзя исключать, что это мог быть сознательный выбор, каким-то образом связанный с отставкой и прочими неурядицами, поскольку с тех пор Трампа неоднократно замечали с естественным цветом волос.



В России главным трендсеттером для политбомонда, естественно, является Владимир Путин. Однако если разделять политику и взгляды президента для чиновников обязательно, то по части внешнего вида им обеспечена полная свобода выбора (разумеется, в разумных пределах).



Президент, как известно, следит за здоровьем и физической формой. Седеть при этом он начал довольно рано: уже на снимках первой декады двухтысячных можно заметить белизну на висках Путина. Это объясняется генетически: у волос на висках природой запрограммированы более ранние сроки потери меланина, отвечающего за цвет. Но у одних биологические часы начинают тикать в 40-45 лет, а у других - уже на 10 лет раньше.



К 70 годам седина обычно достигает 70%: нетрудно убедиться, что прическа Владимира Путина подтверждает это правило. В русской традиции седина ассоциируется с такими понятиями, как мудрость, опыт, знания, авторитет, заслуги и тд. Русские пословицы утверждают, что "Седина напала, а счастья больше стало", "Иной седой стоит кудрявчика" и так далее. А Cвященное Писание, которое регулярно стал цитировать президент, учит, что седые волосы указывают на праведность и должны уважаться окружающими.



Однако рядом с Владимиром Путиным есть немало людей, у которых внешние признаки зрелого возраста, похоже, вызывают внутренний дискомфорт.



Пример - Геннадий Зюганов. Многие годы 78-летний лидер КПРФ, судя по многочисленным фото, не стеснялся своей седины, однако перед последней встречей с Путиным, по всей видимости, затонировал волосы в молодцеватый русый цвет. На его фоне 55-летний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, побывавший у президента в тот же день, выглядел совершенно седым.



Не исключено, что к тонированию волос прибегают также Сергей Нарышкин и Дмитрий Медведев (на послании рядом с Медведевым сидел спикер Совфеда Вячеслав Володин, который старше его всего на два года, но разницу между цветом их волос не заметить было просто невозможно). Что касается Нарышкина, то его с безупречной шевелюрой на днях видели на премьере фильма о Нюрнбергском процессе.



Психологи говорят, что мужчины, прибегающие к окрашиванию седины, между солидностью и молодостью выбирают молодость, потому что это может быть важным для их карьеры (вспомним, например, разговоры о том, что Геннадий Зюганов засиделся в кресле генсека и коммунистам нужен более молодой и прогрессивный лидер).



Кроме того, седина идет далеко не всем и за ней тоже надо ухаживать. Как минимум мыть голову шампунями с фиолетовыми пигментами и периодически тонировать голову для получения благородного оттенка.



Пока в российской политике преобладают адепты естественного старения, но мнение о том, что мужчины ходят в парикмахерскую исключительно за тем, чтобы постричься, постепенно перестает быть доминирующим.



Елена Егорова Источник - МК

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