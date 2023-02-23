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Казахстан. Общественная академия политических наук создала платформу молодых экспертов
11:52 25.02.2023

Общественная академия политических наук Казахстана создала платформу молодых экспертов

Алматы. 24 февраля. КазТАГ - В Алматы на базе общественной Академии политической науки (ОАПН) создана платформа молодых экспертов, нацеленная на брейн-штурм актуальных вопросов прикладной политологии, сообщает пресс-служба общественной Академии политической науки.

"Платформа призвана на основе общности профессиональных интересов объединить молодых экспертов в сфере политических наук и оказать им методологическую, информационную поддержку и продвижение в экспертном поле нашей страны и за рубежом", - заявил академик общественной Академии политических наук Ержан Бабакумаров в пятницу.

Как уточняется, ранее, на активе Академии политической науки РК детально были обсуждены цели и задачи данной новой платформы с учетом политический либерализации страны и нового этапа государственного строительства.

"Молодые эксперты, из числа выпускников профильных вузов, магистрантов и докторантов, студентов старших курсов, смогут повышать свои квалификации сквозь призму различного рода циклов презентаций, от "мозговых штурмов" до собственных разработок с участием опытных ученых политологов-наставников", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что на встречах в рамках платформы, молодые эксперты смогут публично апробировать свои наработки, повысить навыки в дискуссиях с коллегами и ведущими отечественными учеными.

Также участники платформы смогут обучиться основам аналитической работы и написанию отчетов на основе реальных кейсов через публичную презентацию и использование результатов в научно-академической работе (например, при написании и защите диссертаций и так далее).

Все участники платформы молодого эксперта ОАПН получат соответствующий сертификат о повышении квалификации и рекомендации для публикаций своих исследований в рейтинговых международных журналах, содействие в апробации научных разработок.

Первая пилотная презентация платформы состоялась в Алматы по теме: "Тенденции развития партийно-политического поля в Казахстане: теоретические подходы и прикладные задачи".

Свои работы презентовали молодые эксперты Шарип Ишмухамедов и Есхат Маден.

Есхат Маден представил анализ состояния партийно-политической системы на текущем этапе развития страны, программных установок, с которыми партии идут на парламентские выборы 2023 года, особенности агитационных кампаний на выборах, роли оппозиционных партий для развития партийной конкуренции, зоны риска и точки роста партий в условиях демократизации политической системы и расширения участия граждан в общественной жизни.

Шарип Ишмухамедов поднял вопросы полноценного функционирования партийной системы – идеальной модели, к которой надо стремиться, и той, которая сложилась в стране в рамках политических реалий Первой Республики с суперпрезидентской системой власти. Политические реформы, которые сейчас идут, либерализация выборного законодательства, новые выборы должны помочь партиям обрести новое качество и реально выражать и защищать интересы народа. Только дееспособные партии, реально выражающие интересы социальных групп, решающие проблемы, способны преодолеть политическую апатию. Это магистральный вектор изменения роли партий в новой политической системе Второй Республики, то, что ждет от партий общество.

В дискуссиях приняли участие молодые эксперты – студенты университета "Туран" С. Саятбек, А. Абдрахманов, КазУМОиМЯ И. Имамзаров.

В обмене мнениями выступили Директор Центра политических исследований Института философии, политологии и религиоведения, кандидат философских наук А. Амребаев, профессор, доктор политических наук С. Борбасов, доктор политических наук Ю. Булуктаев, доктор философских наук Р. Кадыржанов, доктор политических наук А. Джунусов.

Источник - КазТАГ
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