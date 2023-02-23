 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 25.02.2023
11:55  "Казахстан – идеальная многовекторная колония", - Петр Своик
11:52  Казахстан. Общественная академия политических наук создала платформу молодых экспертов
11:47  Си Цзиньпин поседел внезапно: прически политиков рассказали о многом
10:35  Первые германские "Леопарды" прибыли на Украину
09:33  На Пхукете в мопедном ДТП погиб казахстанский рэпер Darkhan Juzz (Джунусбеков)
09:26  Скончался узбекский поэт Ошик Эркин
09:12  "Многие предлагают мне закрыть СМИ, но я этого не сделаю" - Шавкат Мирзиеев

09:06  АмерПравосудие. Из Гуантанамо освобождены два пакистанца, которым за 20 лет так и не предъявили обвинений
00:20  Когда Таджикистан станет раем для туристов?
00:02  Тайна Ленинабадского "Ила". Авиакатастрофа, унесшая 79 жизней в Таджикистане, так и не была расследована (история)
Пятница, 24.02.2023
22:36  Блинкен летит в Астану и Ташкент. Щекотать российское "подбрюшье"
18:47  Al Mayadeen: конфликт на Украине закончится только в случае истощения Запада
17:05  Их нравы. Депутат УкрРады Лерос обозвал шефа администрации президента Ермака "фсбэшной гнидой" и лишен права голоса
16:16  Пригожин ("Вагнер"): Иначе никак. Челябинского губера Кувайшева исправит только расстрел
16:15  Журналист Эдвард Чесноков расшифровал китайский план урегулирования конфликта на Украине
16:12  Современная политика Японии в Центральной Азии: опыт Туркменистана, - Николь Сукиасянц
12:28  Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса (12 пунктов)
12:07  Турецкие спецслужбы ликвидировали известного террориста Халила Менджи
11:50  Политолог Сатановский: Путин нащупал "ахиллесову пяту" США
11:46  С Байконура стартовал первый в истории спасательный космический корабль
10:54  В УзбПарламенте дебатируют поправки в Конституцию
10:20  США не готовы к новой гонке ядерных вооружений, - Вл.Прохватилов
10:10  Линия противостояния в Туркменистане, - Дм.Нефедов
10:06  Авиаудары последовали за ракетными обстрелами: Израиль опять разбирается с палестинцами
10:03  Китай предложил план мира в Украине из 12 шагов
08:22  Блинкен – Форрестол наших дней: ждать ли нового прыжка из окна психбольницы? - Дм.Минин
00:42  В турецком Хатае новый толчок - 5 баллов
00:30  КазАрмия срочно вооружается беспилотниками
00:28  Насильника-горемыку Харви Ванштейна приговорили еще к 16 годам заключения
00:21  Холодильники "Памир": Как Таджикистан лишился легенды промышленности
00:17  Таджики скептически относятся к планам правительства по землетрясению
00:11  В Афганистане конфискуют книги, которые "противоречат исламу"
Четверг, 23.02.2023
22:39  В Западном Казахстане разбился вертолет МЧС - 4 погибших, 2 - раненых
18:28  Китайские академики придумали, как обойти санкции США в отношении чипов
14:43  Раковая опухоль расползается по Огайо, - МК
13:34  Может ли землетрясение в Турции спровоцировать сейсмическую активность в Узбекистане?
12:58  Генпрокуратура Узбекистана опровергла смерть в СИЗО блогера Абдукодира Муминова
12:47  В замке на Рублевке найден мертвым нефте-олигарх ельцинского пула Ровнейко
12:39  Аркадаг Сердар ведет в Манаме туркмено-бахрейнские переговоры с королем Хамадом
11:54  Чего Сталин не простил ташкентским эсерам (история), - Ефрем Рябов
11:42  "В три раза дешевле его стоимости...". Российский клуб "Алания" купил футболиста сборной Узбекистана Хусаина Норчаева
11:36  Шавкат Рахмонов - новый 1-й зам. МВД, Салом Самадов - зам. Генпрокурора Узбекистана
11:31  Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем защитника Отечества
11:13  Трое в одной яме. Возможно ли, в принципе, мирное и равноправное добрососедство России, Китая и Америки, - В.Овчинский
11:03  Русский язык в Киргизии: престиж есть, статус - подвисает, - А.Авдеев, И.Троицкая
11:00  "Историческая политика" как фактор внутриполитического процесса, - А.Грозин
10:43  Российская ЧВК "Вагнер" не знает, что делать с потоком волонтеров... из США
10:10  Труба - дуры. Зачем "Газпрому" куча дорогостоящих газо-провод-проектов? - С.Ануреев
09:28  В зоопарке Ферганы умер (от холода и голода) жираф Максим. "Мясо жирафа раздали другим животным"
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    Казахстан   | 
"Казахстан – идеальная многовекторная колония", - Петр Своик
11:55 25.02.2023

"Казахстан – идеальная многовекторная колония"

Лилия ИГЛИКОВА

Петр Своик: К придаточной экономике - придаточная государственность

Источник - zonakz.net
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