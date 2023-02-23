В полку кыргызских генералов резко прибыло

16:40 25.02.2023

Президент вручил генеральские звания главам правоохранительных, таможенных и надзорных органов

Президент Садыр Жапаров 25 февраля принял участие в церемонии вручения высших званий руководителям правоохранительных, таможенных и надзорных органов. Об этом сообщила пресс-служба Администрации президента.



Глава государства, поздравив награждаемых, отметил их заслуги, а также поблагодарил за добросовестную работу и преданность своему делу.



Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что сегодняшнее награждение, высоко оценивающее их труд, станет стимулом в достижении новых высот в созидательной деятельности во благо Отчизны.



Вместе с этим он потребовал от генералов не погрязать в коррупции и, помня о неотвратимости наказания за противозаконные деяния, верой и правдой служить в интересах безопасности государства.



Президент отметил, что руководство страны продолжит в полной мере обеспечивать материальные и социально-бытовые условия для всех работников государственных структур.



Ранее указами главы государства генеральские звания присвоены следующим сотрудникам правоохранительных, таможенных и надзорных органов:



воинское звание "генерал-майор юстиции" - заместителю генерального прокурора Сагындыку Мукашову;

специальное звание "генерал-майор юстиции" - заместителю генерального прокурора Адыл уулу Кубану;

звание "генерал-майор милиции" - начальнику УВД Баткенской области Мурату Боронову;

звание "генерал-майор милиции" - начальнику Академии МВД Тариелю Абитову;

звание "генерал-майор таможенной службы" - председателю Государственной таможенной службы при Министерстве финансов Самату Исабекову.