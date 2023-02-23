Чемпионкой Казахстана по теннису среди взрослых стала 14-летняя Ариана Гогулина

20:38 25.02.2023

14-летняя Ариана Гогулина стала чемпионкой Казахстана среди взрослых



В столичном теннисном центре "Даулет" завершился взрослый чемпионат Казахстана.



У женщин в финале сошлись две представительницы Астаны - 15-летняя Альбина Какенова и 14-летняя Ариана Гогулина. Начиная с четвертьфиналов, Ариана все матчи завершала в упорных трехсетовых поединках. Финальная игра не стала исключением. Первый сет Гогулина проиграла – 4:6, а последующие партии остались на ее стороне – 6:2, 6:2. Таким образом, впервые в истории казахстанского тенниса победительницей первенства страны стала столь юная девушка.



Бронзовая медаль у Адеми Аманкелди, победившей Айю Мырзакулову 0:6, 6:3, 6:4.



У мужчин впервые в своей карьере чемпионом Казахстана стал Тимур Мауленов, который в финале обыграл главное открытие нынешнего первенства Арсланбека Айткулова – 7:5, 6:3.



Бронза на счету у опытного Тимура Хабибулина, он был сильнее Никиты Сидорова – 6:4, 6:7 (8:10), 6:4.



В парном разряде призовые места распределились следующим образом:



Мужчины:

1 место – Артур Хайрутдинов/Максим Батютенко;

2 место – Ильяс Маратулы/Вячеслав Кауфельд;

3 место – Тимур Хабибулин/Арсланбек Айткулов



Женщины:

1 место – Ульяна Романова/Полина Слепцова;

2 место - Марина Синицына/Карина Джумажанова;

3 место – Альбина Какенова/Айя Мырзакулова