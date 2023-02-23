 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Дело кизяк-строя. В Турции под следствием уже 612 прорабов и менеджеров строй-индустрии
00:01 26.02.2023

AP: 612 человек попали под следствие из-за разрушений во время землетрясений в Турции
Дарья Дмитрова

Фигурантами дел о разрушении зданий во время катастрофического землетрясения в Турции стали более 600 человек, сообщает Associated Press.

По данным главы Министерства юстиции Турции Бекира Боздага, всего под следствие попали 612 человек, из них 184 обвиняемых находятся под стражей.

Под арест попали подрядчики, владельцы и управляющие разрушенных в результате катаклизма зданий. Министр пояснил, что основой уголовного расследования стали улики, собранные на месте обрушений.

6 февраля 2023 года в Турции были зафиксированы мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. По данным Всемирной организации здравоохранения, это землетрясение стало сильнейшим стихийным бедствием в европейском регионе за столетие. Согласно последним данным, число погибших выросло до 44 218 человек

10 февраля генеральная прокуратура провинции Шанлыурфа на востоке Турции начала расследование после произошедшего землетрясения. После первичной оценки были обнаружены серьезные дефекты в конструкции разрушенных зданий.

Источник - Газета.Ru
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