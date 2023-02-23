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"Пусть Бог убережет всех нас!": что таджикистанцы думают о новостройках в Душанбе?
00:40 26.02.2023

Ширин Рахманова, Asia-Plus

Выяснилось, что практически никто не уверен в нынешнем качестве строительства в Таджикистане, и большинство боится за свою жизнь.

Несколько дней назад таджикский историк и автор специального проекта "Азия-Плюс" "Старый Душанбе" Гафур Шерматов опубликовал пост на своей странице в Facebook. Он был посвящен столичным новостройкам, точнее, тому, что строить такие дома в Душанбе можно не везде, учитывая, что более 80% территории страны входит в 8-9-бальные сейсмические зоны.

Пост собрал огромное количество комментариев. Мы отобрали самые интересные из них (стиль и орфография сохранены).

Но сначала сам пост:

"Мне Страшно. Или Невыученные Уроки землетрясения в Турции. Еще в советские годы было установлено, что среди континентальных областей Советского Союза Таджикистан самая сейсмоопасная зона. Карта сейсмического районирования Таджикистана подтверждает, что более 80% процентов территории республики входит в 8-9 -бальные зоны. Лессовые грунты верхней террасы левобережья Душанбе, где сегодня в основном и ведется строительство многоэтажек, ненадежны для многоэтажного строительства: Пора подумать о будущем господа..." - член Союза архитекторов Таджикистана, Гафур Шерматов.

Публикация набрала более 130 комментариев.

"В погоне за прибылью"

Большинство комментаторов вспоминает постройки времен Советского Союза.

"В Хороге к примеру при СССР нельзя было строить здания выше 4-ех этажей, а при нынешней власти, в погоне за прибылью, понастроили 9-ти –12-ти этажные жилые дома. К счастью, пока только один 9-ти этажный дом сдан в эксплуатацию, а остальные находятся в процессе строительства. Аллах им судья", - пишет Abazbek Ibragimov.

"А кто помнит одноэтажные дома с треугольными толстенными откосами от стен? Это была защита от землетрясений. Ведь не просто в 50-е годы строили дома в Душанбе не выше третьего этажа. Мир меняется, но, к сожалению, в дурную сторону", - добавляет Сергей Карпов.

Некоторых граждан всерьез беспокоит соблюдение правил безопасности при постройке домов:

"Недавно открыла документ по поводу строительства, где указано, что расстояние между домами должно быть 20-25 метров, а сегодня что мы видим", - делится Осуда Насруддинова.

Под ее комментарием Ира Салиева разместила фотографию одной из новостроек, где видно, что здания буквально упираются друг в друга.

Даже грядущая проверка новостроек на сейсмоустойчивость, о которой недавно объявил Комитет по архитектуре и строительству Таджикистана, не успокоила жителей.

"Если при повторных каких-либо экспертизах (что сомнительно!) окажется, что те или иные постройки ненадежны, куда переселять людей, которые не первый год живут в этих новостройках. Поэтому с большим сожалением и пишу, что теперь обратной дороги нет! Осталось только уповать на Всевышнего!", - сетует Mashura Usmanova.

Кто-то недоволен не только качеством, но и новым обликом города, который придали новым высотным домам:

"Это на картинке это здание выглядит как будто презентабельно. А на самом деле несуразное строение, стоящее сплошной стеной, преграждая розу ветров.

Такое впечатление, что сейчас упадет на тебя. Рядом построили целый район таких высоток. Настоящие джунгли. А когда-то был самый уютный и симпатичный район города.

Неужели не хватает воображения и вкуса у наших архитекторов и тех, кто утверждает такие проекты. Ну а вопрос безопасности и сейсмоустойчивости - это уже время покажет. Остается только уповать на божью милость", - пишет Mavluda Mirzoeva.

А причиной такого халатного отношения к строительству люди называют алчность властей:

"Им сейчас некогда думать! Нужно успеть нахапать денег любым путем, даже ценою жертв....", - говорит Amal Khanoum Gadjieva.

"Сонный строитель"

Кто-то говорит, что в новостройках жить не хочет, потому что не доверяет.

"Стены в полкирпича, при том криво сложены. Зайдите на любую стройку и посмотрите, как строят. Я не хочу жить в новостройках. Да и выглядят они как будто им уже по 50 лет. Что красноречиво говорит о качестве используемых материалов", - выражает свое мнение Джэк Рок.

Марьям Раджабзаде подняла тему состояния строителей, которые порой работают даже в ночное время:

"Меня очень тревожит момент, когда строители строят многоэтажки ночью. (пр. Б. Гафурова, 34 напротив торгового центра Саодат). Ночью все хотят спать. А как же сонный строитель с 18.00 до 7.00 частной строительной компании "Фариз") работает на строительстве многоэтажек?

Хорошо, застройщики спешат с планом, но за качество работы сонного строителя в ночное время кто отвечает в Душанбе? Кроме того, ночью, особенно в весенне-осенний период по ночам из-за строительного шума, жители не могут спать, к примеру, хирург, не выспавшись нормально, как он будет оперировать или педагог, бухгалтер, спортсмен?

Да и вообще любой нормальный человек как будет полноценно работать или учиться? Об этом и жители и СМИ не раз поднимали эту проблему + существует Кодекс об административных нарушениях РТ, запрещающий шуметь в ночное время суток", - пишет она.

В другом комментарии к этой же публикации Шерматова женщина обращается к компетентным органам.

"Беспокоит и другая опасная ситуация - после приватизации, многие жильцы квартир переоборудовали свои квартиры в многоэтажках - то есть убрали межкомнатные стены - расширили пространство. Без учета мнения рядом живущих (под и над ними жильцов), без разрешения соответствующих госструктур в нарушение всех норм и предписаний.

Многие подвалы используются как частные спортплощадки, в частности в районе Сино. Поэтому, учитывая горький опыт землетрясения в Турции, необходимо просчитывать каждый нюанс, каждый шаг - так как мы все живем в сейсмоопасной зоне. Все это пусть учитывают архитекторы, проектировщики, инженеры строители, застройщики".

"Какие там правила, ходили смотреть на эти новостройки, может я в строительстве ничего не понимаю, но там кирпичи так заложили, что сквозь них улица видна. Столбы межкомнатные тоже не так уж утрамбованы", - делится Оля Пулатова.

Некоторые комментаторы больше уверены в домах советского периода:

"Очень страшно в этих новостройках. Не верится, что все строилось с учетом сейсмики. Главное, побыстрей построить и бабки срубать. Такой у нас принцип. Страшно после Турции. Только на советские постройки можно надеяться", - написала Жанна Субханкулова-Юнусова.

Однако Елена Минько в ответ на ее комментарий выразила несогласие:

"К сожалению, старые постройки тоже уже становятся ненадежными, так как сносят стены делают не законные перепланировки при ремонте стучат иной раз так, что весь дом трясет", - ответила она.

"Многоэтажки-грибы"

Некоторые подписчики Гафура Шерматова поделились личными историями.

"Моя мама геолог, защищалась на тему "Сейсмология". Каждое лето мы с ней ездили в экспедицию, где она проделывала опыты с почвой. После всего этого, она защитилась в Новосибирске сама, без всяких денег... Это сейчас, смотрю за деньги защищаются и становятся "специалистами!".

Она всегда говорила, что в сейсмических зонах нельзя строить высотки... Сейчас понастроили муравейники, изуродовали весь Душанбе. Ну деньги правят миром, сейчас они занимают самую высокую ценность... А дальше что? Неужели, пример землетрясений в Ташкенте, Армении не вынес урок? Нет, видимо! Никто и ни за что не будет отвечать!", - поделилась Елена Бакаева.

Слишком быстрый рост построек в городе беспокоит Замиру Каримову.

"Я тоже об этом думаю каждый день. Мы в 1977 году переехали в 61 микрорайон. В соседнем участке должны были построить это район вдоль 46 и 61 мкр. Днем до вечера работали строители рыли котлован и потом они производили грунтовку почвы это происходило очень долго. После распада СССР я обращаю внимание, как строятся многоэтажки. О, Аллах, они строят именно многоэтажки, как грибы очень быстро...", - написала она.

Ввиду того, что поводом к публикации стали события в Турции, очень активно в комментариях обсуждалось качество домов в этой стране.

"И все-таки я думаю, что здания в Турции пострадали не от того, что это новостройки, а из-за бездарных строителей. И я надеюсь, что у нас обращают большое внимание на устойчивость здания при землетрясении", - написала Гульчехра Юсупова.

И, конечно же, не обошлось без примеров построек в Японии, сейсмологическая ситуация в которой устроена еще сложнее, чем в Таджикистане.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1677361200


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