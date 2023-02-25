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С чем летит в Астану Энтони Блинкен, - Вл.Прохватилов
00:55 26.02.2023

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 25.02.2023

Главной целью визита госсекретаря США станет создание военного форпоста США в Казахстане

"28 февраля государственный секретарь США Энтони Блинкен совершит свой первый официальный визит в Казахстан. В ходе пребывания в Астане госсекретарь будет принят президентом Касым-Жомартом Токаевым и проведет переговоры с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди", – говорится в сообщении пресс-службы МИД республики.

В этот же день в Астане с участием Блинкена пройдет встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1. О чем пойдет разговор?

О том же, о чем шла речь год назад на онлайн-встрече министров иностранных дел стран Центральной Азии в формате "С5+1", когда "госсекретарь США Блинкен виртуально пообщался с главами МИД Центральной Азии – Тлеуберды (Казахстан), Камиловым (Узбекистан), Казакбаевым (Кыргызстан), Мухриддином (Таджикистан) и Мередовым (Туркменистан). Обсуждали военный кризис на Украине и последствия в Центральной Азии".

Казахстанский политолог, ведущий политического канала "Математика современного общества" Газиз Абишев считает: "Глава американской дипломатии выяснял позиции центральноазиатских столиц. Вполне возможно, намекал, что неплохо было бы публично поддержать Киев... У восточных дипломатов между тем тоже есть вопросы к Блинкену…"

В Казахстане с полным основанием полагают, что Вашингтон, используя "украинскую тему" в качестве тарана, охотится сразу на двух зайцев, пытаясь "сдерживать" Китай и Россию одновременно. В частности, США совсем не прочь восстановить свое влияние в Центральной Азии и возобновить здесь деятельность своих военных авиабаз.

Официально проект (диалог на уровне министров иностранных дел пяти стран Центральной Азии и США) появился на свет в 2015 году. Идейную основу для него разработал директор американского Института Центральной Азии и Кавказа Фредерик Старр, обновив старую концепцию "Большой Центральной Азии".

Старр постулировал, что понятие "постсоветское пространство" устарело, что к Центральной Азии относится и Афганистан, который нужно рассматривать "не как источник проблем, а как источник будущего богатства". Главная цель – вытеснить из региона Россию и Китай.

Осенью 2021 года в Астане, тогда называвшейся Нур-Султаном, прошла конференция начальников генеральных штабов вооруженных сил стран Центральной и Южной Азии (Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, США, Таджикистана и Узбекистана), в которой принял участие глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи.

Глава CENTCOM провел отдельную встречу с военно-политическим руководством Казахстана. После визита Маккензи в столицу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в Душанбе предложил "построить гуманитарный мост помощи народу Афганистана", используя аэропорт Алма-Аты. Предложение не было поддержано: Алма-Ата находится от границы с Афганистаном на расстоянии более 1000 км. Зачем там транспортный хаб, если многие страны ШОС и ОДКБ прямо граничат с Афганистаном и могут самостоятельно формировать "гуманитарные мосты" в Афганистан?

Эксперт по Центральной Азии Аля Каминская пояснила: "Аэродром-хаб в Алма-Ате Пентагон намерен использовать как авиабазу для разведывательной и военно-транспортной авиации. Международный аэропорт Алматы уже де-факто не принадлежит Казахстану, так как 100% акций АО "Международный аэропорт Алматы" (МАА) выкупил турецкий холдинг TAV Airports Holding". МАА принадлежал ранее зятю Елбасы Тимуру Кулибаеву.

Если Блинкен сумеет уговорить казахстанских руководителей дать добро на создание в аэропорту Алма-Аты транспортного хаба, а по сути, авиабазы США/НАТО, этот шаг соединит планы, разрабатываемые для "Большой Центральной Азии" и "Большого Турана".

Аэропорт в Алма-Ате географически близок к Китаю. Для США и Турции это идеальный операционный центр, с которого можно вести авиаразведку китайской территории, в том числе Синьцзян-Уйгурского автономного района, который, по замыслам Анкары, должен стать частью территории "Большого Турана".

В прошлом году в аэропорту Астаны был замечен американский военно-транспортный самолет C17-A, полет которого, по данным российских военных аналитиков, не отслеживался мониторинговыми ресурсами. "Сам самолет с высокой долей вероятности используется США для переброски техники и вооружений для ВСУ, которую привозят в польский Жешув".

В ходе своего визита в Астану Блинкен, помимо прочего, будет добиваться максимального разрыва торговых связей республики с Россией. Однако главной целью визита госсекретаря США станет создание военного форпоста США в Казахстане.

Источник - фонд стратегической культуры
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