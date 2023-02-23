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Как США наживаются на гибели Украины и кризисе Европы: Главные схемыКак США наживаются на гибели Украины и кризисе Европы: Главные схемы
11:45 26.02.2023

Соединенные Штаты, которые вместе со своими подельниками по НАТО и разожгли пожар на Украине, сумели хорошо на нем погреть руки

Андрей БАРАНОВ
Фото: Виталий ПОДВИЦКИЙ

Есть старое, но очень точное выражение: "Кому - война, а кому - мать родна". И пока отловленные на улицах украинские мобилизованные каждый день десятками отправляются в могилы, пока Европа корчится от собственных антироссийских санкций, навязанных ей все теми же американцами, бизнесмены и политики за океаном едва успевают подсчитывать свалившиеся им на счета и в карманы огромные барыши.

ОРУЖИЕ ВТРИДОРОГА

Только с марта по ноябрь прошлого года американцы передали киевскому режиму 47 тысяч тонн всевозможных вооружений и боеприпасов. Уже к июню американские военные корпорации успели заработать на этих поставках почти 30 миллиардов долларов - вдвое больше, чем все остальные западные страны, вместе взятые. Журавлем в небо взвился курс акций крупнейших американских военно-промышленных компаний. Буквально через месяц после начала СВО цена одной акции Lockheed Martin выросла с $354 до $453, увеличившись на 28%. Акции Raytheon Technologies, Northrop Grumman и General Dynamics прибавили за этот же короткий срок от 14 до 20 процентов.

За океаном рассчитывают, что конфликт на Украине подтолкнет членов НАТО к модернизации их собственных вооружений, что уже происходит. Но поскольку огромное количество новых систем поставляется именно из США, то и деньги из Европы потекут туда. Издание Politico сообщает, что высокопоставленные европейские чиновники в приватных беседах прямо говорят: Америка на нас наживается.

Еще одна схема наживы состоит в том, что помощь США Украине выделяется не "живыми деньгами", которые Киев мог бы потратить по своему усмотрению. "Это виртуальные деньги, они даются в виде неких товаров, закупленных у американских производителей, - объясняет специализирующийся на военной проблематике политолог Дмитрий Леви. - В частности, это системы вооружений, цена на которые значительно завышена. Таким образом США вкладывают деньги в собственную экономику. Благодаря подобным инвестициям предприятия производят вооружения по более низким ценам, продавая их затем втридорога другим странам".

Особняком стоит подписанный Байденом и одобренный конгрессом США в мае прошлого года закон о ленд-лизе для Украины. Под него могут выделить до $53 млрд. Киев вряд ли когда-нибудь сможет выплатить даже пятую часть этой суммы. И рано или поздно Вашингтон потребует компенсаций. Формы окажутся самыми разными: предоставление территорий для военных баз, реализация выгодных США проектов. И самое главное и позорное - передача плодородной украинской земли заокеанским хозяевам.

ДЕШЕВЫЙ ГАЗ - НЕ ДЛЯ ВАС

Еще совсем недавно трубопроводный газ из России был главным энергоресурсом в Европе. Все в Старом Свете были довольны. Но это совсем не нравилось США. Во-первых, ненавистной Москве шли немалые деньги, во-вторых, Европа, по мнению Вашингтона, все больше подсаживалась на "российскую энергетическую иглу". А это, считай, политическое преступление!

Впрочем, преступление не политическое, а вполне реальное совершил сам Вашингтон. Когда взял и подорвал российские трубопроводы на Балтике "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Известный американский журналист Сеймур Херш только что все это в подробностях описал. У нас о его расследовании много говорится. А вот в США - гробовое молчание. Оно и понятно, потому что фактически это был американский теракт, положивший конец поставкам российского сырья в Европу.

А что же взамен? Пожалуйста, дорогие европейские союзнички, получите американский сланцевый сжиженный газ в 2,5 раза дороже российского. Русские его поставляли по длинным контрактам, заключенным много лет назад? Это их проблемы. А мы с вами теперь будем торговаться по нынешним ценам - 1200 долларов за тысячу кубометров. Но, внимание, американские сланцевики только что признали, что уже уперлись в потолок и не сумеют нарастить добычу для покрытия дефицита. Директор нефтяной компании Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд Мол заявил: американцы увеличили поставки энергоресурсов только для того, чтобы воспользоваться высокими ценами в Европе. То есть это обычная спекуляция.

БЫЛО ВАШЕ - СТАЛО НАШЕ

Вот еще одна наглая нажива американцев на украинских событиях, такой и в истории не сыщешь. США заморозили или заблокировали 330 миллиардов долларов российских активов за рубежом. США даже создали особую рабочую группу под названием "Российские элиты, доверенные лица и олигархи", которая будет заниматься конфискацией российских активов. Только что Вашингтон объявил (впервые в истории, в нарушение главной капиталистической заповеди) о конфискации у российского предпринимателя и, кстати, настоящего патриота земли Русской Константина Малофеева 5,4 миллиона долларов, которые он еще до 2014 года, веря в международные финансовые обязательства, держал за рубежом. "Я утвердил первый перевод конфискованных российских активов для использования на Украине", - заявил министр юстиции США, он же и генпрокурор Меррик Гарланд. Правда, Киев этих денег точно не получит - они пойдут в оплату американских поставок на незалежную.

Источник - КП
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