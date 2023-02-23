Немцы завалили выставленный в Берлине подбитый российский танк цветами

11:50 26.02.2023

Жители Берлина начали нести цветы к российскому подбитому на Украине танку Т-72, который был выставлен напротив российского посольства в районе Митте на Унтер-дер-Линден.







"Берлин. Люди несут цветы к раненому российскому танку Т-72, установленному напротив посольства России. Спасибо!", - написала в социальных сетях журналистка Юлия Витязева.



Она также добавила, что в местных социальных сетях пользователи отмечают, что акция пошла не по плану.



В соцсетях считают, что цветами танк завалили бывшие советские или российские граждане. Однако судя по появившемся видеокадрам, цветы кладут и немцы.



Ранее сообщалось, что инициаторами акции с установкой танка выступили немецкие активисты Энно Ленце и Виланд Гибель. Боевую машину доставили из Военно-исторического музея в Киеве в Берлин. После этого активисты выиграли суд с местными властями за право установить танк напротив российского посольства.



Эмма Грибова