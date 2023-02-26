На Западе христианство стало признаком "очень плохого человека", - Washington Times

12:02 26.02.2023

26.02.2023

The Washington Times

США



Воцерковленные христиане теперь стали фашистами и террористами

WT: библейское христианство назвали "самым опасным для человечества учением"



На Западе воцерковленный христианин воспринимается как "очень плохой человек", пишет обозреватель WT Пайпер. Этому потворствует даже Совет ООН по правам человека. Все дело в том, что христианские ценности противоречат повестке ЛГБТ-сообщества.

Что вы ответили бы, если бы вас попросили назвать одно учение, которое несет в себе самую большую угрозу для жизни, свободы и процветания человечества?

Считаете ли вы, что это марксизм, чье шествие по истории оставило после себя 100 миллионов трупов мужчин, женщин и детей?



Считаете ли вы, что это социализм Третьего рейха, из-за которого огромное число евреев сгинули в "трудовых лагерях", таких как Аушвиц, Берген-Бельзен, Дахау и Бухенвальд?

Или же вы, возможно, скажете, что это радикальный ислам с его жаждой крови, нашедшей воплощение в "Боко харам"**, "Аль-Каиде"*, "Абу Сайяф"** и Талибане**?

Некоторые из вас могут добавить, что подобные учения стоит искать гораздо ближе к дому, то есть на территории Соединенных Штатов, и укажут на беззастенчивую радикальную ненависть и насилие, которые исходят от представителей "Ку-Клукс-Клана", движения Black Lives Matter, "Антифа" и "Арийского братства".

Какое же движение окажется на вершине вашего списка? Какие организации вы назвали бы самыми опасными в мире? За какими учениями и философиями, с вашей точки зрения, необходимо пристально следить из-за исходящих от них очевидных угроз для жизни и процветания людей?



А теперь – если вы считаете, что это всего лишь гипотетический или формальный академический диспут, – подумайте о том, что наше высшее руководство в Организации Объединенных Наций уже ответило на этот вопрос. И учение, которое они провозгласили самым опасным для человечества– тот способ исповедовать веру и вести себя, который, с их точки зрения, необходимо заглушить и остановить, поскольку он несет в себе угрозу для всеобщего мира, – это библейское христианство.



Полагаете, я преувеличиваю? Что же, рекомендую вам почитать статью, которую на прошлой неделе в Washington Times опубликовала Шерил Чамли (Cheryl K. Chumley). "На предстоящем 53-м заседании Совета ООН по правам человека, – пишет журналистка, – организация готовится обнародовать отчет об "очевидных противоречиях" между повесткой ЛГБТК-сообщества и религиозными учениями". В своей статье Чамли ссылается на информацию, опубликованную на официальном сайте ООН: "Независимый эксперт по защите от насилия и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности […] сделает уточнение по вопросу о том, как предотвратить насилие в отношении лиц, называющих себя членами ЛГБТК-сообщества".



И кто же окажется на самом верху этого составленного "экспертами" списка жестоких экстремистов? На это ООН отвечает нам следующим образом: "Независимый эксперт по вопросам сексуальной ориентации и гендерной идентичности изучит правовую, политическую и этическую сторону отношений между правами людей с разнообразными сексуальными ориентациями и гендерными идентичностями и правом любого человека на свободу религии и вероисповедания. В нашем отчете мы проанализируем уже устоявшиеся и новые дискурсы, которые способствуют возникновению очевидных противоречий между правом на свободу религии и вероисповедания и правом на свободу от насилия и дискриминации".



Если вы вдруг чего-то не поняли, я хотел бы еще раз объяснить следующее: эти умные люди, находящиеся на вершине власти, говорят вам, что, если вы воцерковленный христианин, верящий во все то, что написано в Библии, то вы очень и очень плохой человек. По их мнению, вы представляете собой одну из величайших угроз для решительного стремления международного сообщества свести определение человеческой идентичности всего-навсего к сумме человеческих наклонностей и желаний.

Другими словами, если вы верите, что никто из нас не рождается "таким, какой он есть", и что любой из нас действительно может "родиться заново", научившись контролировать себя и начав следовать заповедям нашего Господа, а не своему либидо, вы слепой фанатик, ненавистник, расист, гомофоб и потенциальный "источник насилия и дискриминации" против всей человеческой расы.

Прежде чем вы решите, что это всего лишь бредовая риторика, исходящая от оторванной от реальности элиты из Организации Объединенных Наций, я напомню вам о нескольких произошедших недавно событиях.



На прошлой неделе полиция Австралии заявила, что "представители христианского фундаменталистского вероучения под названием премиллениализм" несут ответственность за акт внутреннего терроризма, который недавно был совершен в этой стране. По всей видимости, вера в то, что Христос вернется на землю и будет править тысячу лет, делает вас угрозой для всеобщего мира.

Перенесемся из Австралии в самое сердце Америки, где разворачивалась история Джейкоба Керси (Jacob Kersey), офицера полиции из штата Джорджия, которого недавно вынудили подать в отставку после того, как он поделился в социальных сетях своими шокирующими христианскими убеждениями. Что же это за ужасные убеждения, угрожавшие всем свободолюбивым американцам, спросите вы. Вот что Керси написал в своем посте в соцсетях: "Бог создал брак. Брак – это образ отношений Христа и Церкви. Именно поэтому не существует такого понятия, как однополый брак".



А еще стоит вспомнить о твите члена палаты представителей Александрии Окасио-Кортез (Alexandria Ocasio-Cortez), который она опубликовала после окончания "Суперкубка" и в котором обвинила группу христиан, потративших огромные деньги на рекламу об Иисусе, в том, что они "представили фашизм как нечто безобидное".

Если вы склонны отмахнуться от всего описанного выше, назвав это подростковым бредом бармена-миллениала или горстки безумных австралийцев, злоупотребляющих риторикой ООН, я закончу свою колонку словами Мартина Айлса (Martyn Iles): "Мы живем в мире клоунов. В Древнем Риме власти винили во всех своих бедах христианство, потому что они либо его ненавидели, либо попросту ничего о нем не знали. Полагаю, история может повториться".

Автор статьи: Эверетт Пайпер (Everett Piper)

* террористическая организация, запрещенная в РФ

** организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность