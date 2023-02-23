 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Каждой женщине-депутатке КырПарламента дадут по новой служебной машине
18:13 26.02.2023

Управделами президента передаст женщинам-депутатам Жогорку Кенеша новые служебные машины.

22 февраля автомобили марки Chevrolet Captiva были презентованы парламентариям.

Сейчас идут соответствующие процедуры по оформлению транспорта.

Как сообщил ряд депутатов, срок эксплуатации служебных машин, которые были выданы им в начале работы созыва, закончился в 2016 году. Машины могли заглохнуть на дороге, обновление парка нужно было, сказали они.

Всего в ЖК 18 женщин-депутатов, некоторые из них не пользуются служебными машинами.

Ранее сообщалось, что Управделами президента закупил 90 машин Chevrolet Captiva с целью обновления служебного автопарка по всей стране.

"Согласно поручению президента, обновляется служебный транспорт. Использование некоторых устаревших автомашин стало невозможным, так как расходы на их ремонт выше, чем само использование", - сказал управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

В пресс-службе Управделами президента не стали рассказывать подробности относительно стоимости автомашин и источника финансирования, характеристики авто, как идет распределение. Ответ будет дан только на официальный запрос на имя руководства Управделами, сообщили в пресс-службе.

Источник - kg.akipress.org
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