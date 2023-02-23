УзбПевицу Канизу лишили лицензии за "безнравственные" видео

20:17 26.02.2023

Певицу Канизу лишили лицензии за "безнравственные" видео. Артистка раскритиковала "Узбекконцерт"



У певицы Канизы отозвали лицензию на месяц за "безнравственные" видео. Артистка объяснила, что на записи, где критиковали ее наряд, она выступала в брюках телесного цвета, а "не без штанов". Она раскритиковала "Узбекконцерт" и сообщила, что посетит "дворец" министра культуры.



Певица Каниза (Шахризода Ахмедова) на месяц лишилась лицензии за "безнравственные" видео в социальных сетях. Об этом в беседе с корреспондентом "Даре" сообщил заместитель министра культуры и туризма Узбекистана Баходир Ахмедов.



"Члены совета единогласно одобрили решение об отзыве лицензии у Канизы Ахмедовой. Ей сделали серьезное предупреждение. Если она в течение месяца „придет в норму", то сможет повторно подать заявку на лицензию. Честно говоря, мне интересно, почему эта девушка поступила так. Зачем ей нужны такие вещи? Она здравомыслящий, интеллигентный, высокообразованный человек. Если в течение месяца она исправит ошибки, то исправит, если нет, то будут приняты более серьезные меры. Будет хорошо, если другие артисты сделают выводы из примененных к Канизе Ахмедовой мер", - заявил он.



