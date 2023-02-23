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Запад решил удвоить ставки в противостоянии с Россией, - НГ
22:43 26.02.2023

США и их союзники полагают, что в конфликте с Кремлем наступает переломный этап
Геннадий Петров

Вступили в силу очередные западные рестрикции против России. Десятый санкционный пакет ЕС был, можно сказать, дополнен санкциями США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. На очереди – японские санкции и новые меры поддержки Украины со стороны Евросоюза. Пока Кремль предпринял только одно действие, которое можно рассматривать как ответ Западу: приостановил участие РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Владимир Путин в интервью на телеканале "Россия 1" объяснил это необходимостью обеспечить безопасность страны в условиях, когда НАТО и ЕС взяли курс на то, чтобы нанести ей стратегическое поражение.
Против ожиданий и вопреки прогнозам целого ряда политиков Евросоюз не смог согласовать десятый пакет санкций к 24 февраля, годовщине российско-украинского конфликта. На очных встречах как постпредов, так и министров иностранных дел договориться не удалось. В результате десятый пакет пришлось принять по письменной процедуре. В Официальном журнале ЕС он был опубликован – а эта публикация означает, что решение вступило в силу только 25 февраля.

Задержка с принятием десятого пакета, как явствует из сообщений СМИ, в основном объясняется привычной причиной: разногласиями между сторонниками мягких и жестких санкций. Польша была недовольна отстаиваемой Италией слишком большой, как считали в Варшаве, квотой на импорт российского синтетического каучука и длительным переходным периодом для приспособления к ней. Бельгия выступила против санкций, которые скажутся на поставке российских алмазов в эту страну. Венгрии не понравились запреты в отношении атомной энергетики РФ. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан даже намекнул, что его страна, если ее позицию не учтут, может затянуть с ратификацией договора о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии. В итоге ее позицию учли – не в последнюю очередь потому, что венгров поддержали Франция и Болгария. Десятый пакет оказался в этом смысле схожим с синхронно принятыми британскими рестрикциями: в них есть персоналии, относящиеся к российской атомной промышленности, но нет юридических лиц, связанных с ней. Ведь совместных проектов в данной области у Великобритании и РФ нет.

Всего же в десятый пакет вошли 121 физическое лицо, три банка, 96 организаций, запрет на предоставление РФ мощностей для хранения газа, на назначение россиян в руководящие органы "критически важных предприятий и структур" ЕС, на транзит через Россию товаров двойного назначения и ряд запретов технологического порядка. Например, запрещается импорт в РФ найденных на поле боя электронных компонентов вооружений. Последнее дает Украине большой простор в определении того, что не должно поставляться в Россию. Есть в новом пакете и вызвавшие горячие споры санкции на российский битум и каучук, а также вовсе не вызывавшие споры ограничения, касающиеся иранских производителей беспилотников. Как отмечается в сообщении Совета Евросоюза, в общей сложности введены санкции на половину (49%) нынешнего экспорта ЕС в Россию. Наконец, в Объединенной Европе решили полностью отгородиться от вещания RT и агентства Sputnik: в десятый пакет попали их арабские службы, не рассчитанные на аудиторию стран Евросоюза. Данное решение – чистый пример применения той "философии санкций", о которой еще в январе говорила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она утверждала, что так как большая часть возможных рестрикций против России уже введена, теперь, по ее словам, все усилия должны быть направлены на дополнение ранее принятых пакетов и борьбу с обходом ранее принятых санкций.

О том, что настала пора переходить к новому этапу давления на власти РФ, фон дер Ляйен говорила 24 февраля в Таллине. Туда, на торжества по случаю Дня независимости Эстонии она прибыла с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. "То, что мы увидели и услышали ранее на этой неделе из Москвы", сказала председатель Еврокомиссии в своей речи, демонстрирует "в каком напряжении находится путинский режим". Эта ситуация, по ее словам "сопряжена с реальной и новой опасностью для Украины". "Так что сейчас самое время удвоить ставку", – сделала вывод фон дер Ляйен.

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Министерство финансов США намерено
помогать Украине расширением
антикремлевских черных списков.
Фото ReutersЕе таллинская речь во многом перекликалась с речью, произнесенной недавно в Варшаве президентом США Джозефом Байденом. Оба политика объявляли Украину участницей общей для нее и Запада борьбы демократий с автократиями и неявно давали понять, что в конфликте с РФ наступает переломный этап. Наконец, впечатляет акцент в речах Байдена и фон дер Ляйен на то, что специальная военная операция – это, с российской стороны, "война Путина", которая не должна закончиться компромиссом с ним, особенно за счет территориальной целостности Украины. "Мы продолжим давать Украине средства для самозащиты, пока русские не закончат эту войну и не покинут Украину", – сказала она.
В Таллине была анонсирована только одна мера в рамках европейского "удвоения ставок", о котором говорила председатель Еврокомиссии, – это совместная закупка боеприпасов странами ЕС и НАТО для поставки Украине. Соединенные Штаты же, чья экономика меньше связана с РФ, чем у стран Евросоюза, намерены двигаться в сторону расширения персональных черных списков. Это следует из обнародованного в пятницу решения Минфина США. По его заявлению, под санкции подпадают 22 физических лица и 83 организации, причем не только из РФ. В черный список включен, например, швейцарский бизнесмен Вальтер Моретти. В заявлении Минфина США ему инкриминирована помощь РФ в обходе санкций. При этом за океаном противники фокусирования на российско-украинском конфликте сейчас заявляют о себе громче, чем в Европе. Впечатляет, в частности, позиция "надежды" Республиканской партии, губернатора Флориды Рона Десантиса. В интервью Fox news он раскритиковал Байдена за то, что тот слишком большое внимание уделяет не Китаю, а России, "третьеразрядной военной державе", по терминологии американского политика.

Интересно, что Путин в интервью телеканалу "Россия 1" допустил возможность диалога не только с США, но и с их союзниками по НАТО в целом – правда, упомянув при этом лишь одну тему: судьбу ДСНВ. Он напомнил, что договор подписан между Москвой и Вашингтоном, но НАТО "с подачи американцев" заявило о готовности стать его участником. "Ну а если это так, то пожалуйста, мы не возражаем, пускай принимают участие в этой дискуссии", – сказал российский президент.

Источник - НГ
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